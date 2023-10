Nieuwe, dunnere PS5 arriveert in november

Sony heeft een nieuwe, dunnere versie van de PlayStation 5 en PlayStation 5 Digital Edition aangekondigd. Deze nieuwe modellen zullen vanaf volgende maand beschikbaar zijn in de VS en in de maanden daarna zullen ze wereldwijd worden uitgerold.

Dit nieuws van nieuwe PS5-modellen verscheen eigenlijk uit het niets in een post op de officiële PlayStation Blog. Deze nieuwe modellen moeten de bestaande versies van de PS5 gaan vervangen. Het nieuwe design bevat een aantal handige features waarvan Sony zegt dat ze "zich richten op de veranderende behoeften van spelers".

De meest opvallende verandering is het nieuwe formaat. Het volume van de console is verminderd met meer dan 30%. Dit is dus erg fijn voor mensen die vinden dat de huidige PS5 veel te veel ruimte inneemt. Verder is ook het gewicht verminderd met respectievelijk 24% en 18% ten opzichte van de voorgaande PS5 en PS5 Digital Edition.

De andere belangrijke feature bij de nieuwe modellen is de optionele Ultra HD Blu-ray-diskdrive. Deze kan je verwijderen van je nieuwe PS5 of juist eraan toevoegen. Je kan net als voorheen dus gewoon weer de variant met diskdrive kopen (voor 549,99 euro) of de Digital Edition kopen (voor 449,99 euro) en eventueel later nog een losse diskdrive kopen (voor 119,99 euro) als je besluit dat je toch nog fysieke games wil kunnen spelen of Blu-rays wil kunnen afspelen.

De standaard van de console heeft ook een nieuw design gekregen en deze zal niet meer worden meegeleverd met de consoles. In plaats daarvan kan je hem los bestellen voor 29,99 euro en hij is compatibel met beide nieuwe modellen.