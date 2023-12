GTA 6 trailer volgens Rockstar uit op 5 december

Rockstar Games heeft officieel de datum en tijd bevestigd waarop fans de eerste trailer van GTA 6 kunnen bekijken, en we hoeven niet lang meer te wachten.

In een nieuwe teaser die vandaag (1 december) op Twitter/X is geplaatst, deelt Rockstar een afbeelding van silhouetten van palmbomen boven een paarse en oranje zonsondergang, met daarop het logo van Rockstar Games en de simpele woorden: "Trailer 1, dinsdag 5 december, 9 uur ET.

Ik weet zeker dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het een enorme opluchting is om te weten wanneer het echt gaat gebeuren. Voor de duidelijkheid, 9am ET op 5 december is voor ons 15:00 's middags.

Er zijn verder geen details bekendgemaakt, maar als algemeen advies zou ik aanraden om je ogen op de sociale media-accounts van Rockstar Games te houden wanneer het zover is, zodat we kunnen zien wat de ontwikkelaars in petto hebben.

De hype voor GTA 6 (zoals het onofficieel door fans wordt genoemd) is er al een behoorlijk tijdje. Rockstar Games bevestigde in februari 2022 voor het eerst dat de "actieve ontwikkeling voor het volgende deel in de Grand Theft Auto-serie in volle gang is". Pas vorige maand onthulden de ontwikkelaars dat de eerste trailer begin december zou verschijnen.

We weten nog steeds niet wat er in de trailer te zien zal zijn en het is nog niet bevestigd op welke platforms het spel zal verschijnen, wanneer het wordt uitgebracht en zelfs niet wat de officiële naam is. Hopelijk wordt alles snel onthuld.