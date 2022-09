Welke iPhone versies maakt Apple niet meer na lancering iPhone 14?

Bij elke nieuwe iPhone lancering wordt altijd een selectie van bestaande toestellen uit productie gehaald. Nu de iPhone 14 is gelanceerd en besteld kan worden, zijn vier oudere iPhone-modellen (en een Apple Watch) uit de Apple Store gehaald.

Door oudere modellen lager in het assortiment te plaatsen, blijft het aanbod in het topsegment, het middensegment en het budgetsegment duidelijk afgebakend. Het zorgt er ook voor dat iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar een koopje, geen oudere modellen kopen, terwijl het bedrijf juist op zoek is naar de best mogelijke verkoopcijfers voor zijn nieuwste en beste iPhones.

De huidige line-up (Image credit: Apple)

Hoewel dit overzicht elk model vermeldt dat niet meer beschikbaar is bij Apple, zullen vrijwel alle modellen, opslagconfiguraties en kleuren nog bij retailers in de winkel liggen. Zij blijven die namelijk verkopen tot hun stock volledig op is en ze gooien er soms enkele kortingen achteraan om dit sneller te laten gaan.

Hier is een lijst van de iPhones die uit de handel worden genomen:

iPhone 11

(Image credit: Future)

De iPhone 11 was een kleurrijk, krachtig toestel en maakte de strategie van Apple duidelijker. De letters van de X-serie waren duidelijk niet meer welkom en het design van de iPhone 8 zouden we niet meer terugzien in de premium iPhones. Apple zette volledig in op Face ID en het design met de notch bovenaan het scherm.

Apple verkoopt hem niet meer zelf, aangezien de iPhone 12 nu het instapmodel van de premium iPhones is geworden. Als je verder dan het verouderde LCD-scherm kunt kijken, krijg je bij de iPhone 11 alsnog genoeg rekenkracht en degelijke camera's.

iPhone 12 mini

(Image credit: TechRadar)

Hoewel het ontbreken van een nieuwe mini binnen de iPhone 14-serie geen enorme verrassing was, blijft het jammer om afscheid te nemen van de iPhone 12 mini. Hij was de eerste (en meteen voorlaatste) compacte flagship iPhone die bij Apple van de band is gerold.

Dit betekent dat de iPhone 13 mini nu de enige 5,4-inch iPhone is die je nog steeds rechtstreeks bij Apple kunt kopen. Apple komt zelden met officiële verkoopcijfers, maar op basis van cijfers van derden kunnen we concluderen dat de mini iPhones geen hoogvliegers waren. De kans is daarom reëel dat de iPhone 13 mini de laatste in zijn soort is.

iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max

(Image credit: TechRadar)

Het is niet verwonderlijk dat Apple de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max dit jaar uit de winkelrekken heeft gehaald. De iPhone 14 en 14 Plus maken gebruik van dezelfde chipsets en hoofdcamera's, waardoor zij de Pro's van vorig jaar vervangen... volgens Apple dan toch.

We raden je wel aan om niet te twijfelen als je een iPhone 13 Pro (Max) vindt voor een lagere prijs dan de iPhone 14 (Plus). De oudere iPhones mogen dan wel een jaartje minder iOS-updates krijgen, ze hebben nog steeds betere schermen, hogere laadsnelheden en de telefotocamera met 3x optische zoom.

Apple Watch Series 3

(Image credit: Future)

Apple stopte dit jaar ook eindelijk met de Apple Watch Series 3, wat logisch is met de komst van de Apple Watch SE 2.

Het definitieve einde van de Watch 3 heeft lang op zich laten wachten. Deze smartwatch werd gelanceerd in 2017 en heeft het daarmee maar liefst vijf jaar op de markt uitgehouden. Dat is langer dan eender welke iPhone.

Zie je een Apple Watch 3 met een mooie korting? Dan laat je die toch beter liggen, aangezien deze versie de volgende WatchOS-update niet meer ontvangt. Je zit dus meteen vast met verouderde software die nooit meer bijgewerkt zal worden.