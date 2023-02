Samsung Galaxy S23 Ultra: 6 belangrijke camera-upgrades

Het leek er even op dat de aankondiging van de Samsung Galaxy S23 Ultra een cameralancering was in plaats van een smartphonelancering. De nieuwste en duurste telefoon van Samsung heeft een nieuwe 200MP-hoofdcamera en Samsung kreeg er zelf duidelijk geen genoeg van. Maar wat kan je er precies mee?

Dit is immers niet de eerste 200MP-camera op smartphone die we hebben gezien. Kijk maar naar de Xiaomi 12T Pro en de Motorola Edge 30 Ultra, die beide in het najaar van 2022 zijn gelanceerd. Toch is de Galaxy S23 Ultra de eerste telefoon die Samsung's eigen HP2-sensor gebruikt en dat maakt hem erg interessant.

(Image credit: Samsung)

De andere drie camera's achterop de S23 Ultra mogen dan grotendeels ongewijzigd zijn ten opzichte van zijn voorganger, maar de hoofdcamera van 200MP heeft heel wat nieuws in huis. We zijn nog bezig aan onze volledige review op het moment van schrijven, maar we denken dat hij de plaats van de Galaxy S22 Ultra zal innemen in onze koopgids met de beste camerasmartphones.

We moeten de S23 Ultra nog grondig testen om te zien of hij de kinderziektes van zijn voorganger heeft aangepakt, zoals de ontspanner die soms iets te lang op zich liet wachten. Op basis van onze eerste indrukken van de Galaxy S23 Ultra, geven we alvast een overzicht van de belangrijkste foto- en videomogelijkheden.

1. Betere video bij weinig licht

Als er één grote boodschap was die Samsung wilde overbrengen tijdens Unpacked, dan was het wel dat de Galaxy S23 Ultra beter video's kan opnemen. Ridley Scott aan boord halen voor de presentatie zal daarbij niet goedkoop zijn geweest.

Video is een bekend zwak punt van Samsung-telefoons, vooral in vergelijking met de iPhone 14 Pro Max van Apple. Dus wat is er veranderd? Een deel is te danken aan hardware zoals een helderdere f/1.7 lens, maar vooral aan een combinatie van meer processorkracht en veel AI-tools.

(Image credit: Samsung)

Sommige nieuwe beeldverwerkingsalgoritmen zijn in staat om multi-frame verwerking uit te voeren op video's, waardoor in feite real-time ruisonderdrukking ontstaat door gebruik te maken van meerdere frames. Combineer dat met een betere controle op vlak van overbelichting (een ander zwak punt van de S22 Ultra) en video's bij weinig licht zien er stukken beter uit. Of dit genoeg is om de videokwaliteit van Apple te overtreffen, blijft momenteel de hamvraag.

(Image credit: Samsung)

Een andere bonus is de Pro-videomodus van de camera-app, waarmee je snel instellingen als witbalans en ISO kunt aanpassen. Met de Camera Assistant-app krijg je functies zoals een 'clean preview'-modus waarmee je beelden op HDMI-schermen kunt bekijken zonder dat de UI in de weg zit. Samsung heeft duidelijk werk gemaakt van alles wat met video te maken heeft op de S23 Ultra en biedt nu enkele handige tools die je (nog) niet bij de concurrentie kan vinden.

2. Expert RAW komt naar de voorgrond

Samsung's Expert RAW-modus is handiger voor fotografen om mee te werken dan gecomprimeerde beeldformaten zoals JPEG, aangezien je hier een resultaat krijgt zonder nabewerking waar je zelf meer aan kan sleutelen. Dit was voorheen alleen beschikbaar als een aparte app. Samsung heeft dit veranderd voor de S23 Ultra, want je vindt Expert RAW-functies ingebouwd in de gewone camera-app.

Het idee achter Expert RAW is dat je meer ruimte hebt om gebieden zoals highlights en schaduwen te beïnvloeden zonder dat de AI van Samsung dit automatisch doet. Op de S23 Ultra zul je daarnaast kunnen werken met 50MP beelden, terwijl dit vroeger alleen in 12MP kon.

(Image credit: Samsung)

Hoewel de iPhone een vergelijkbaar ProRAW-formaat heeft, heeft standaard camera-app helemaal geen professionele hulpmiddelen. Dit maakt de S23 Ultra aantrekkelijker voor gebruikers die meer controle willen over hun foto's.

Dat is vooral het geval als je een Adobe Lightroom gebruiker bent, omdat Samsung Lightroom de standaard app heeft gemaakt voor het bewerken van Expert RAW-bestanden. Helaas moet je nog steeds betalen als je alle functies van Lightroom wil, maar met de gratis versie kom je ook al een heel eind.

(Image credit: Adobe)

3. Astrofotografie

De astrofotografiemodus op de meeste Pixel-telefoons van Google is behoorlijk legendarisch, maar Samsung doet hard zijn best om te concurreren dankzij een nieuwe modus op de S23 Ultra (en S22 Ultra).

Vorig jaar kwam Astrophoto beschikbaar als bètafunctie in de Expert RAW-app voor de S22 Ultra. Het is dan ook logisch dat de Galaxy S23 Ultra deze feature krijgt en die zit eveneens gewoon in de camera-app.

(Image credit: Samsung)

Hoe werkt het? De modus bevat een soort sterrenhemelgids die sterrenbeelden en nevels aanwijst terwijl je je telefoon op de lucht richt. Als je eenmaal een compositie hebt gekozen, kun je de S23 Ultra instellen voor een belichting van vier, zeven of tien minuten.

Je kunt ook een Astro Hyperlapse maken die de bewegingen van de sterren aan de nachtelijke hemel laat zien. Ook dit gaan we zeker uitproberen tijdens onze review (in de hoop dat het niet bewolkt is die periode).

4. Een veelzijdige 200MP-camera

De S23 Ultra is de eerste telefoon van Samsung met 200MP-camera, maar die resolutie vertelt niet het volledige verhaal. Wat het een groot succes maakt voor fotografieliefhebbers is de combinatie van die resolutie met de Adaptive Pixel-technologie van Samsung en sterke processor.

Naast de 200MP-modus biedt de nieuwe Ultra een aantal extra opties om onder verschillende omstandigheden de beste resultaten te behalen. Bij weinig licht zullen de beste beelden afkomstig zijn van de 12MP modus, die 16:1 pixel binning gebruikt om meerdere pixels te combineren. Op die manier wordt informatie van meerdere pixels gecombineerd voor een helderder, scherper resultaat.

(Image credit: Samsung)

Samsung heeft nu een optie toegevoegd die de helderheid van pixel binning combineert met de details van een hoge resolutie in de vorm van een 50MP-modus. Die gebruikt geen 16:1, maar 4:1 pixel binning met de 200MP-sensor. Dat klinkt als een goede optie voor foto's bij helder daglicht, waardoor je achteraf je foto nog kan bijsnijden zonder aan kwaliteit te verliezen. De meeste sociale mediaplatformen croppen foto's toch naar 12MP waardoor je al flink moet bijsnijden om een wazige foto op Instagram te delen.

Kortom, de nieuwe ISOCELL HP2 chip bevat veel snufjes die de foto's van de S23 Ultra verbeteren. Samsung sprak ook over de grotere 'full-well capaciteit' van de sensor, wat eigenlijk wil zeggen dat de pixels meer licht kunnen opslaan. In plaats van een dramatische sprong in beeldkwaliteit, geeft de S23 Ultra je de mogelijkheid om betere foto's te maken in meer verschillende lichtomstandigheden.

5. Degelijke 8K-video

De toonaangevende 8K-videomodus van de S22 Ultra was in de praktijk helemaal niet zo toonaangevend. Zo kon je niet de volledige sensor gebruiken en werd er standaard wat ingezoomd in deze modus, waardoor je jezelf soms in onmogelijke posities moest zetten om te filmen. Daarnaast werd je beperkt tot opnames met 24fps, hoewel je gewoonlijk in 30fps of 60fps opneemt.

Gelukkig lijken beide problemen bij de S23 Ultra te zijn verholpen. Er is nu een 8K/30p modus en dankzij de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2 processor is er genoeg kracht om wél de volledige sensor te gebruiken.

We zouden alsnog niet aanraden om een veel video's in 8K op te nemen, vanwege de hoge bestandsgrootte en het feit dat bijna niemand een 8K-scherm in huis heeft. De 4K/60p Super HDR-modus klinkt daarentegen wel als een goede optie voor de meeste situaties.

(Image credit: Samsung)

6. Verbeterde beeldstabilisatie

Een van de beste upgrades voor smartphonevideo's die we de voorbije jaren gezien hebben, is zonder twijfel verbeterde beeldstabilisatie. Dit helpt je om te filmen zonder dat het eruit ziet alsof je bij het epicentrum van een aardbeving staat. Een professionele gimbal zal je met een smartphone nooit kunnen overtreffen, maar dat houdt Samsung niet tegen. Het heeft namelijk de optische beeldstabilisatie (OIS) van de Galaxy S23 Ultra sterk verbeterd.

(Image credit: Samsung)

Dat nieuwe systeem is twee keer zo sterk als dat van de S22 Ultra en corrigeert tot trillingen tot 3 graden (in plaats van 1,5). Hiermee zou hij kunnen concurreren met de iPhone 14, hoewel Samsung niet dezelfde claims maakte als Apple met de Actiemodus. We zijn enorm benieuwd hoe de twee zich tot elkaar verhouden in onze cameratest.