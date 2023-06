Hoe helder zijn OLED TV's en waarom is dat belangrijk?

Hoe helder zijn OLED TV's? Dat is een lastige vraag. OLED schermen, ooit voorbehouden aan high-end filmliefhebbers, zijn nu aanwezig in overvloed op de huidige tv-markt, en dat betekent dat er een groot aantal verschillende technologieën aan het werk zijn in verschillende modellen.

Er is traditionele OLED, OLED Evo, en QD-OLED, die allemaal op een iets andere manier hun werk doen en de opvatting van OLED als een 'zwakke' technologie in vergelijking met zijn LCD-tegenhangers uitdagen.

Tegenwoordig zijn OLED schermen te vinden in enkele van de mooiste en best geprijsde TV's die er zijn, en nu TV-merken als LG en Panasonic steeds helderdere versies van hun OLED TV's beloven, is het de moeite waard om na te gaan wat er precies is veranderd en welke OLED schermen echt de helderste zijn die er zijn.

OLED TV helderheid: wat is het?

Wanneer we het over helderheid hebben, kan dat verschillende dingen betekenen, maar meestal komt het neer op piek- versus gemiddelde helderheid.

Piekhelderheid is hoe helder een scherm kan worden in een beperkt gebied, als het helderst mogelijke deel van het beeld. Dit is belangrijk voor goede highlights, om dingen als lampen, vuren, de lucht en andere lichtbronnen in de TV-content te doen onderscheiden van de rest van het scherm, en in het algemeen te zorgen voor een goed contrast tussen lichte en donkere objecten.

De gemiddelde helderheid verwijst naar hoe helder het hele scherm kan worden. Je kan een hoge gemiddelde helderheid hebben, maar een beperkte piekhelderheid, en die laatste is belangrijker voor een contrastrijk beeld. Maar zonder een hoge gemiddelde helderheid is het gemakkelijk voor een beeld om door omgevingslicht te worden weggespoeld, en je TV achter te laten met donkere vlekken die het beeld verpesten doordat ze andere objecten in de kamer om je heen weerspiegelen.

Het is dus een ingewikkelde situatie, maar over het algemeen wil je een TV die zowel op het gebied van piek- als gemiddelde helderheid helder kan zijn, met een goede helderheidsregeling om beide aspecten effectief te benutten.

OLED TV helderheid: OLED vs OLED Evo

OLED TV's worden over het algemeen gezien als 'zwakker' dan hun LCD of Mini-LED tegenhangers, omdat OLED gebruik maakt van zelf-verlichtende pixels in plaats van een schaalbare achtergrondverlichting. Het is gewoon moeilijker om het hele beeld effectief te verlichten. Dat is prima als je 's avonds in een donkere kamer kijkt, maar kan in andere situaties lastig zijn om de TV goed zichtbaar te houden en niet iedereen heeft immers een perfecte thuisbioscoopkamer met verduisterende gordijnen.

Er is de afgelopen jaren echter veel vooruitgang geboekt, in die mate dat OLED TV fabrikanten jaarlijks opscheppen over 20-30% verbeteringen ten opzichte van conventionele OLED technologie. Of in het geval van LG Electronics zelfs 70%.

Ons is verteld dat OLED evo, in zijn basisvorm, bestaat uit een gespecialiseerde META software die, in combinatie met een geavanceerde a9 processor, helpt om meer helderheid uit een OLED display te halen. Deze software is te vinden in de LG C3, de nieuwe versie van de best verkochte OLED uit de C-serie, en is de afgelopen jaren in verschillende vormen te vinden in high-end OLED's van LG.



Ondertussen voegt het vlaggenschip, de LG G3, "ook een hardware-element toe om het licht te regelen". LG omschrijft dit als de "Light Control Architecture" en zal naar verluidt een extra helderheid van 70% bereiken, met een gemiddelde helderheid van 1500 nits, zo niet meer.

Dit is waarschijnlijk dezelfde technologie als de Micro Lens Array (MLA) geproduceerd door LG Display (dat panelen levert aan LG Electronics) en wordt gebruikt in de Panasonic MZ2000 OLED. MLA bevat duizenden microscopische lenzen per pixel, wat helpt om de helderheid te verbeteren door het licht effectiever te focussen en mogelijk zelfs de kijkhoek te verbeteren.



De huidige OLED TV fabrikanten brengen echter nog steeds conventionele OLED-modellen uit voor lagere budgetten en deze bieden diep zwart en effectief contrast, maar niet helemaal dezelfde helderheidsniveaus als de geavanceerde schermen die hierboven zijn genoemd.

OLED TV helderheid: Waar past QD-OLED in het plaatje?

QD-OLED is relatief nieuw, tot nu toe alleen uitgebracht door Samsung (en Sony). Deze hybride technologie maakt gebruik van zowel een OLED-paneel als de quantum dot-laag die wordt gebruikt in de QLED TV's van Samsung.

Waar de OLED-schermen van LG gebruikmaken van een witte subpixel om het beeld helderder te maken (soms aangeduid als 'WOLED'), maakt de technologie van Samsung gebruik van een zelf-verlichtende laag bedekt met kwantumdots en die blauw licht uitstraalt in plaats van wit. Samsung beweert dat dit de HDR-prestaties en helderheid verbetert in vergelijking met traditionele WOLED.



We zagen dit vorig jaar in de Samsung S95B TV, een van de eerste QD-OLED schermen op de markt. We schreven in de review: "In wezen levert de S95B iets minder dan 10% meer helderheid in alle modi dan de LG G2. Hoewel dit misschien geen echt revolutionair verschil is, is het gemakkelijk genoeg om zijn aanwezigheid in vrijwel elk beeld te laten voelen."



En in onze Samsung S95C review vonden we dat het nieuwe QD-OLED model van het bedrijf voor 2023 bijna 40% helderder was dan zijn S95B voorganger.

OLED TV helderheid: welke TV is het beste?

Helderheid is slechts één factor om de prestaties van een goede TV te meten. Je moet ook rekening houden met de bouwkwaliteit, de interface, het kleurvolume, het contrast en meer.



Maar er is een reden waarom helderheid een belangrijk doel is geworden voor TV-merken die elkaar proberen te overtreffen. Een helder scherm helpt om kleuren tot leven te brengen en uiteindelijk om de beelden op je scherm zichtbaar te maken. Helderheid moet goed worden geïmplementeerd en niet domweg tot 11 worden verhoogd, maar het is nog steeds een goed uitgangspunt om de kwaliteit van een bepaald scherm te beoordelen.



Onze eerste hands-on LG G3 review wijst erop dat het, dankzij de MLA-functie, een baanbrekend scherm zou kunnen zijn met een helderheid die alle voorgaande LG OLED TV-schermen overtreft - ook al wordt het geëvenaard door de Panasonic MZ2000 die gebruik maakt van dezelfde technologie. Dat gezegd hebbende, de QD-OLED modellen van Samsung en Sony zijn niet onverdienstelijk en leken de overhand te hebben in 2022.



Voor iedereen die geen duizenden euro's wil uitgeven, komt de vraag over helderheid neer op één ding: heb je een basishelderheid nodig om een goede zichtbaarheid en weinig reflecties op je TV te garanderen? Zo niet, dan biedt een conventionele, goedkopere OLED waarschijnlijk de beste kwaliteit die je voor die prijs kunt krijgen.