De Apple Vision Pro heeft gezorgd voor een vertraging van Samsung's XR headset

De aankomst van de Apple Vision Pro heeft er blijkbaar voor gezorgd dat Samsung de lancering van zijn eigen XR-headset ('extended reality') heeft vertraagd. Dit Samsung-apparaat zal nu naar verwachting ergens midden in 2024 of later worden gelanceerd. Oorspronkelijk zou het de bedoeling zijn geweest om hem in februari 2024 uit te brengen.

Dit nieuws komt vanuit SBS Biz (via SamMobile) en het komt er blijkbaar op neer dat leidinggevenden bij Samsung geforceerd waren om nog eens wat beter na te denken over hun eigen apparaat na het zien van Apple's Vision Pro-headset. Eén van de redenen die wordt gegeven voor de vertraging is een upgrade voor de scherpte van het display.

Samsung wil duidelijk niet een headset lanceren die opmerkelijk minder indrukwekkend is dan Apple's headset, ook al zal hij waarschijnlijk wel goedkoper zijn. De Vision Pro kost 3.499 dollar en zal naar verwachting de komende tijd maar beperkt beschikbaar zijn, al is hij in Nederland en België sowieso nog niet beschikbaar.

We weten momenteel nog niet echt veel over wat de Samsung XR-headset precies te bieden zal hebben, maar waarschijnlijk zal hij draaien op Google's Android-software en een of andere variant van een Qualcomm-processor.

Welke realiteit kies jij?

Al deze verschillende versies van de "realiteit" zijn wel even wennen. De XR (ook wel extended reality), waar Samsung zich op lijkt te focussen, refereert naar een combinatie tussen alle verschillende soorten van deze technologie die we tot nu toe hebben gezien.

Bij 'augmented reality' (AR) worden digitale objecten bovenop de echte wereld weergegeven. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog 'virtual reality' (VR) en daarbij heb je te maken met volledig opzichzelfstaande digitale omgevingen. 'Mixed reality' (MR) wordt meestal gekarakteriseerd als een soort verbeterde AR, waarbij digitale objecten zich bewust zijn van de fysieke wereld en ermee kunnen interacteren.

De Vision Pro wordt over het algemeen gezien als een mixed reality-apparaat, terwijl een headset zoals de Meta Quest 3 vooral gefocust is op virtual reality. Extended reality (ook wel XR) betekent meestal dat er een combinatie van AR, VR en MR wordt gebruikt. Het is allemaal nogal ingewikkeld en verwarrend en het helpt ook niet dat veel bedrijven deze termen ook op verschillende manieren gebruiken.

We zullen nog maar even moeten afwachten om te zien wat Samsung nou precies aan het ontwikkelen is en wat dat apparaat straks allemaal kan doen, maar hopelijk betekent de extra ontwikkelingstijd dat we uiteindelijk ook een beter apparaat krijgen. Misschien is de headset bij zijn release dan ook echt een waardige concurrent voor de Vision Pro.