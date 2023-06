Meta heeft de Meta Quest 3 VR headset onthuld

Meta CEO Mark Zuckerberg heeft eindelijk de Meta Quest 3 onthuld. Dit is de opvolger van de enorm populaire Oculus Quest 2 VR-headset (die inmiddels de Meta Quest 2 heet).

Zuckerberg's aankondiging via zijn Facebook en Instagram-pagina's komt net een paar dagen voor de aanvang van WWDC 2023, de conferentie waar we verwachten voor het eerst meer informatie te krijgen over de langverwachte Apple VR headset.

Meta Quest 3: belangrijkste details -Prijs vanaf 569,99 euro

-Lancering in de herfst van 2023 (september, oktober, november)

-Hoge resolutie, mixed reality volledig in kleur

-40% dunner dan de Quest 2

-Grafisch twee keer zo sterk als de Quest 2

-Controllers maken geen gebruik meer van de tracking-ringen

-Meer informatie komt op 27 september 2023

De Quest 3 zal wel een aantal dingen gemeen hebben met de Quest 2, vooral de manier waarop ze allebei een toegankelijke VR-ervaring bieden, maar hij zal ook over veel upgrades beschikken die hem een waardige opvolger maken. Een van de belangrijkste upgrades komt in de vorm van zijn nieuwe mixed reality-mogelijkheden. De Quest 3 kan namelijk in zijn passthrough-modus nu de wereld om je heen in volledige kleur weergeven. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van het korrelige zwart-witte beeld dat je krijgt bij de passthrough-modus van de Quest 2.

Daarnaast heeft Zuckerberg ook meegedeeld dat de nieuwe headset "40% dunner" zal zijn dan de Quest 2 en dat zijn grafische prestaties dubbel zo goed zullen zijn. Het is ook erg interessant dat hij aan de aankondiging toevoegde dat dit Meta's "meest krachtige headset tot nu toe" is. Dat suggereert namelijk dat hij zelfs beter zal presteren dan de Meta Quest Pro.

De Meta Quest 3 zal later dit jaar in de herfst (september, oktober, november) worden gelanceerd en hij gaat je minstens 569,99 euro kosten.

We weten verder nog niet alle details over de Meta Quest 3, maar Zuckerberg heeft al bevestigd dat we meer zullen leren over het apparaat tijdens Meta Connect 2023 op 27 september.

De Meta Quest 3 is veel dunner (en hopelijk comfortabeler) dan de Meta Quest 2. (Image credit: Meta)

Deze onthulling is eigenlijk eerder gearriveerd dan we hadden verwacht. We dachten dat we het apparaat pas voor het eerst zouden zien tijdens Meta Connect, het evenement dat meestal in september plaatsvindt. Toch is het ergens ook wel een logisch moment voor Meta om zijn nieuwe headset te onthullen. Een select aantal mensen zijn ook recentelijk al uitgenodigd om een prototype van de Quest 3 te testen en Meta's Quest Gaming Showcase 2023 vond gisteren ook plaats na deze onthulling. Die showcase was dan natuurlijk ook bedoeld om geïnteresseerden voor de nieuwe hardware alvast een idee te geven van welke van de beste VR-games ze erop kunnen gaan spelen.

Er is momenteel veel interesse rondom VR, gedeeltelijk dankzij alle geruchten over de Apple VR-headset. Het lijkt erop dat Meta er met deze aankondiging ook voor wilde zorgen dat het niet helemaal uit de spotlight verdwijnt. De Quest 2 maakte VR dan wel mainstream, maar de interesse in virtual reality is wel wat afgenomen. Dat was ook te merken bij de recentere headset-releases, zoals die van de Meta Quest Pro en HTC Vive XR Elite. Deze headsets wisten niet zo veel interesse te wekken als de budgetvriendelijke Meta-headset deed in de maanden en jaren na zijn lancering.

Meta hoopt waarschijnlijk ook dat de Quest 3 mensen weer enthousiast zal maken over zijn Metaverse en dat VR ook weer een populair begrip wordt binnen de wereld van technologie, want nu is het een beetje vervangen door ChatGPT en andere generatieve AI.