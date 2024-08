Astrofotografie op de Google Pixel wordt nog makkelijker

Pixel-telefoons hebben al meerdere generaties een Astrofotografie-modus, waarmee gebruikers 's nachts geweldige foto's van de sterren kunnen maken. Het activeren van deze modus vereist echter dat je eerst de Night Sight-functie inschakelt, maar dat kan binnenkort veranderen met een update.

Het onofficiële Google News-kanaal op Telegram ontdekte dat het mogelijk zal zijn om de Astrofotografie-modus handmatig te activeren op de Pixel. Volgens het kanaal zal deze verandering worden uitgerold met de release van de Pixel Camera-app versie 9.5.118.

Om de functie in te schakelen, moeten gebruikers naar het Night Sight-snelmenu gaan en Astrofotografie inschakelen. Andere berichten zeggen dat je tijdens het fotograferen van modus kunt wisselen door de schuifregelaar van "Auto" naar "Astro" te verplaatsen binnen Night Sight. Dit wordt aangegeven door een pictogram met een halve maan en een plusteken, en het zou een stuk makkelijker moeten zijn om deze modus snel in te schakelen.

(Image credit: Google News/Telegram)

Zodra je de cameraknop inhoudt, wordt er een timer van vijf seconden gestart, en dit geeft je de tijd om je telefoon op een stabiele locatie te plaatsen voordat hij begint met het maken van shots met lange sluitertijd van de nachtelijke hemel. Dit proces duurt ongeveer vier minuten. Het verwerken van de uiteindelijke afbeelding kan enige tijd in beslag nemen, en dit is naar verluidt afhankelijk van de telefoon (qua leeftijd) en de “belichtingstijd".

Android Authority stelt dat gebruikers de timer kunnen aanpassen van vijf seconden naar drie of tien seconden. Of, als je dat liever hebt, kun je de timer helemaal uitschakelen. Het lijkt echter niet mogelijk om de belichtingstijd te verkorten of te verlengen. 9To5Google meldt dat de vier minuten een vaste tijdsduur zijn die niet kan worden aangepast.

Houd er rekening mee dat je Pixel-telefoon nog steeds onder optimale lichtomstandigheden moet zijn om een foto van de nachtelijke hemel te maken. Hoewel de Astrofotografie-modus je hierbij zal helpen, is het geen magie.

Nu al onofficieel beschikbaar

Officieel is de update nog niet beschikbaar voor iedereen, de focus ligt hier op officieel. Als je wilt, kun je de Pixel Camera versie 9.5.118 APK (Android Package Kit) al sideloaden op je Pixel-smartphone. Het installeren van de software levert je ook extra videotools en exclusieve Pixel 8 Pro-functies op, zoals Pro Controls voor het aanpassen van de achtercamera's.

Er zijn een paar dingen die je moet weten. Ten eerste, het Pixel Camera APK-pakket is erg groot, namelijk 500MB. 9To5Google meldt dat je niet zomaar de APK voor de app kunt downloaden omdat er een bericht verschijnt waarin staat dat je een "ongeldige versie van Google Camera" gebruikt. Ten tweede, moet je de APKMirror-app op je mobiele apparaat hebben geïnstalleerd, die beschikbaar is in de Google Play Store.

Reacties op de Pixel subreddit geven aan dat het pakket veilig is; echter, het downloaden van bestanden van een niet-gecontroleerde bron van derden brengt altijd een risico op malware met zich mee. We raden aan te wachten tot Google de update uitrolt, hoewel dat enige tijd kan duren.