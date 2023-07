Nvidia RTX 4090 Ti geannuleerd, maar er komen wel andere middenklasse GPU's

De Nvidia GeForce RTX 4090 Ti GPU is al sinds minstens 2022 een terugkerend onderwerp. Veel geruchten doen de ronde en gaan van de specificaties tot het ontwerp. Een nieuw gerucht zegt echter dat de GPU misschien helemaal niet wordt uitgebracht.

Het lijkt erop dat Nvidia de productie van de RTX 4090 Ti stopzet, volgens een nieuw bericht van de Twitter-leaker kopite7kimi. Het wordt in ieder geval ondersteund door een eerder gerucht uit oktober 2022, waarin stond dat de ontwikkeling van de 4090 Ti was stopgezet vanwege het hoge energieverbruik.

Er wordt daarnaast gezegd dat Nvidia in plaats daarvan mogelijk twee nieuwe versies van de GeForce RTX 4060 en RTX 4070 uitbrengt, omdat er "laagwaardige AD103 en AD106 chips" worden gebruikt om ze te ontwikkelen.

Op dit moment is er geen extra informatie over wat de specificaties zouden kunnen zijn, hoewel het mogelijk lijkt dat we een opgevoerde versie van zowel de RTX 4060 als 4070 krijgen. Zoals PCGamesN opmerkt, zou de RTX 4070 ook een "extra-VRAM-model kunnen krijgen, met een verkleinde versie van de AD103-chip die wordt gebruikt in de RTX 4080."

Heeft Nvidia echt een RTX 4090 Ti nodig?

Er zijn verschillende redenen waarom de RTX 4090 Ti zou kunnen worden geschrapt. Een daarvan is gebaseerd op het eerder genoemde gerucht over een te hoog energieverbruik. Een andere reden, die PCGamesN aanhaalt, is dat Nvidia tevreden is met het succes van de gewone GeForce RTX 4090, omdat het momenteel een van de beste GPU's op de markt is. Het zou niet slim zijn om dat succes te riskeren door een betere versie uit te brengen die misschien toch niet heel goed zal verkopen.

De laatste theorie wordt ondersteund door de teleurstellende verkoop van de 4060 Ti, die volgens populaire retailers over de hele wereld sinds de lancering nauwelijks heeft verkocht. De verkoop lijkt zo slecht te zijn dat Nvidia de 16GB RTX 4060 Ti heeft gelanceerd zonder iemand op de hoogte te brengen én zonder reviewers de GPU te sturen.

Hoe dan ook, het is een slimme zet van Nvidia om geen Ti-versie van zijn sterkste kaart uit te brengen, gezien het feit dat de RTX 3090 Ti van de vorige generatie nogal zinloos was. Daarnaast verwachten we binnenkort de RTX 5000-serie, waardoor de interesse in een 4090 Ti erg klein zou zijn.