Acer onthult eerste gaming laptop met AMD Ryzen 8040-processoren

Acer heeft vandaag de nieuwe Nitro V 16 gaming laptop (ANV16-41) aangekondigd, een laptop ontworpen voor casual gamers die op zoek zijn naar een evenwichtig apparaat met moderne functies. De nieuwste Nitro V-laptop wordt aangestuurd door processoren uit de nieuwe AMD Ryzen 8040-serie met ingebouwde Ryzen AI-technologie en beschikt over laptopvideokaarten uit (maximaal) de NVIDIA GeForce RTX 40-serie met DLSS 3.5 voor veelzijdige prestaties, een lange accugebruiksduur en door AI ondersteunde technologieën. Zelfs in het heetst van de strijd blijft de Nitro V 16 koel dankzij innovatieve thermische technologieën zoals een dubbel ventilatorsysteem, en worden gebruikers door prachtige, meeslepende beelden helemaal ondergedompeld in de actie.

Soepel gamen met processoren uit de AMD Ryzen 8040-serie

De Nitro V 16 met zijn nieuwe AMD Ryzen 7 8845HS-processoren is dankzij zijn goede prestaties en efficiëntie zeer geschikt om op te gamen of te werken. Door gebruik te maken van de Zen 4-corearchitectuur profiteren gamers van betrouwbare snelheden bij het gamen of streamen. En wat ook wel prettig is: dankzij slimme optimalisaties en derde-generatie energiebeheerfuncties gaat de accu lang mee. De gaminglaptop draait op Windows 11 en produceert soepele, door AI verbeterde beelden in games en toepassingen met raytracing.

Daarnaast is dit model voorzien van videokaarten uit de NVIDIA GeForce RTX 4060-serie en is het uitgerust met de DLSS 3.5-technologie. De GeForce RTX-technologieën worden ondersteund door meer dan 500 populaire games en toepassingen, waaronder kaskrakers als Cyberpunk 2077 en Alan Wake 2. Met maximaal 32 GB DDR5-5600 RAM en tot 2 TB aan PCIe Gen 4 SSD-opslag, naast een geavanceerd koelsysteem met dubbele ventilator, is de Nitro V 16 goed uitgerust voor zware games en gegevensoverdracht.

Alles wat je nodig hebt én meer

Op het 16-inch WQXGA- of WUXGA-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 165 Hz en een responstijd van 3 ms toont de Nitro V 16 vloeiende beelden met minimale ghosting en haperingen, zodat gamers kunnen genieten van haarscherpe gamingsessies. Zij zijn in het voordeel ten opzichte van hun concurrenten, doordat ze elk detail kunnen zien en horen dankzij de brede beeldverhouding van 16:10 en de luidsprekers met DTS:X Ultra die een kristalhelder geluid leveren. Daarnaast kan bij het streamen of videochatten een reeks AI-functies worden gebruikt. De webcam is uitgerust met de door AI ondersteunde Acer PurifiedView- en Acer PurifiedVoice 2.0-technologieën en heeft drie microfoons met AI-ruisonderdrukkingstechnologie.

Gamers kunnen in de NitroSense-app met één klik op de speciale NitroSense-toets de prestaties van het apparaat en de temperatuur monitoren. Daarnaast zullen gamers ook het volledige scala aan randapparatuur- en connectiviteitspoorten van de Nitro V 16 kunnen waarderen, waaronder een volledig functionele USB 4 Type-C-poort, twee USB 3-poorten (waarvan er een geschikt is voor offline opladen), een HDMI-poort, een microSD-kaartlezer en compatibiliteit met WiFi 6E. Tot slot krijgen gebruikers bij deze laptop één maand Xbox Game Pass gratis, zodat zij samen met andere gamers de nieuwste titels kunnen spelen.

De Nitro V 16 (ANV16-41) zal vanaf april 2024 beschikbaar zijn in de Benelux vanaf 999 euro.