"Niet voor iedereen": Sony onthult zijn meest premium bedrade oortjes tot nu toe

Sony is een grote speler op de markt van draadloze audioproducten. Zo kreeg de WH-1000XM6-koptelefoon dan ook een erg goede score van ons. Het bedrijf is echter een iets minder grote speler op de markt van bedrade koptelefoons en oortjes.

Sony is over het algemeen niet onze eerste keuze als het gaat om bedrade koptelefoons, maar aangezien dit een van de weinige bedrijven is die nog een koptelefoonpoort aanbiedt op zijn smartphones, zou het wel logisch zijn als het bedrijf ook meer inzet op bedrade audio. Vanuit dat oogpunt zijn de Sony IER-M500, de nieuwste bedrade oortjes van het bedrijf, dan ook erg interessant.

Dit zijn de meest premium bedrade oortjes die Sony op dit moment verkoopt met een prijs van 119 euro. Dat maakt ze bijna dubbel zo duur als de eerstvolgende bedrade oortjes binnen de huidige line-up. Het is nog steeds geen hele hoge prijs voor echte audioliefhebbers, want sommige IEM's (in-ear monitors) kunnen zelfs duizenden euro's kosten. Toch is het dus wel enigszins prijzig vergeleken met de rest van de line-up van Sony. De grootste (directe) concurrent voor deze nieuwe oortjes zijn waarschijnlijk de Shure SE215.

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Er is wel een goede reden voor deze prijs, want dit zijn geen IEM's voor alledaags gebruik. Sony zegt dat de IER-M500 zijn "ontworpen voor de hoge eisen van liveoptredens" en gericht zijn op "muzikanten en performers van elk niveau, van ambitieuze beginners tot professionals". Dit geeft dus ook aan dat ze niet zomaar voor iedereen zijn bedoeld.

De meeste mensen kunnen nog steeds beter voor iets goedkopere opties kiezen, zoals de Sony IER-EX15C of MDR-EX650AP. Voor sommigen zal de IER-M500 echter precies zijn waar ze naar op zoek zijn.

Ontworpen voor professionals

(Image credit: Sony)

Net als bij de meeste andere IEM's heb je bij de IER-M500 te maken met kleine oordopjes die in je oor gaan en verbonden zijn via een kabel van 1,6 meter, met aan het andere uiteinde een 3,5mm-uitgang.

De oortjes zijn duidelijk ontworpen om een goede pasvorm te bieden. Elke oortje heeft een soort haakje ('fitting supporter') waarmee hij goed in je oor moet blijven zitten en een "dunne wand van polyurethaan" om achtergrondgeluiden te dempen. Het valt ook op dat het design en de pasvorm in Sony's persbericht als eerste besproken worden, voordat er dus iets wordt gezegd over de audiokwaliteit en andere belangrijke specs.

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De oortjes zijn beschikbaar met een transparante, zwarte en rood-blauwe afwerking. Deze varianten zijn sluiten volgens Sony "naadloos aan bij elke podiumuitstraling". Dat is een van de redenen, los van de nog relatief betaalbare prijs, waarom we zouden zeggen dat deze oortjes toch iets meer op jonge, nieuwe muzikanten zijn gericht dan op professionals die al jaren bezig zijn.

Sony benadrukt ook duidelijk dat de oortjes langdurig gebruik goed aan moeten kunnen. Het constant in- en uitpluggen van de kabel zou niet (snel) voor problemen moeten zorgen.

Dan nog even over de audiokwaliteit. De oortjes beschikken over 5mm-drivers en een akoestische ruimte die ontworpen is om een gecontroleerd basgeluid te leveren. De frequentierespons is 10Hz-40kHz en er is sprake van een impedantie van 16 Ohm.

Sony heeft al eerder IEM's geproduceerd die meer op professionals gericht waren, zoals de IER-M9, maar sommige van die IEM's kostten zelfs meer dan tien keer zoveel als deze nieuwe oortjes. Nu bedrade oortjes weer wat populairder worden, lijkt het bedrijf te hebben besloten dat dit het perfecte moment is voor een redelijk betaalbaar paar IEM's.