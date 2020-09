Amazon Prime Day 2020 Nederland en België: alles wat je moet weten en handige tips

Normaal hadden we de Amazon Prime Day van dit jaar al voorbij zien komen, maar vanwege de coronapandemie heeft Amazon besloten om dit evenement uit te stellen naar een latere datum. Wanneer die latere datum precies is, weten we op dit moment nog niet, maar we verwachten dat deze koopjes plaatsvinden voor Black Friday, dat eind november is. Van zodra Amazon een definitieve datum aankondigt, lees je het op TechRadar!

Op basis van vorig jaar verwachten we alleszins dat we dit jaar twee opeenvolgende Amazon Prime Days krijgen. In India heeft het koopjesfestijn namelijk wel plaatsgevonden op de gebruikelijke data in augustus en ook daar duurde het twee dagen.

In de Benelux zien we dit jaar trouwens een primeur, aangezien we voor het eerst toegang hebben tot de Nederlandse website van Amazon. Dit houdt meer voordelen in dan je zou denken, dus scrol zeker verder om onze handige tips & tricks voor Amazon Prime Day te lezen.

Bron afbeelding: Amazon (Image credit: Amazon)

Amazon Prime Day in België en Nederland: wat is het?

Zoals we hierboven al aanhaalden, is Amazon Prime Day een waar koopjesfestijn op de webshop van Amazon. Aanvankelijk ging het steeds om een enkele dag, maar sinds vorig jaar doet Amazon er een extra dagje bij en kan je gedurende 48 uur genieten van hoge kortingen op alles wat je je maar kan bedenken. Er kunnen namelijk kortingen verschijnen op elk product dat Amazon aanbiedt, zowel op producten van Amazon zelf als producten van retailers. Het kan gaan van elektronica - daar kijken wij vooral naar uit - tot gereedschap en keukengerei.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Day een abonnement af te sluiten voor 5,99 euro per maand.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen, waarmee je ook kan meegenieten van de kortingen.

Extra belangrijk: Sinds dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op de Nederlandse én Duitse site van Amazon. Dat is dus twee keer zoveel kans op een goede deal! Je moet er in dit geval wel rekening mee houden dat de Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is dus niet geldig op Amazon Duitsland en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, moet je dus voor beide regio's een Prime-abonnement afsluiten.

Bron afbeelding: Amazon (Image credit: Amazon)

Hoe geniet ik in België en Nederland van de Amazon Prime Day kortingen?

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Wat betreft België is er geen .be-versie van de website, maar dat is gelukkig geen probleem, aangezien zowel de Duitse als Nederlandse Amazon-sites producten leveren naar België (en met een Prime-abonnement heb je meestal gratis verzending én levering de volgende werkdag).

Wat moet ik nog meer weten?

Eigenlijk weet je nu alles wat er te weten valt. Je moet alleen een Amazon Prime-abonnement afsluiten (of de proefperiode gebruiken) en naar Amazon surfen op de nog nader te bepalen datum! Op voorhand kunnen we natuurlijk niet voorspellen waar de kortingen gaan zitten, maar we kunnen je alvast doorverwijzen naar ons Amazon Prime Day overzichtsartikel.