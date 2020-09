Het duurt niet lang meer voordat Amazon Prime Day 2020 van start gaat, en dat is het moment om voor een appel en een ei de beste koptelefoons en oortjes in huis te halen.

We hoeven je vast en zeker niet meer te vertellen dat 2020 niet bepaald het jaar is geworden wat men verwacht had. Ook bij Amazon is dit het geval; waar Prime Day normaal valt in juli, is de datum vanwege het coronavirus verschoven naar oktober. Welke datum exact, dat is nog niet bekend.

Naast de datum zijn ook de aanbiedingen zelf rondom Prime Day nog niet bekend. Gaan we af op voorgaande jaren, dan verwachten we onder andere zeer scherpe Amazon Prime Day koptelefoon en oortjes deals.

Ondanks de wereldwijde pandemie zijn er de nodige producten op de markt gekomen. Wat te denken bijvoorbeeld van de Sony WH-1000XM4, de opvolger van de alom geroemde Sony WH-1000XM3? Wellicht dat we een of beide van deze apparaten tijdens Amazon Prime Day 2020 terug zien voor een scherpe prijs.

TechRadar zoekt tijdens Prime Day naar de beste aanbiedingen voor jou, zodat jij niet al het speurwerk zelf hoeft te doen. Zit er niet meteen iets voor je tussen? Kom dan over een paar uur terug; tijdens Prime Day ververst Amazon meerdere malen haar acties.

Belangrijk: Nog geen Prime-abonnement? Dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement voor Amazon Nederland kun je dus niet gebruik voor Amazon Duitsland en andersom. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Beste Amazon Prime Day koptelefoon deals

Koptelefoons en oortjes zijn er in allerlei soorten en maten te vinden. Ga je bijvoorbeeld voor een noise-cancelling headset die je op kantoor wil gebruiken? Dan heb je meer behoefte aan een over-ear koptelefoon zoals de JBL Club One. Naast de Club One zijn er nog de nodige goede koptelefoons te vinden. We verwachten dat tijdens de Amazon Prime Days in vrijwel elke prijscategorie je mooie aanbiedingen van koptelefoons kunt verwachten.

Naast koptelefoons zijn er ook tal van verschillende soorten oortjes te vinden in de webshop van Amazon. Ga je bijvoorbeeld voor een strakke fitting om lekker mee te kunnen sporten, of wil je juist een minimalistisch design dat comfortabel in je oren zit tijdens lange reizen? Ook hier geldt: in vrijwel elke prijscategorie zullen er aanbiedingen zijn.

Kijken we naar voorgaande jaren, dan kunnen we wel een inschatting maken van welke producten voor een dumpprijs aangeboden zullen worden. Zoals reeds vermeld verwachten we wel een mooie prijs voor de Sony WH-1000XM3, aangezien zijn opvolger al in de winkels ligt. Ook de Apple AirPods (2019) zouden zomaar eens zeer scherp geprijsd kunnen zijn, gezien de Apple AirPods Pro min of meer hun opvolger zijn.

(Image credit: Peter Kotoff / Shutterstock.com)

Verder sluiten we niet uit dat Samsung nog vertegenwoordigd is tijdens Amazon Prime Day 2020 met een paar mooie aanbiedingen. Zelf verwachten we een scherpe prijs voor de Samsung Galaxy Buds Plus die eerder dit jaar zijn verschenen. De Buds Live zijn immers een halfjaar later gepresenteerd als opvolgers.

Weet je niet meteen welke koptelefoon of oortjes je moet kopen? Kijk dan naar specifieke eigenschappen, zoals waterdichtheid, welke audio codecs er worden ondersteund, hoe goed de batterijduur is, van welk materiaal de headset in kwestie is gemaakt, enzovoorts.

Momenteel is Amazon Prime Day nog niet van start gegaan. Zodra dat wel het geval is, vind je hier de beste koptelefoon en oortjes deals terug. Kortom: we houden je op de hoogte!