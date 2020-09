De beste Amazon Prime Day tablets en iPad deals

Sta je op de uitkijk voor een nieuwe tablet, maar wil je wachten tot er leuke koopjes zijn? Tijdens de Amazon Prime Days sla je ongetwijfeld jouw slag. Of het nu een tablet is voor entertainment, professioneel gebruik of als cadeau voor iemand, de Prime Days hebben voor ieder wat wils.

Tablets zijn het perfecte huwelijk tussen de functionaliteit van een kleinere laptop en de draagbaarheid van een sterke smartphone, inclusief de vorm en touchpad. Naast hun entertainende functies, waaronder spelletjes, videochats en het kijken van series en films op jouw favoriete streamingdienst zijn ze ook heel geschikt voor professioneel gebruik in verschillende omgevingen, zoals restaurants en ziekenhuizen, en hebben ze hun nut al meermaals bewezen.

Of het nu een gloednieuwe iPad is van Apple of een iets meer betaalbaar toestel van Android, neem zeker een kijkje in onze lijst met Amazon Prime Days iPad en tablet deals hieronder.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Amazon Prime Days iPads: wat kan je verwachten?

Wij zoeken hier de beste iPad aanbiedingen en Android tablet deals voor je tijdens Amazon Prime Days 2020.

Hoewel we Amazon Prime Days iPad kortingen bijna kunnen garanderen, verwacht geen enorme prijsverschillen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we kortingen tegenkomen van 40% of meer, maar aangezien er op Apple toestellen nauwelijks korting wordt gegeven, is het altijd nog beter dan niks.

Een officiële startdatum van de Amazon Prime Days hebben we nog niet, al kunnen we wel goede inschattingen maken. Hou er rekening mee dat je daarna misschien nog een kans hebt tijdens de Black Friday deals om een goede tablet te pakken te krijgen.

(Image credit: Future)

Zo krijg je de beste iPads tijdens de Amazon Prime Days

De belangrijkste zaken bij het zoeken van een deal tijdens de Amazon Prime Days zijn geduld en een beetje onderzoek. Als je de huidige prijzen kent, dan zie je ook sneller de interessante deals.

Beslis om te beginnen met welk budget je wil starten. Als je weet hoeveel je wil spenderen, dan ga je niet zomaar in op halve deals die je toch nog teveel blijken te kosten.

Baken daarna af welke iPad (of iPads) je graag in huis zou willen halen tijdens de Prime Days deals.

Apple heeft een breed aanbod aan tablets, soms met heel vergelijkbare namen (of zelfs identiek aan elkaar) dus het is het waard om een slimme shopper te zijn, die bekend is met de verschillende iPad generaties en specificaties. Er is niks ergers dan dat je denkt dat je de iPad koop van het jaar hebt gedaan, en er vervolgens achterkomt dat het niet het model is dat je dacht dat het was. Je zou niet de eerste zijn om deze fout te maken.

Nog een paar dingen die je moet onthouden als het aankomt op de voorbereiding voor Amazon Prime Days iPad deals, zijn opslag en verbondenheid.

De goedkoopste iPads bieden de minste interne opslag (hoewel Apple's opslagopties voor beginners nu erg goed zijn) en alleen Wifi verbinding.

Als je meer opslagruimte wil of nodig hebt en LTE verbinding voor internet onderweg (net als je smartphone) dan moet je een stuk meer betalen. Voor die laatste heb je ook een apart abonnement nodig, waardoor de kosten nog meer oplopen. Dat is zeker iets om in overweging te nemen.

Amazon Prime Days: Android tablets

Naast de meest bekende iPad-tablets bestaat de tablet-markt natuurlijk uit nog andere toestellen dan enkel die van Apple. De grootste concurrenten van de iOS-toestellen zijn de toestellen die lopen op Android, het besturingssysteem ontwikkeld door Google.

Deze Android-tablets zijn doorgaans iets goedkoper dan de Apple-tegenhangers. Dat wil echter niet zeggen dat ze daarom ook moeten onderdoen als het op hardware, kracht en functionaliteiten aankomt.

Als je met een iets krapper budget moet zoeken, of gewoon geen fan bent van het iOS-besturingssysteem, dan zijn deze tablets zeker de moeite waard, en je zal er dan ook naar alle waarschijnlijkheid leuke deals op treffen tijdens de Amazon Prime Days.