OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus confronto

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus, come se la cavano a confronto? OnePlus 10 Pro è uno dei concorrenti di maggiore rilievo del Samsung Galaxy S22 Plus nell'ambito degli smartphone di fascia flagship.

L'aspetto più interessante di questo confronto e che, in sostanza, le similitudini fra i due smartphone sono poche, dal momento che i produttori hanno adottato due approcci ben distinti per i loro modelli, una cosa che apprezziamo particolarmente.

Ma quale dei due telefoni vale la pena comprare? Scopriamolo insieme.

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Prezzo e disponibilità

OnePlus 10 Pro ha raggiunto gli scaffali di tutto il mondo il 5 aprile 2022. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai €900 per il modello entry-level (8 GB di RAM e 128 GB di storage interno), e €999 per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il Galaxy S22 Plus ha debuttato a marzo, con prezzi iniziali di €1.079 (8GB/128GB) e €1.129 (8GB/256GB).

Se dovessimo assegnare la vittoria esclusivamente per il prezzo, l'alloro andrebbe senz'altro a OnePlus.

OnePlus 10 Pro è lo smartphone più economico (Image credit: Future)

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Design

Onestamente, amiamo molto il nuovo design di OnePlus 10 Pro. Certo, non ci è dispiaciuto nemmeno quello leggermente più "blando" di OnePlus 9 Pro, ma la nostra preferenza va sul nuovo modello.

A colpire di più è l'array delle fotocamere dalla forma quadrangolare del 10 Pro, con dimensioni importanti che però non rinunciano a un profilo sottile. Ci è piaciuta anche la finitura in vetro dello smartphone, peccato solo che siano disponibili solo due colori (nero e verde) e vincolati alla capacità di storage scelta.

D'altro canto, il Samsung Galaxy S22 Plus ha destato pensieri contrastanti lato design. Sebbene ci sia piaciuto lo spazio delle fotocamere noto come Contour Cut, senza contare la maggiore varietà di colori (bianco, nero, verde, rosa, grigio, crema, blu chiaro e viola). Tuttavia, lo smartphone risulta scomodo da usare e anche solo da tenere in mano.

Samsung Galaxy S22 Plus è quello più scomodo da usare (Image credit: Future)

Il problema non sta tanto nelle dimensioni, pari a 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, infatti è più corto e sottile rispetto ai 163 x 73,9 x 8,6 mm di OnePlus 10 Pro. Il dispositivo Samsung pesa anche meno della controparte OnePlus, ovvero 195 grammi contro 201 gr.

Tuttavia, la larghezza considerevole, insieme al design spigoloso dello smartphone lo rendono davvero scomodo da tenere. OnePlus ha optato per una forma più arrotondata che risulta anche più comoda.

A giocare a favore del Galaxy S22 Plus dobbiamo citare il display con rivestimento Corning Gorilla Glass Victus Plus, che dovrebbe essere più resistente della copertura Gorilla Glass Victus di OnePlus 10. Entrambi gli smartphone, comunque hanno la classificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Però, solo OnePlus 10 Pro è dotato di un selettore per la modalità silenziosa, che consente di rimuovere la suoneria senza dover attivare lo schermo e questo per noi è un piccolo, ma potenzialmente significativo, vantaggio.

OnePlus 10 Pro monta un display leggermente più grande (Image credit: Future)

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Display

OnePlus 10 Pro monta un display da 6,7", mentre Samsung ha optato per uno schermo più piccolo per il suo Galaxy S22 Plus, da 6,6". Entrambi i device hanno refresh rate di 120 Hz pertanto se la giocano ad armi pari in termini di fluidità.

Altro elemento comune sono i display AMOLED, con colori precisi e vivaci, senza contare la possibilità di modificare i toni a piacimento. Tuttavia, lo schermo di OnePlus 10 Pro arriva a una risoluzione di 3216 x 1440 (WQHD+), mentre il Samsung Galaxy S22 Plus è fisso a 2340 x 1080 (FHD+).

FHD+ è OK per la maggior parte delle attività, mentre alcuni servizi video e alcuni giochi rendono meglio in QHD. In ogni caso, è qualcosa che ci aspettiamo dagli smartphone di questa fascia di prezzo non appartenenti a Apple..

Il Samsung Galaxy S22 Plus monta uno schermo più piccolo e dalla risoluzione più bassa (Image credit: Future)

Samsung, però, si fa notare per la luminosità di picco ai 1.750 nit, superiore ai 1.300 nit offerti da OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Fotocamere

OnePlus 10 Pro non si allontana più di tanto dal predecessore, One Plus 9 Pro, sul comparto fotocamere, mentre Samsung Galaxy S22 Plus monta un sistema rinnovato.

OnePlus 10 Pro offre un sensore grandangolare f/1.8 da 48 megapixel, un teleobiettivo 3,3x da 8 megapixel e un nuovo ultra-grandangolare da 50 megapixel in grado di scattare immagini con effetto fish-eya a 150°.

Dal canto suo, Samsung Galaxy S22 Plus si fa notare per via del nuovo sensore f/1.8 da 50 megapixel, che si accompagna a un ultra-grandangolare f/2.2 da 12 megapixel e un teleobiettivo f/2.4 da 10 megapixel con zoom ottico di 3x.

OnePlus ha la meglio in termini di dimensioni del sensore principale, tuttavia la fotocamera di Samsung garantisce scatti più omogenei. Samsung è ben nota per garantire toni coerenti indipendentemente dal sensore usato, mentre il bilanciamento delle tre fotocamere di OnePlus 10 Pro non è all'altezza della rivale.

OnePlus 10 Pro offre tre fotocamere posteriori (Image credit: Future)

Entrambi i produttori tendono a calcare un po' la mano sui colori. Questo è un elemento tipico per Samsung, mentre di recente la collaborazione fra OnePlus e Hasselblad sembra aver portato colori più vividi.

Entrambi gli smartphone gestiscono bene la modalità verticale, ma Samsung sembra prevalere al momento. I dettagli dei soggetti sono più precisi, così come gli effetti e la sfocatura dello sfondo risultano impeccabili.

Il teleobiettivo di OnePlus consente di avvicinarsi di più all'azione rispetto alla rivale, ma non è ai livelli del top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra da questo punto di vista.

Anche Samsung Galaxy S22 Plus monta tre fotocamere posteriori (Image credit: Future)

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Specifiche e prestazioni

In termini di prestazioni, la vittoria va a OnePlus 10 Pro, per via di una configurazione hardware più coerente. Innanzitutto il velocissimo Snapdragon 8 Gen 1 è l'unico chip a bordo dello smartphone, indipendentemente dal mercato, a differenza di Samsung che alterna lo Snapdragon 8 Gen 1 all'Exynos 2200 a seconda del Paese in cui vende il proprio smartphone.

Non ci sono molte differenze fra i due chip lato CPU, tuttavia Snapdragon 8 Gen 1 ha la meglio su Exynos 2200 in termini di GPU. Almeno, questo è ciò che suggerirebbero i benchmark.

In condizioni d'uso reali, però, è difficile notare differenze sostanziali. Entrambi gli smartphone appartengono alla fascia alta e questo si traduce anche nelle prestazioni.

Nella nostra revisione, abbiamo sottolineato come il Galaxy S22 Plus sia ideale in gaming grazie i caricamenti rapidi e alla fluidità in gioco, con la possibilità di selezionare sempre le impostazioni massime. E lo stesso possiamo dirlo per OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro è fantastico per giocare (Image credit: Future)

Entrambi hanno una dotazione standard di 8 GB di RAM, sebbene One Plus 10 Pro offre un modello di capacità maggiore, portando RAM a 12 GB.

Naturalmente, alle prestazioni contribuisce anche il software che accompagna l'hardware. Da questo punto di vista, OnePlus si affida ancora all'intelligente e reattivo sistema OxygenOS, sebbene adesso ha adottato il nome di ColorOS (Oppo).

Detto questo, l'interfaccia utente è veloce e nitida, e risulta più fluida e ordinata di One UI, ben più pesante, sul fronte Samsung. OnePlus, inoltre, include una quantità inferiore di app e servizi aggiuntivi sui propri modelli.

D'altro canto, Samsung ha promesso quattro anni di aggiornamenti sofware rispetto ai tre di OnePlus. Qui vince Samsung, soprattutto se avete l'abitudine di usare a lungo il vostro smartphone prima di cambiarlo.

OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S22 Plus - Batteria

OnePlus 10 Pro monta una cella da 5.000 mAh, mentre Samsung ha dotato il suo telefono di una batteria più piccola, da 4.500 mAh. In teoria, sembrerebbe un'altra vittoria di OnePlus.

In pratica, però, entrambi i dispositivi garantiscono un'intera giornata di utilizzo moderato-intenso, niente di più. Sembra che il display del Galaxy S22 Plus, di risoluzione inferiore, garantisca una pareggio.

Però, sul fronte della ricarica, c'è un vincitore netto: OnePlus offre un nuovo e impressionante caricatore da 80 W già in confezione, mentre Samsung supporta solo i 45 W, con alimentatore venduto a parte.

Il Samsung Galaxy S22 Plus si carica più lentamente (Image credit: Future)

Ma c'è di più: nei nostri test non siamo riusciti a ricaricare il Samsung Galaxy S22 alla velocità massima possibile. Anche con un caricabatterie più veloce, abbiamo comunque impiegato due ore per portare la batteria al 100%, mentre OnePlus 10 Pro raggiunge la piena carica in soli 30 minuti.

Il supporto della ricarica wireless è a 50 W per OnePlus 10 Pro e 15 W per Samsung Galaxy S22 Plus, dunque un altro punto a OnePlus.

Conclusione

Entrambi gli smartphone Samsung e OnePlus sono flasghip eleganti e belli da vedere, con punti di forza specifici, ma in complesso dobbiamo ammettere di preferire OnePlus 10.

Certo, abbiamo a OnePlus un voto superiore rispetto a Samsung Galaxy S22 Plus, ma non è meramente una questione numerica.

OnePlus 10 Pro è meno costoso del Samsung Galaxy S22 Plus, al contempo ha un design più fresco e comodo, un display più nitido, una maggiore velocità di ricarica (con l'alimentatore incluso in confezione) e un software più reattivo.

D'altro canto, Samsung Galaxy S22 Plus ha un sistema fotografico più coerente, una maggiore luminosità di picco dello schermo e un anno in più di aggiornamenti software. Tirando le somme, OnePlus 10 Pro offre un migliore rapporto qualità/prezzo.