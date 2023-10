Samsung S90C è il miglior TV dell'anno: ecco perchè

Il Samsung S90C quest'anno offre probabilmente il miglior rapporto qualità-prezzo tra i nuovi televisori, ed è questa la parte più importante del motivo per cui è la nostra scelta come miglior TV del 2023.

Negli ultimi due anni questo riconoscimento è stato assegnato ai TV LG OLED, in particolare per il rapporto qualità-prezzo, ma ora il Samsung S90C ha completamente stravolto ciò che ci aspettiamo dai migliori TV OLED per il prezzo.

Costa meno dell'LG C3, inoltre il suo schermo è molto più luminoso grazie alla tecnologia QD-OLED, la qualità del suono è notevolmente superiore e il design è più elegante. I televisori OLED sono stati in una situazione di stasi per alcuni anni, ma nel 2023 le cose sono cambiate e quest'anno Samsung ha dato una scossa nella fascia media.

Certo, non ha la luminosità rivoluzionaria dell'S95C, ma batte qualunque altro televisore di questa fascia di prezzo.

I colori dell'S90C sono più brillanti e naturali rispetto ad altri televisori dello stesso prezzo. (Image credit: Future)

Grazie alla sua luminosità, il più grande problema dei TV Samsung - la mancanza del supporto Dolby Vision HDR - non è più un problema. Una volta superati i 1.000 nit di luminosità, il Dolby Vision diventa molto meno essenziale perché il televisore è abbastanza luminoso da non soffrire di problemi di mappatura dei toni che fanno apparire l'HDR più piatto. Il picco di luminosità HDR del Samsung S90C è di 1.100 nit, mentre l'LG C3 si aggira intorno agli 800 nit.

Samsung S90C stabilisce un nuovo standard per il futuro. Il prossimo anno LG e Sony (nonchè Panasonic e Philips) dovranno confrontarsi con un nuovo standard di qualità dell'immagine nei prezzi di fascia media. L'intero criterio di valutazione del valore dei televisori OLED è stato stravolto quest'anno da questo televisore, a tutto vantaggio degli acquirenti.