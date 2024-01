Panasonic annuncia i top di gamma OLED per il 2024 con Fire TV

Panasonic ha annunciato i modelli Z95A e Z93A, i nuovi TV OLED di punta per il 2024. Con l'integrazione della tecnologia Fire TV, questi televisori rivoluzionano la fruizione dei contenuti, offrendo una schermata iniziale personalizzata con servizi di streaming, app e canali live. Dotati di un potente processore e un pannello luminoso, i nuovi TV Panasonic assicurano un'eccezionale qualità audio e visiva grazie al sistema Dolby Vision IQTM Precision e al sistema 360° Soundscape Pro di Technics.

I modelli Z95A e Z93A vanno oltre l'eccellenza audiovisiva, focalizzandosi sull'aggregazione di contenuti mediante Fire TV. Questo approccio semplifica la scoperta dei contenuti, offrendo un'esperienza utente migliorata. Inoltre, i televisori si trasformano in hub per la smart home compatibili per la prima volta con Alexa, oltre a Apple Home, e AirPlay.

Panasonic sottolinea l'aspetto dinamico dei televisori quando non utilizzati per la visione, grazie alla Fire TV Ambient Experience. Questa funzionalità trasforma lo schermo in un display always-smart, ideale per mostre d'arte o visualizzazione di informazioni. La robustezza del sistema operativo Penta Tuner e del telecomando completo, con il pulsante MyApp di Panasonic, enfatizza l'esperienza personalizzata e l'accessibilità dei contenuti.

Panasonic ha collaborato con il colorista di fama mondiale Stefan Sonnenfeld per ottimizzare la resa dell'immagine dei modelli Z95A e Z93A. Il processore HCX Pro AI Processor MK II garantisce una nitidezza straordinaria, combinando intelligenza artificiale e modelli matematici. I televisori supportano Dolby Vision IQTM Precision Detail e offrono una modalità di gioco avanzata, con refresh rate di 144Hz e Dolby Vision Gaming. La Game Control Board semplifica l'accesso alle impostazioni di gioco direttamente sullo schermo, completando l'esperienza coinvolgente per gli appassionati di videogiochi.