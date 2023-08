LG C2 e LG G2: niente più auto-dimming impazzito con l'ultimo aggiornamento

LG sta per rilasciare un aggiornamento del software dedicato ad alcuni dei suoi TV OLED usciti nel 2022. L'aggiornamento del firmware corregge la funzione di auto-dimming rivelatasi particolarmente problematica sui modelli LG C2 o LG G2 dello scorso anno.

Questa è la seconda patch correttiva rilasciata da LG che in precedenza, nel marzo del 2023, ha diffuso una correzione del firmware per i modelli LG C3 e G3 per risolvere lo stesso problema. In sostanza, sia gli OLED dello scorso anno che i più recenti soffrivano di un bug per cui la funzione di auto-oscuramento risultava eccessiva, scurendo le immagini fino a renderle quasi irriconoscibili.

Dopo aver sistemato i suoi OLED 2023, LG ha rivolto la sua attenzione ai modelli dello scorso anno. Ricordiamo che anche se sono stati sostituiti da modelli più recenti, sia l'LG C2 che l'LG G2 rimangono tra i migliori TV LG disponibili in commercio.

Che cos'è l'auto-oscuramento e perché non funzionava bene?

Come suggerisce il nome, l'auto-dimming oscura automaticamente alcune parti del display. Il suo compito principale è quello di evitare che gli elementi fissi visualizzati sullo schermo, come i loghi degli emittenti TV, causino le cosiddette bruciature, motivo per cui è presente in molti televisori non solo di LG, ma anche di rivali come Sony.

Come notato anche da altri produttori, l'auto-dimming può talvolta essere problematico, oscurando parti che non devono essere oscurate o addirittura abbassando in modo eccessivo la luminosità dell'intero display.

Come riportato FlatpanelsHD, nel caso di Sony, la causa scatenante di questo comportamento sta nell'individuazione di un elemento visualizzato sullo schermo, come ad esempio il tabellone di una partita di calcio, che viene riconosciuto dall'algoritmo come un logo e di conseguenza oscurato. Sony ha riscontrato questo particolare problema nel 2018 e da allora ha modificato i suoi algoritmi per far si che ciò non si verificasse sui modelli più recenti.

L'aggiornamento LG per il C3 e il G3 è già disponibile da alcuni mesi, mentre l'aggiornamento per il C2 e il G2 dovrebbe arrivare a giorni.