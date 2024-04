Ho provato il nuovo OLED Samsung da 48" ed è fantastico (anche se manca il Dolby Vision)

Nel 2024, Samsung introdurrà i suoi primi TV OLED di dimensioni inferiori a 55 pollici, nell'ambito della gamma di modelli Samsung S90D. Questi televisori da 42 e 48 pollici non utilizzeranno il luminoso pannello QD-OLED che è valso al Samsung S90C il nostro premio di TV dell'anno per il 2023, ma utilizzeranno lo stesso tipo di pannello OLED che si trova negli OLED di LG. Inoltre, come tutti i televisori Samsung, questi modelli non avranno l'HDR Dolby Vision, il che ci preoccupa molto, perché il vantaggio principale di Dolby Vision è quello di rendere l'HDR perfetto su schermi meno luminosi.

Dopo aver trascorso un po' di tempo con il Samsung S90D da 48 pollici, non mi sono preoccupato. Non solo le immagini sono luminose e ricche, ma lo schermo sembra essere in grado di gestire bene le scene HDR più difficili e offre anche un audio impressionante. Considerate anche le altre impressionanti specifiche offerte, sembra che possa essere un concorrente estremamente forte dei migliori televisori da 48 pollici.

Ho potuto testare l'S90D da 48 pollici con i film da me scelti e con il disco di prova Spears & Munsill, di cui non possiamo fare a meno quando testiamo i televisori. Mettendo su Alien, ho potuto constatare immediatamente che il televisore ha un grande talento per le sfumature nelle scene buie. Quando Kane scende nelle minacciose viscere dell'astronave aliena, le parti che dovrebbero essere veramente nere come l'inchiostro raggiungono l'obiettivo (come ci si aspetterebbe da un OLED), ma è possibile notare una trama sottile e molto scura nelle aree vicine alle macchie di luce.

A proposito di zone luminose, l'S90D da 48 pollici è risultato abbastanza luminoso da garantire un HDR di alta qualità. In genere, gli OLED da 42 e 48 pollici sono sempre meno luminosi rispetto a quelli da 55 pollici e più grandi, a causa dell'aderenza dei pixel, ma abbiamo già sentito che i modelli più piccoli del TV OLED LG C4 di quest'anno saranno più luminosi degli anni precedenti e, dato che il Samsung utilizza lo stesso schermo, immagino che questo sia altrettanto luminoso.

È ricco di colori con toni grandi e decisi, ma i colori sono anche controllati e realistici. I toni della pelle in Oppenheimer sono fedeli alla realtà e il livello di dettaglio rende giustizia alla pellicola originale da 70 mm.

(Image credit: Future)

No Dolby Vision, no problem?

Ero davvero preoccupato per la mancanza del Dolby Vision su questo televisore, ma gli ho lanciato alcuni video HDR particolarmente impegnativi per cercare di mostrarne i difetti, e mi ha quasi preso in giro.

Prima di tutto, qualche informazione sul perché il Dolby Vision è importante e su ciò che mi preoccupava in primo luogo. Quando i film vengono masterizzati per la distribuzione, l'aspetto viene perfezionato per una particolare luminosità. Questa può raggiungere i 10.000 nits, anche se i 1.000 nits sono i più comuni per le uscite in home video. Ciò significa che se un video masterizzato per 1.000 nits viene riprodotto su uno schermo con una luminosità di 1.000 nits, si vedrà l'HDR come previsto.

(Image credit: Future)

Cosa succede quindi se si riproduce un video masterizzato per 1.000 nits su un televisore con una luminosità massima di circa 700 nits (che è probabilmente quello di cui stiamo parlando per questo Samsung)? L'intera gamma HDR deve essere compressa in una gamma HDR più piccola, e questo processo si chiama "mappatura dei toni".

La mappatura dei toni può essere eseguita in modo intelligente o stupido. La versione stupida consiste nel prendere tutto ciò che è al di sopra di un certo livello HDR e comprimerlo fino al massimo della capacità del televisore. In questo modo si perdono molte sfumature nelle alte luci e, ad esempio, quella che dovrebbe essere una nuvola soffice e stratificata diventa solo una grande macchia di bianco uniforme.

L'approccio più intelligente consiste nel ridurre la luminosità dei toni in tutta la gamma, ma è facile sbagliare e ritrovarsi con una perdita di dettagli nei toni scuri o ancora con una perdita di luci convincenti. L'elaborazione più avanzata nei migliori televisori è in grado di regolare contemporaneamente la mappatura dei toni su diverse parti dello schermo, per evitare questi problemi.

Un enorme vantaggio dei formati Dolby Vision, HDR10+ (che il Samsung S90D supporta, ma è meno utilizzato) e HDR è che includono dati di mappatura dei toni, per garantire risultati più vicini all'intenzione originale. Ecco perché abbiamo sempre ritenuto così importante la presenza di Dolby Vision sui migliori TV OLED, perché la maggior parte dei modelli fatica ancora a raggiungere i 1.000 nits di luminosità e quindi dovrà eseguire la mappatura dei toni con un maggior numero di contenuti HDR.

(Image credit: Future)

Il che mi porta a dire che, in base alla mia esperienza, la mappatura dei toni dell'S90D sembra essere così buona da rendere superfluo il Dolby Vision. L'ho provato con lo stesso video proiettato in HDR10 a 10.000 nit (che richiede una mappatura dei toni aggressiva ), HDR10 a 1.000 nit (che richiede una mappatura dei toni più delicata) e HDR10+ a 10.000 nit (in cui la mappatura dei toni è gestita dal formato HDR per ottenere i migliori risultati).

La differenza tra tutti e tre è stata minima. Non proprio zero - il video HDR10 a 10.000 nit presenta toni bianchi leggermente più sbiaditi in circostanze difficili (come l'esempio delle nuvole o le scene innevate) - ma abbastanza vicino da fugare le mie preoccupazioni su questo aspetto dei televisori.

Ovviamente, ci riserviamo di dare un giudizio definitivo fino a quando non avremo ricevuto questo modello per una recensione approfondita e, idealmente, lo confronteremo direttamente con l'LG C4 che supporta il Dolby Vision e che ha le stesse dimensioni, dato che utilizzano la stessa tecnologia dello schermo. Ma per me la mancanza del Dolby Vision non sembra essere un problema.

Un ottimo sistema audio

Sono rimasto colpito anche dal suono del televisore. Non ha una serie di diffusori intorno al bordo, come i modelli più grandi S90D o i Samsung S95D e Samsung QN90D, ma l'ho trovato capace di un'altezza impressionante, una solida profondità di cassa e una sorprendente gamma dinamica con la modalità "Amplify" attivata, pur rimanendo abbastanza naturale. Non aveva una grande larghezza, ma questo è perdonabile. Fin dal primo ascolto ho avuto l'impressione che si potesse fare a meno di una soundbar.

(Image credit: Future)

Altre informazioni utili da sapere sul Samsung S90D sono che ha uno schermo a 144Hz, con supporto per i giochi 4K 120Hz o 144Hz su tutte e quattro le porte HDMI, oltre alla frequenza di aggiornamento variabile e alla modalità a bassa latenza automatica. È dotato anche del menu Game Bar di Samsung per facilitare la personalizzazione delle impostazioni: probabilmente sarà un forte concorrente nella nostra lista dei migliori TV per il gaming.

Il nuovo processore Samsung è incluso e supporta la connessione wireless ad alcune soundbar Samsung Dolby Atmos e include il supporto Samsung Q-Symphony per combinare i suoi altoparlanti con quelli della soundbar, se si sceglie di aggiungerne una.

Non abbiamo ancora i prezzi: sembra che questa dimensione venga lanciata un po' dopo i modelli più grandi della gamma. Ma non vedo l'ora di passarci più tempo.