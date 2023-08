Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air (2022): confronto

Al Samsung Unpacked di luglio 2023 Samsung ha annunciato una nuova serie di dispositivi, tra cui il Galaxy Z Fold 5, il Galaxy Watch 6 e il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S9.

Ma come si pone il nuovo tablet Android Samsung rispetto al popolare iPad Air (2022) di Apple? Questo articolo vi aiuterà a trovare una risposta ai vostri quesiti, in modo che possiate decidere qual è il tablet migliore per voi.

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: specifiche

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab S9 and iPad Air (2022): specifiche Samsung Galaxy Tab S9 iPad Air (2022) Dimensioni: 165,8 x 254,3 x 5,9mm 178,5 x 247,6 x 6,1mm Peso: 498g (Wi-Fi), 500g (5G) 469g (Wi-Fi), 478g (5G) OS: Android 13 iPadOS 16 Display: 11" Dynamic AMOLED 2X 10.9"Liquid Retina LED Frequenza di aggiornamento: 120Hz 60Hz CPU: Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy M1 con CPU 8‑core RAM: 8GB, 12GB 8GB Spazio di archiviazione: 128GB, 256GB 64GB, 256GB Batteria: 8.400mAh 7.606mAh Fotocamera posteriore: 13MP 12MP grandangolare Fotocamera frontale: 12MP ultra-grandangolare 12MP ultra-grandangolare

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: prezzo e uscita

Samsung ha presentato il Galaxy Tab S9 al Samsung Unpacked il 26 luglio 2023. Sia il modello normale che il più grande S9 Plus sono disponibili per il preordine - con il modello base che parte da un prezzo di 929€. A questo prezzo avrete 8GB di RAM, 128GB di memoria e connettività Wi-Fi.

(Image credit: Future)

Se non volete aspettare per mettere le mani su un nuovo tablet, allora potreste preferire l'iPad Air (2022), che è già disponibile per l'acquisto. Il modello base di iPad Air costa 789€, ma avrete un modello con connettività Wi-Fi, 8GB di RAM e solo 64GB di memoria.

Avete bisogno di più spazio di archiviazione? Entrambi i tablet sono disponibili anche nelle versioni da 256 GB.

Dato che i due tablet offrono specifiche leggermente diverse, è difficile fare un confronto per quanto riguarda il prezzo, ma se cercate semplicemente l'opzione più economica tra i due l'iPad Air è quello che fa per voi.

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: design

Dal punto di vista del design, il Samsung Galaxy Tab S9 e l'iPad Air (2022) presentano molte somiglianze. Entrambi i tablet vantano una scocca in alluminio, con una collocazione intelligente dei pulsanti e una porta USB-C sul bordo.

Il Samsung Galaxy Tab S9 è leggermente più pesante: il modello Wi-Fi pesa 498 g e la versione 5G 500 g, mentre l'iPad Air pesa rispettivamente 469 g e 478 g L'iPad Air è invece leggermente più grande, con dimensioni di 178,5 x 247,6 x 6,1 mm rispetto alle misure di 165,8 x 254,3 x 5,9 mm del Tab S9.

(Image credit: Future)

Anche la scansione delle impronte digitali è leggermente diversa. Il tablet Samsung ha uno scanner per le impronte digitali integrato all'interno del display, mentre il Touch ID dell'iPad Air si basa su uno scanner integrato nel pulsante di accensione.

La differenza di design più significativa tra i due tablet è che il Samsung Tab S9 ha una classificazione ufficiale di resistenza alla polvere e all'acqua IP68: ciò significa che in teoria può sopravvivere all'immersione in acqua fino a 1,5 m per un massimo di 30 minuti. Nemmeno i migliori iPad, come l'iPad Pro, offrono ufficialmente questo livello di protezione dall'acqua.

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: display

Per la nuova gamma di Tab S9, Samsung ha sostituito lo schermo LTPS LCD con display Dynamic AMOLED, più vivace e in generale di maggiore impatto visivo rispetto ai predecessori.

Il display Liquid Retina dell'iPad Air (2022) è buono, ma manca un po' della vivacità dei colori che si trova sul suo rivale. Anche le immagini sono meno fluide, poiché la frequenza di aggiornamento è di soli 60Hz rispetto ai 120Hz del Galaxy Tab S9: molti non se ne accorgeranno, ma i professionisti e i gamer potrebbero apprezzare uno schermo più fluido.

Il display dell'iPad Air di Apple è leggermente più piccolo, 10,9 pollici, rispetto a quello da 11 pollici del Tab S9.

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: prestazioni

Non abbiamo ancora eseguito dei test completi sul Galaxy Tab S9, ma finora abbiamo riscontrato che funziona molto bene grazie all'ultimo, potentissimo processore Qualcomm. Questo dispositivo sarà un compagno utile sia per il multitasking che per il relax o il gaming. I quattro altoparlanti Dolby Atmos e il display Dynamic AMOLED contribuiscono a elevare la qualità del tablet.

L'iPad Air non ha nulla da invidiare al Galaxy Tab S9 in quanto a prestazioni, in quanto monta l'impressionante chip M1, lo stesso che si trova in alcuni dei vecchi iPad Pro e nei portatili MacBook. Tuttavia, l'audio è un po' carente e il display è qualitativamente inferiore. Quindi, sebbene le prestazioni complessive dell'iPad Air siano ottime, potrebbe sembrare un po' meno impressionante del suo rivale.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: batteria

Il Galaxy Tab S9 ha una batteria da 8.400mAh, più grande di quella da 7.606mAh utilizzata dall'iPad Air (2022). Tuttavia, per sapere come sono i tablet a confronto per quanto riguarda l'autonomia, dovremo testarla adeguatamente.

Infatti, se da un lato il Tab S9 ha una batteria più grande, dall'altro ha anche specifiche più importanti che probabilmente graveranno maggiormente sull'autonomia. L'iPad Air dura circa nove ore (o meno, se lo si usa per attività più impegnative) e ci aspettiamo che l'S9 abbia una durata simile (sulla base delle otto ore ottenute dal Tab S8 con la sua batteria più piccola), ma dobbiamo aspettare di ultimare i nostri test per dare un giudizio definitivo.

Samsung Galaxy Tab S9 vs iPad Air: verdetto

Considerando che molti considerano la tecnologia di Apple come tipicamente più costosa e di alta qualità, potrebbe sembrare strano pensare all'iPad Air (2022) come all'opzione economica, ma in questo caso è proprio così. Per il modello più economico dell'iPad Air si pagherà di meno in meno rispetto al Tab S9, ma avrete anche meno spazio di archiviazione, un display meno impressionante e una batteria più piccola.

Senza considerare il prezzo, il Galaxy Tab S9 è probabilmente il tablet migliore tra i due. Il costo più elevato vi faràò avere un tablet migliore sotto tutti i punti di vista, anche se i fan dell'azienda di Cupertino perderanno alcuni vantaggi derivanti dall'ecosistema Apple se sostituiscono il loro iPad con un tablet Android.

Se pensate che nessuno dei due tablet sia adatto a voi, date un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet e ai migliori tablet economici per vagliare le altre opzioni disponibili.