Recensione Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute è l'aspirapolvere senza filo più potente che il marchio abbia mai prodotto; vanta una testina per la pulizia dei pavimenti duri ridisegnata al fine di includere un laser che rivela le particelle di polvere invisibili a occhio nudo.

Dyson produce alcuni dei migliori aspirapolvere sul mercato: i suoi modelli offrono un'incredibile potenza di aspirazione e una gamma di funzionalità avanzate che semplificano le pulizie quotidiane.

Dyson V15 Detect Absolute può anche contare e identificare la dimensione delle particelle di polvere che raccoglie. Le informazioni sono visualizzate su un piccolo schermo LCD. Questa “trovata” potrebbe sembrare eccessiva, ma rende le pulizie domestiche meno monotone e più precise. Il display LCD, presente anche sul predecessore, Dyson V11 , offre anche informazioni sull’autonomia e il livello di potenza selezionato. Come la gamma V11, V15 Detect Absolute può regolare automaticamente la potenza per adattarsi al tipo di pavimento che sta pulendo (quando si usa la spazzola High Torque e si imposta il livello di potenza “Auto”).

Secondo l’azienda, Dyson V15 Detect Absolute offre un’autonomia di 60 minuti con una sola carica e l'impostazione di potenza più bassa, mentre scende a 15 minuti se si utilizza il livello massimo. La batteria è rimovibile, quindi la si può sostituire al volo con una completamente carica (occorre acquistarla separatamente) per ridurre le interruzioni tra le sessioni di pulizia.

Dyson V15 Detect Absolute pesa circa 3,1 Kg, quindi è leggermente più pesante di V11 Absolute Pro. La vera domanda è: “l’aumento di peso e prezzo del nuovo modello sono giustificati dalle funzionalità intelligenti?” Scopriamolo.

Dyson V15 Detect Absolute - data di uscita e prezzo

Dyson V15 Detect Absolute è disponibile da fine maggio al prezzo consigliato di 699 euro (Dyson Store).

Dyson V15 Detect Absolute - design

Contenitore polvere da 0,75 litri

Il display LCD mostra il livello e la tipologia di polvere raccolta, e l’autonomia residua

Viene fornito con otto accessori

Dyson V15 Detect Absolute è molto simile al predecessore, V11 Absolute: il design è molto simile, c’è lo stesso display LCD a colori da 1 pollice, e anche il contenitore è pressoché identico. Con i suoi 3,1 kg, Dyson V15 Detect Absolute è uno degli aspirapolvere senza fili più grandi e pesanti che abbiamo mai testato.

I miglioramenti riguardano le componenti interne: il dispositivo presenta ora un motore da 240 AW, rispetto a quello da 220 AW di V11; inoltre c’è un sensore piezoelettrico in grado di contare il numero di particelle aspirato. Lo schermo LCD visualizza il livello di carica residua e il livello di potenza selezionato.

Nella confezione sono incluse 6 spazzole (High Torque, Laser Slim Fluffy, mini turbo spazzola anti-groviglio, spazzola multifunzione, mini spazzola delicata e una spazzola per lo sporco difficile), la classica bocchetta a lancia, e un adattatore per raggiungere gli angoli più difficili. La spazzola Laser Slim Fluffy è dotata di un diodo laser di classe 1 (quindi è sicuro per esseri umani e animali domestici), montato a un angolo di 1,5 gradi e a 7,2 mm da terra, che proietta un raggio di luce verde per evidenziare le particelle di polvere microscopiche invisibili agli occhi.

C’è poi la spazzola High-Torque che regola la potenza in base al tipo di pavimento (se si seleziona potenza di aspirazione automatica). Rispetto alla versione fornita con la gamma V11, High-Torque V15 presenta 56 denti in policarbonato che sminuzzano i capelli per evitare che si aggroviglino intorno alle setole.

Dyson V15 Detect Absolute supporta tre livelli di potenza che possono essere selezionati tramite il pulsante posto sulla parte superiore dell'aspirapolvere. Come altri aspirapolvere senza filo della Dyson, V15 Detect Absolute può essere convertito in un aspirapolvere portatile rimuovendo il tubo di aspirazione, e collegando una delle sei spazzole in dotazione direttamente al contenitore della polvere.

Tra queste c’è la mini spazzola anti-groviglio, progettata per spingere i peli e i capelli verso l’interno, di modo che vengano risucchiati invece che rimanere impigliato nella stessa.

Dyson V15 Detect Absolute ha una batteria sostituibile nell'impugnatura che, secondo l’azienda, offre fino a 60 minuti di autonomia tra una ricarica e l'altra, con la potenza d’aspirazione impostata al livello più basso. Nella confezione sono inclusi anche una base e un cavo di ricarica.

Dyson V15 Detect Absolute - prestazioni

Potenza di aspirazione eccezionale

Il laser evidenzia la polvere invisibile agli occhi

La spazzola High Torque regola l'aspirazione in base ai livelli di polvere rilevati

Dyson V15 Detect Absolute ha aspirato tutta la polvere e le briciole di biscotti e cereali che abbiamo cosparso su tappeti e pavimenti duri, con una sola passata e indifferentemente dal livello di potenza selezionato. Quando abbiamo usato la spazzola High Torque e siamo passati alla modalità Auto, l'aspirapolvere ha aumentato automaticamente la potenza di aspirazione ogni qualvolta il sensore piezoelettrico rilevava alti livelli di polvere, mentre la riduceva quando la quantità di polvere diminuiva.

Siamo stati in grado di vedere il tipo e la quantità di polvere aspirata dal dispositivo sul display LCD, che raffigura le diverse particelle di polvere con un grafico a barre colorato, mentre l’autonomia residua è visualizzata sotto quest’ultimo. La potenza di aspirazione può essere regolata tramite il pulsante posto sulla parte superiore dell'impugnatura.

Siamo rimasti colpiti dalla quantità di polvere rilevata dalla spazzola Laser Slim Fluffy. Abbiamo deliberatamente tralasciato i bordi di una stanza con pavimenti duri, per poi avvicinare la spazzola a questi ultimi. Grazie al laser verde, abbiamo scoperto quanta polvere si fosse accumulata in quelle zone.

Come accennato, Dyson V15 Detect Absolute viene fornito anche con la mini spazzola anti-groviglio, progettata per facilitare l’aspirazione di peli e capelli. Durante i nostri test, abbiamo rimosso un ciuffo di peli e capelli da una delle spazzole, e l'abbiamo posizionato sul divano. Abbiamo dunque usato la testina anti-groviglio, e siamo rimasti sorpresi di vedere i capelli risucchiato direttamente dentro il contenitore senza impigliarsi attorno all’accessorio. Convertire l'aspirapolvere in modalità portatile e viceversa è molto semplice, come su tutti gli aspirapolvere Dyson. In modalità portatile, Dyson V15 Detect Absolute è leggermente più pesante rispetto al predecessore e ai modelli della concorrenza: non siamo stati in grado di pulire in alto per molto tempo prima che il nostro braccio si indolenzisse.

Rimuovere la polvere dal contenitore è molto semplice: basta rimuovere il tubo di aspirazione e tirare la leva sul retro del contenitore. Fatto.

L'aspirapolvere è relativamente silenzioso se utilizzato con il livello di potenza “Eco”, ma alla massima aspirazione il nostro misuratore ha registrato ben 81 dB, il che lo rende uno degli aspirapolvere senza fili più rumorosi sul mercato.

Dyson V15 Detect Absolute - autonomia

Varia da 15 a 60 minuti a seconda dell'impostazione di potenza

La batteria impiega 5 ore per una ricarica completa

La batteria sostituibile riduce le interruzioni della pulizia

Dyson afferma che la batteria duri fino a 60 minuti con l'impostazione Eco (bassa potenza), e in effetti, l’aspirapolvere è durato 59 minuti durante i nostri test. Sono necessarie circa cinque ore per ricaricare completamente la batteria con il caricatore in dotazione.

La batteria, che si attacca al manico dell'aspirapolvere, può essere sostituita con un’altra pronta all’uso, ma va acquistata separatamente.

Vale la pena acquistare Dyson V15 Detect Absolute?

Comprate Dyson V15 Detect Absolute se...

Volete accertarvi che i pavimenti siano completamente puliti Grazie allo schermo LCD, al sensore piezoelettrico, e al laser della spazzola Laser Slim Fluffy, è possibile rilevare la quantità di sporco presente sui pavimenti duri e quella assorbita dal dispositivo. Dyson V15 Detect Absolute è un’ottima scelta per coloro interessati a una pulizia profonda.

Volete un aspirapolvere performante Dyson V15 Detect Absolute ha una potenza di aspirazione notevole anche nella modalità Eco. Se volete un aspirapolvere senza fili ad alte prestazioni, il nuovo arrivato di casa Dyson non vi deluderà.

Non comprate Dyson V15 Detect Absolute se...

Avete un budget limitato Dyson V15 Detect Absolute costa 699 euro (Dyson Store), quindi non è un prodotto per le tasche di tutti. Potete risparmiare e avere comunque un dispositivo di qualità optando per Dyson V8.

Vivete in una grande casa Dyson V15 Detect Absolute ha un contenitore per la polvere da 0,75 litri; non è poco, ma nemmeno molto. Se svuotare spesso la vaschetta per la polvere vi irrita, date un’occhiata a Dyson V11 Outsize.

Non volete un aspirapolvere rumoroso Sebbene sia relativamente silenzioso con l’impostazione Eco, Dyson V15 Detect Absolute può raggiungere una rumorosità massima di 81 db, il che lo rende uno dei dispositivi più rumorosi sul mercato.

