Tineco Floor One S3 Breeze in offerta su AliExpress: pulizia smart a un prezzo incredibile

Chi cerca un modo pratico e veloce per mantenere la casa impeccabile troverà nel Tineco Floor One S3 Breeze un alleato perfetto. Questo aspirapolvere lavapavimenti senza fili combina aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, garantendo pavimenti sempre puliti con il minimo sforzo. Grazie alla tecnologia smart, regola automaticamente la potenza in base allo sporco rilevato, ottimizzando l’uso dell’acqua e della batteria.

Ora disponibile a un prezzo eccezionale: da 426,57€ a soli 199,42€, con un risparmio del 53%, solo su AliExpress.

Come ottenere lo sconto esclusivo

AliExpress celebra il suo 15° anniversario con offerte straordinarie. Per rendere l'acquisto ancora più conveniente, è possibile applicare codici sconto esclusivi al momento del pagamento, in questo caso vi consigliamo di applicare il codice sottostante, ma di seguito troverete la tabella con tutti gli altri:

TECHR20 - 20€ di sconto per ordini superiori a 139€

Di seguito, trovate la tabella con tutti i codici sconto che potete utilizzare per i vostri acquisti:

Swipe to scroll horizontally Sconti per il 15esimo anniversario Codice Sconto (€) Spesa Minima (€) Validità TECHR2 2 19 17-26 marzo TECHR6 6 39 17-26 marzo TECHR8 8 59 17-26 marzo TECHR12 12 89 17-26 marzo TECHR20 20 139 17-26 marzo TECHR40 40 239 17-26 marzo TECHR60 60 369 17-26 marzo TECHR70 70 469 17-26 marzo

Perché scegliere il Tineco Floor One S3 Breeze?

- Doppia funzione: aspira e lava contemporaneamente per una pulizia efficace

- Tecnologia iLoop Smart Sensor: regola la potenza in base allo sporco per risultati ottimali

- Senza fili e ultraleggero: maneggevole e facile da usare in ogni stanza

- Autopulizia automatica: mantiene spazzola e tubi sempre igienizzati

- Batteria a lunga durata: fino a 35 minuti di autonomia con una singola carica

- Serbatoi separati: acqua pulita e sporca sempre divise per una pulizia efficace

- Offerta limitata: prezzo mai visto prima, disponibile solo per poco!

Offerta valida dal 17 al 26 marzo, fino a esaurimento scorte.

