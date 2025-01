Dreame domina il mercato italiano e sta per arrivare anche a casa vostra

Nel 2025, Dreame Technology si afferma come leader assoluto in Italia nel campo degli elettrodomestici smart, grazie a un impressionante aumento del 122% registrato durante il 2024. Questo traguardo notevole è il risultato di un piano strategico ben definito che ha unito elementi cruciali: una vasta gamma di prodotti, il vantaggio di un ingresso tempestivo sul mercato e un eccellente equilibrio tra qualità e costo, con particolare attenzione alle fasce economiche e medio-basse.

Questa leadership si colloca in un periodo di forte espansione del mercato dei dispositivi smart per la casa, un settore che sta attraversando una crescita diffusa tra tutti i produttori, favorita dalla crescente attenzione dei consumatori verso i vantaggi della tecnologia domestica.

Dreame ha saputo prevedere le tendenze di mercato, offrendo soluzioni capaci di soddisfare esigenze diverse, dai clienti con un occhio al risparmio fino a quelli più esigenti. Nelle fasce di prezzo economica e medio-bassa, il brand si è distinto proponendo prodotti ad alte prestazioni e con caratteristiche innovative a costi accessibili. Questo approccio ha attratto un’ampia gamma di consumatori, dalle giovani famiglie a chi cerca il primo robot aspirapolvere o un dispositivo per la pulizia della casa.

Per il segmento premium, Dreame ha puntato su una strategia diversa, introducendo dispositivi di ultima generazione con prezzi competitivi rispetto ad altri marchi. Sebbene questa categoria rappresenti una parte minore delle vendite complessive, contribuisce a rafforzare l’immagine del marchio come punto di riferimento nel settore, grazie a tecnologie avanzate pensate per un pubblico più selettivo.

Il vantaggio di Dreame nell’essere entrata per tempo nel mercato italiano ha giocato un ruolo cruciale. Essendo tra i primi marchi a proporre dispositivi intelligenti per la pulizia a costi contenuti, l’azienda ha costruito una solida base di clienti fidelizzati. Questo posizionamento iniziale ha consolidato la reputazione di Dreame come sinonimo di innovazione e affidabilità, rendendo più ardua per i concorrenti la possibilità di eguagliare la sua penetrazione nel mercato.

Prodotti di punta per il 2025

(Image credit: dreame)

Serie X50

La Serie X50 di Dreame segna un nuovo standard di innovazione tra i robot aspirapolvere, includendo due modelli di punta: l'X50 Ultra Complete e l'X50 Master. Questi dispositivi integrano tecnologie avanzate per assicurare una pulizia autonoma accurata ed efficace, ciascuno con caratteristiche specifiche pensate per soddisfare esigenze diverse nel mercato.

X50 Ultra Complete: Potenza e versatilità

L’X50 Ultra Complete è progettato per chi desidera un robot potente e versatile per la pulizia della casa. Dotato del sistema di navigazione VersaLift, supera ostacoli fino a 6 cm e pulisce facilmente sotto mobili bassi grazie alla sua altezza di soli 8,9 cm. La potenza di aspirazione di 20.000Pa, combinata con mop laterali estensibili, garantisce una pulizia accurata anche negli angoli difficili. Inoltre, il sistema di autopulizia e asciugatura antibatterica assicura che il dispositivo sia sempre pronto per l'uso, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Con un costo di €1.499, l’Ultra Complete rappresenta una scelta ideale per grandi abitazioni o spazi professionali. È anche possibile collegarlo direttamente all’impianto idrico, offrendo così un'automazione completa.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

X50 Master: Una nuova frontiera nell’integrazione domestica

L’X50 Master si distingue per il design compatto e la stazione base ultra sottile di soli 24,9 cm, offrendo un’opzione ideale per chi cerca soluzioni che si integrino armoniosamente con l’ambiente domestico. La gestione dell’acqua è completamente automatizzata grazie al collegamento diretto all’impianto idraulico, eliminando la necessità di serbatoi manuali. Questa caratteristica lo rende perfetto per un’integrazione con mobili e arredamenti personalizzati.

Dreame potrebbe collaborare con aziende di mobili e artigiani per progettare arredamenti che includano spazi dedicati e sistemi di allacciamento idrico compatibili con il Master. Questo approccio trasformerebbe il robot in un elemento discreto del mobilio, riducendo l’ingombro visivo e semplificando ulteriormente la manutenzione. Inoltre, il costo del dispositivo potrebbe essere incorporato nel prezzo del mobile, rendendolo più accessibile e attraente sia per i clienti finali sia per i designer.

Con un prezzo di €1.699, l’X50 Master non è solo un dispositivo tecnologico, ma una soluzione premium che ridefinisce il concetto di pulizia autonoma integrata, rivoluzionando l’idea stessa di gestione domestica moderna.

Swipe to scroll horizontally Caratteristica X50 Ultra Complete X50 Master Navigazione VersaLift: supera ostacoli fino a 6 cm VersaLift: supera ostacoli fino a 6 cm Potenza di aspirazione 20.000Pa 20.000Pa Pulizia sotto i mobili Altezza minima: 8,9 cm Altezza minima: 8,9 cm Mop estensibili Sì Sì Stazione base Autopulizia e asciugatura antibatterica integrata Salvaspazio (24,9 cm), allaccio idrico obbligatorio Prezzo €1.499 €1.699

(Image credit: Dreame)

Dreame H15 Pro

L’H15 Pro di Dreame si distingue come una delle innovazioni più rilevanti nel settore degli elettrodomestici per la casa, unendo tecnologie avanzate di aspirazione e lavaggio in un unico apparecchio. Questo aspirapolvere wet & dry offre una soluzione completa per chi cerca una pulizia approfondita e multifunzionale, perfetta per abitazioni ampie. Con le sue caratteristiche di ultima generazione, l’H15 Pro assicura prestazioni straordinarie mantenendo un utilizzo pratico e intuitivo.

Il dispositivo si caratterizza per una potente aspirazione di 21.000Pa, capace di rimuovere con facilità sia detriti ostinati che macchie difficili e liquidi rovesciati. L’innovativo braccio robotico GapFree, dotato di intelligenza artificiale, offre una pulizia accurata eliminando i residui lungo bordi e angoli, aree spesso trascurate dai modelli convenzionali.

La tecnologia di lavaggio ThermoTub porta l'igiene domestica a nuovi standard, utilizzando acqua calda a 100°C per una sanificazione efficace e completando il processo con un’asciugatura rapida a 90°C. Questo sistema assicura pavimenti igienizzati e privi di aloni, proteggendo al contempo anche le superfici più delicate.

Con un’autonomia di 60 minuti, l’H15 Pro è ideale per pulire superfici fino a 400 m², garantendo un ciclo completo senza la necessità di frequenti ricariche. Proposto al prezzo di lancio di €699, sarà disponibile dal 17 febbraio, posizionandosi come un’opzione competitiva e accessibile nella fascia premium.

Progettato per famiglie con ambienti spaziosi e per chi cerca un dispositivo versatile, l’H15 Pro è in grado di gestire ogni tipo di sporco. Inoltre, è perfetto per chi desidera ridurre al minimo la manutenzione, grazie alle sue funzioni integrate di autopulizia e asciugatura.

Swipe to scroll horizontally Caratteristica Dettagli Potenza di aspirazione 21.000Pa Tecnologia di pulizia Braccio robotico GapFree per bordi e angoli Sistema di lavaggio ThermoTub con acqua calda a 100°C Asciugatura Aria calda a 90°C Autonomia Fino a 60 minuti Superficie coperta Fino a 400 m² Prezzo €699 Disponibilità Dal 17 febbraio 2025

(Image credit: Dreame)

A2 Robotic Mower

L’A2 Robotic Mower è una soluzione innovativa per la manutenzione automatica del prato, combinando tecnologie avanzate con semplicità d’uso. Questo robot tosaerba è progettato per rendere la gestione del verde più semplice, offrendo risultati eccellenti con uno sforzo minimo da parte dell'utente.

Capace di coprire superfici fino a 3.000 m², l’A2 è perfetto per grandi giardini, aree condominiali e spazi aziendali. La tecnologia di navigazione OmniSense 2.0, supportata da LIDAR e AI Vision, permette al robot di mappare e monitorare l'area con precisione, evitando ostacoli come alberi, bordi e oggetti.

In grado di affrontare pendenze fino al 50%, l’A2 si dimostra affidabile anche su terreni difficili. L’app dedicata consente agli utenti di personalizzare la mappatura, definire limiti virtuali e programmare sessioni di taglio automatiche. Con un prezzo di €2.799, l’A2 rappresenta un investimento importante ma ampiamente compensato dal risparmio di tempo e costi rispetto alla manutenzione tradizionale.

Ideale per condomini, proprietari di ampi giardini e professionisti della manutenzione, l’A2 offre una soluzione efficiente per ridurre il tempo e le risorse necessarie alla cura del prato. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce un funzionamento autonomo e preciso, diventando un alleato essenziale per chi gestisce grandi spazi verdi.



Swipe to scroll horizontally Caratteristica Dettagli Capacità di gestione Fino a 3.000 m² Tecnologia di navigazione OmniSense 2.0 con LIDAR e AI Vision Pendenza massima Fino al 50% Funzione di pacciamatura Sì Mappatura e controllo Tramite app Prezzo €2,799.00 Disponibilità Q1 2025 (data specifica da confermare)

(Image credit: Dreame)

Dreame AirStyle Pro

L’AirStyle Pro è la scelta ideale per chi desidera un dispositivo versatile e altamente performante per lo styling dei capelli. Con un design raffinato e funzionalità avanzate, è stato progettato per garantire risultati professionali, sia ai professionisti della moda che agli utenti domestici attenti al look.

Il cuore del dispositivo è un motore ad alte prestazioni da 110.000 giri al minuto, capace di generare un flusso d’aria potente e stabile, perfetto per acconciature a lunga durata. La gestione intelligente della temperatura protegge i capelli da danni termici, rendendolo adatto a tutti i tipi di chioma.

Dotato di 7 accessori magnetici intercambiabili, tra cui un asciugatore rapido, un diffusore anti-crespo, due cilindri per arricciare e tre spazzole di diverse dimensioni, l’AirStyle Pro consente di passare agevolmente da styling liscio a onde o ricci definiti, offrendo la massima flessibilità per ogni necessità.

Il design portatile, completato da una borsa in similpelle, rende l’AirStyle Pro ideale sia per l’uso domestico che per i viaggi, assicurando uno styling impeccabile ovunque ci si trovi.



Swipe to scroll horizontally Caratteristica Dettagli Capacità di gestione Fino a 3.000 m² Numero di accessori OmniSense 2.0 con LIDAR e AI Vision Motore Fino al 50% Regolazione del calore Sì Design Portatile con borsa in similpelle Prezzo €349 Disponibilità Dall’11 febbraio 2025

Disponibile dall’11 febbraio 2025 al prezzo di €349, si posiziona come una soluzione premium accessibile per chi cerca qualità professionale.

Progettato per un pubblico eterogeneo, l’AirStyle Pro si rivolge sia ai professionisti che necessitano di uno strumento di qualità per il lavoro quotidiano, sia a chi desidera risultati da salone direttamente a casa. La combinazione di accessori e portabilità lo rende una scelta eccellente per chi non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni.