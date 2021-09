Recensione Asus ZenBook 13 (2021, AMD, UM325)

Asus ZenBook 13 UM325 (2021) è dotato degli ultimi processori AMD Ryzen 5000U, di un fantastico pannello OLED (Full HD) e di un design ricercato; a prima vista, è un portatile fantastico e dal prezzo competitivo, ma nasconde dei difetti: la GPU integrata è inferiore a quella Intel Iris Xe (fino al 25% più veloce), mentre il mancato supporto a Thunderbolt 4 e la mancanza di un jack per le cuffie rendono il pacchetto meno invitante.

Questo non vuol dire che non sia uno dei migliori portatili sul mercato, sia chiaro. Prodotti come Dell XPS 13 e Apple MacBook Air (M1,2020) sono leggermente superiori, ma siamo certi che Asus ZenBook 13 farà gola a molti. È molto leggero (1,14 Kg), un peso piuma, e pochi modelli fanno di meglio ( Lenovo ThinkPad X1 Nano è uno di questi). Il processore AMD Ryzen 5800U può affrontare qualsiasi compito senza problemi, ma non possiamo dire lo stesso della GPU integrata: Vega 7 non è terribile, ma è un modello datato e risulta inferiore a Intel Iris Xe.

Uno dei grandi vantaggi di questo prodotto è l’autonomia: la batteria da 67 Wh, il processore parco e il display da 13 pollici garantiscono almeno 10 ore di autonomia. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti negativi che non possono passare inosservati, come la mancanza del supporto a Thunderbolt 4 e di un jack per le cuffie. Inoltre tastiera e touchpad potrebbero essere un po' piccoli per alcuni utenti. Detto ciò, chi è solito usare auricolari wireless e non ha bisogno di una GPU discreta, dovrebbe tenere d’occhio Asus ZenBook 13 (2021).

(Image credit: Future)

Asus ZenBook 13 (2021) - uscita e prezzo

Scheda tecnica CPU: AMD Ryzen 7 5800U

Graphics: AMD Radeon

RAM: 16GB

Schermo: 13.3 pollici, OLED 1080p, 400 nits

Archiviazione: 1TB PCIe SSD

Porte: 1 x USB-A 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Display, Power, Data), 1xHDMI 2.1, MicroSD

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Videocamera: 720p IR webcam

Peso: 1.14kg

Dimensioni: 304 x 203 x 13.9mm

Batteria: 67WHr

Asus ZenBook 13 (2021) è ora disponibile a partire da 799 euro, con processore AMD Ryzen 5 5500U. La versione che abbiamo provato, con CPU AMD Ryzen 7 5700U, costa invece €899 ma è più difficile da trovare.

C’è anche una versione dotata di processore Intel Core i5-1135G7, che parte da €1.029. Basta questo per dire il modello con processore AMD è nettamente preferibile.

Design

Asus ZenBook 13 (2021) è un portatile molto… portatile: ha uno spessore di soli 13,9 mm e pesa solo 1,14 kg; in tal senso è ai vertici della categoria. La scocca è in alluminio, mentre la finitura spazzolata del pannello superiore è molto elegante e converge verso il logo ASUS; quest’ultima è leggermente vistosa e potrebbe non piacere a tutti.

(Image credit: Future)

Abbiamo trovato la tastiera abbastanza comoda, mentre il touchpad non è reattivo o comodo come quello di XPS 13, ma va bene.

(Image credit: Future)

Un dettaglio molto interessante riguarda l'inclinazione del pannello inferiore: “aprendo” lo schermo, la tastiera si solleva e raggiunge un’angolazione ottimale per la digitazione. Si tratta delle cerniere ergolift, che sono ormai un dettaglio tipico dei notebook Asus e che altri ormai hanno cominciato a copiare (con risultati non sempre convincenti).

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda le porte, ci sono due USB-C, una USB-A e una HDMI 2.0. C’è anche uno slot microSD. Manca dunque il jack per le cuffie.

(Image credit: Future)

Gli altoparlanti sono rivolti verso il basso e, come spesso accade, non offrono un’esperienza coinvolgente; tuttavia, non sono pessimi e il volume è abbastanza alto anche al 50%.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Prestazioni

Benchmark GeekBench 5: 1,415 (single-core); 6,824 (multi-core)

CineBench R23: 7,773

PCMark 10 Home: 5,963

3DMark Night Raid: 13,305; Firestrike: 3,277; Time Spy: 1,306;

Blender Fishy Cat: 7 minuti 8 secondi; Classroom: 13 minuti 44 secondi

Autonomia (PCMark 10 test): 13 ore 50 minuti

Autonomia (TechRadar movie test): 9 ore 9 minuti

Le prestazioni di Asus ZenBook 13 (2021) sono adeguate per il prezzo richiesto: la CPU è alquanto superiore all’Intel Core i7-1165G7 in multi core, tuttavia è leggermente inferiore in single core. In ogni caso, le prestazioni multi core sono decisamente più rilevanti per l'uso generale e la produttività. Migliori prestazioni in single core tornano utili solo quando si gioca e Asus ZenBook 13 (2021) non è certo un portatile da gaming .

Le prestazioni della grafica integrata non ci hanno convinto: in 3DMark, Ryzen 7 5800U è circa il 27% inferiore a Core i7-1165G7, il chip di XPS 13 e Razer Book 13. Detto ciò, la potenza della grafica integrata non è rilevante per un portatile di questo tipo.

Autonomia

Asus ZenBook 13 (2021) brilla per autonomia, sembra quasi un Chromebook in tal senso. Nel Battery test di PCMark10, ZenBook 13 è durato 14 ore (13 ore e 50 minuti, per la precisione). A confronto, XPS 13 non va oltre le 11 ore e 30 minuti. Inutile dire che è un risultato impressionante, ma non è sorprendente: Zen Book 13 ha una batteria più capiente (67 Whr vs 52 Whr).

Webcam e microfono

La webcam da 720p di Asus ZenBook 13 (2021) è nella norma. Considerata la crescente importanza delle videoriunioni, avremmo gradito un sensore più performante. Il microfono è ottimo e i nostri colleghi ci hanno ascoltato forte e chiaro durante le riunioni. Abbiamo anche condotto diversi colloqui di lavoro senza intoppi.

(Image credit: Future)

Vale la pena acquistare Asus ZenBook 13 (2021)?

Compratelo se...

Avete bisogno di un portatile per la produttività di base I processori AMD Ryzen 5000U offrono ottime prestazioni in multi core e possono gestire senza problemi le normali attività d’ufficio.

Cercate un portatile che duri un’intera giornata Asus ZenBook 13 (2021) brilla per autonomia, difficilmente riuscirete a scaricare la batteria prima di rincasare.

Volete un portatile molto leggero Asus ZenBook 13 (2021) pesa solo 1,14 kg, persino i libri dei bambini delle elementari sono più pesanti.

Non compratelo se...

Volete un display 4K Il pannello OLED di Asus ZenBook 13 (2021) è stupendo, ma la risoluzione massima è di 1080p e il formato 16:9 potrebbe non soddisfare alcuni professionisti.

Preferite usare le cuffie cablate Asus ZenBook 13 (2021) ha tanti pregi, ma si perde negli aspetti più banali: manca un jack per le cuffie.