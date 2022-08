Recensione Acer Predator Helios 300 (2022)

Acer Predator Helios 300 (2022): In breve

Man mano che si sale di prezzo, Acer Predator Helios 300 (2022) include la maggior parte delle funzionalità che si cercano in un notebook gaming. Semplice ma con un case ben progettato e una gradevole retroilluminazione RGB della tastiera, dotato di componenti di alto livello e un pulsante Turbo.

È un dispositivo robusto, con un peso di circa 2,5 kg. Non è il laptop da gaming più pesante in circolazione ma è comunque difficile da trasportare.

Il prezzo riflette la qualità, ma vale la pena fare l’acquisto se si ha la disponibilità, dato che è uno dei migliori laptop Acer per il gaming.

Le componenti utilizzate sono di qualità e il modello che abbiamo ricevuto è dotato di un Intel Core i7-12700H e una GPU Nvidia RTX 3070, anche se è possibile salire di fascia. Non solo è capace di far girare qualsiasi gioco tra i migliori per PC, ma li renderizza velocemente e con un framerate elevato anche con le impostazioni grafiche al massimo.

Naturalmente, il compromesso per la potenza avviene sul lato dell’autonomia, che in questo caso è di appena 3 ore. Questo è sicuramente un laptop che ha bisogno di continua alimentazione, soprattutto nelle sessioni di gaming più intense.

La selezione di porte sui lati e sul retro è una delle migliori che abbiamo mai visto. Le sole porte USB ammontano a quattro e sono accompagnate da HDMI, lettore SD, jack audio e persino uno slot Kensington per la sicurezza.

Aprendo il laptop si nota un bellissimo schermo QHD che non delude e ogni gioco viene riprodotto con colori vivaci e chiarezza cristallina. A ciò si aggiunge la frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

La cornice è gradevole e sottile, sebbene non sia presente un otturatore fisico per coprire la webcam. La tastiera è spaziosa, include un tastierino numerico e i tasti sono ben distanziati in modo da evitare errori di battitura. La retroilluminazione RGB cambia colore al volo.

Acer Predator Helios 300 non è economico come alcuni dei migliori notebook in questa fascia ma nemmeno così costoso da essere proibitivo per la maggior parte dei clienti, soprattutto con la configurazione base. Questo potrebbe essere uno di quei portatili gaming per cui si è disposti a risparmiare.

Acer Predator Helios 300 (2022): Prezzo e disponibilità

Il prezzo sale esponenzialmente con le migliori configurazioni

Disponibilità limitata

Acer Predator Helios 300 è un laptop da gaming premium con un prezzo di partenza di €1.499. Il prodotto include molte funzionalità e alcune specifiche eccellenti, soprattutto salendo con la configurazione. Paragonato ai migliori notebook gaming, il prezzo non è così esagerato.

Acer Predator Helios 300 (2022): Design

Elegante

Ottima selezione di porte

Fantastico schermo e tastiera

Acer Predator Helios 300 è come ci si immagina che un dispositivo di questo tipo sia. Nonostante sia più elegante rispetto agli ingombranti e noiosi laptop da gaming a basso budget, è comunque pesante e non è il tipo di laptop che si può portare a spalla.

Spec Sheet La configurazione Acer Predator Helios 300 (2022) utilizzata per la recensione: CPU: Intel Core i7-12700H

Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

RAM: 16GB DDR5

Display: 15.6-inch, QHD IPS, 240 Hz

Memoria: 1TB

Porte: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Thunderbolt 4, 1 x power port, 1 x HDMI 2.1, 1 x SD Card Reader, 1 x Combo Jack, 1 x Kensington Slot

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Camera: 1080p

Peso: 5.51 pounds | 2.5 kg

Dimensioni (W x D x H): 14.1 x 10.9 x 1.02 inches | 36 x 28 x 2.6 cm

La selezione di porte è eccellente, tre sono le USB-A 3.2 e una USB-C 3.2 di seconda generazione alla pari di una Thunderbolt 4. A esse si sommano una porta aggiuntiva per la ricarica, un HDMI 2.0, jack audio e slot Kensington per la sicurezza. Non importa quale sia il bisogno, Acer Predator Helios 300 è in grado di soddisfarlo.

Lo schermo è impressionante come ci si aspetta da un laptop da gaming moderno, dal momento che è un QHD IPS con una risoluzione di 2560 x 1440 e 240 Hz. La qualità si può notare giocando a titoli che hanno richieste grafiche elevate, il gameplay scorre liscio come l’olio e i colori sono vivaci. Acer Predator Helios 300 è uno dei migliori laptop a 15 pollici che si possano trovare.

Ciò si ripercuote sulla webcam che ha una risoluzione Full HD, perfetta per lo streaming. Sfortunatamente, manca un otturatore per coprirla ma ciò non è sufficiente per rinunciare all’acquisto.

La tastiera è ben costruita, con tasti che sono sufficientemente ampi e spaziosi per evitare misclick e doppie pressioni. Le dimensioni del trackpad sono adeguate, anche se potrebbe essere un po’ più grande. Ma il vero spettacolo è l’illuminazione RGB integrata in ogni tasto che realizza veri e propri spettacoli di luce ed è personalizzabile.

Acer Predator Helios 300 (2022): Prestazioni

Acer Predator Helios 300 regge qualsiasi gioco con facilità (Image credit: Future)

Prestazioni per il gaming di alto livello

Eccellente raffreddamento

Il tasto Turbo attiva istantaneamente l’overclocking

La performance è fondamentale per un laptop da gaming premium, altrimenti perché spendere tanto per prenderne uno? Acer Predator Helios 300 sfonda quasi tutte le benchmark e in molti casi si avvicina o supera alcuni dei modelli migliori, come Alienware.

Benchmarks Here is how the Acer Predator Helios 300 (2022) performed in our suite of benchmark tests: 3DMark: Night Raid: 36,199; Fire Strike: 20,334; Time Spy: 10,263

Cinebench R23 Multi-core: 16,497 points

GeekBench 5: 1,763 (single-core); 12,231 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 7,704 points

PCMark 10 Battery Life: 3 hours and 5 minutes

Battery Life (TechRadar movie test): 2 hours and 41 minutes

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 76 fps; (1080p, Low): 212 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 51 fps; (1080p, Low): 92 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 44 fps; (1080p, Low): 175 fps

Ciò è dovuto alle eccellenti specifiche che includono un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, scheda grafica RTX 3070 Ti e RAM DDR5. Con la possibilità di upgrade alla RTX 3080 si ottiene una configurazione al top di gamma, come abbiamo visto nella recensione sul Razer Blade 15, ma a un prezzo migliore.

Se le prestazioni standard non sono abbastanza, Acer Helios 300 (2022) supporta anche il G-Sync, il ray tracing grazie alla GPU Nvidia e il Deep Learning Super Sampling. C’è pure uno speciale tasto Turbo sopra la tastiera che può essere attivato in ogni momento per spingere GPU e CPU in modalità overclock.

Ciò si abbina al software PredatorSense che consente di personalizzare l’illuminazione RGB, le impostazioni di overclocking e delle ventole.

Il tasto Turbo è molto utile quando si tratta di migliorare la circolazione dell’aria e di raffreddare quasi istantaneamente un laptop surriscaldato, nel frattempo ne guadagna anche la performance.

Non importa quanto sia ottimizzato o meno il gioco tripla A scelto, Acer Predator Helios 300 lo farà girare con facilità.

Se necessario può anche rivelarsi adeguato per compiti che non hanno a che fare con il gaming, come scuola o lavoro. Non avrà la portabilità di alcuni dei migliori laptop per studenti ma è eccezionale per chi ha bisogno di staccare dopo una lunga nottata di studio.

Le sue specifiche di alto livello sono più che sufficienti per destreggiarsi attraverso diversi compiti come streaming, chiamate video, editing e altro. Gli altoparlanti hanno una qualità sonora perfetta per ascoltare Spotify o qualsiasi servizio di streaming musicale mentre si sta lavorando.

Acer Predator Helios 300 (2022): Autonomia

L'autonomia è il punto debole di Acer Predator Helios 300 (Image credit: Future)

Bassa autonomia

Tempo di ricarica mediocre

Con tutti gli aspetti positivi di Acer Predator Helios 300, ce ne deve essere qualcuno negativo e in questo caso è l’autonomia.

Per quanto sia potente, mostra delle lacune in termini di durata della batteria. Sembra quasi di tornare ai vecchi laptop utilizzati come rimpiazzo per i PC desktop che non duravano nemmeno un’ora senza alimentazione.

Acer Predator Helios 300 riesce a malapena a raggiungere le 3 ore nel test PCMark10 e performa anche peggio nel test con i film HD. Questo è un laptop che ha bisogno di alimentazione continua.

Acer Predator Helios 300: Ne vale la pena?

Acer Predator Helios 300 (2022) è un portatile da gaming top di gamma (Image credit: Future)

Compratelo se…

Le prestazioni sono l’aspetto più importante

Questo laptop mira a essere un dispositivo che performa al top e ci riesce. Anche con le impostazioni di prestazione al minimo, gestisce qualsiasi tripla A al massimo della qualità senza faticare.

Volete facilità di overclock

Il tasto Turbo permette di mandare il sistema in overclock con facilità e nel mentre aumentare l’intensità del raffreddamento. Quando si avvia, si possono vedere gli fps schizzare in alto in tempo reale.

Volete un display di qualità

Acer Predator Helios 300 ha uno dei migliori schermi che abbiamo mai visto su un laptop da gaming, la qualità è elevatissima e risplende con ogni gioco.

Non compratelo se…

Cercate qualcosa ad un prezzo contenuto

Come accade con la maggior parte dei laptop da gaming di fascia alta, il prezzo riflette le prestazioni e le funzionalità. Acer Predator Helios 300 ha un prezzo di partenza non proibitivo ma può facilmente diventare molto costoso.

Avete bisogno di maggiore autonomia

La durata della batteria è semplicemente pessima. Se lo si sta utilizzando fuori casa si avrà bisogno di alimentarlo sempre.

