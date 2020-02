Recensione Movie Maker Online

Gli editor video gratuiti online sono difficili da trovare e quelli disponibili sono in genere strumenti molto semplici che fanno poco più che applicare filtri alle clip a meno che non si effettui l'upgrade a un account premium.

In questo senso possiamo dire che Movie Maker Online è l'eccezione che conferma la regola. A differenza di altri strumenti basati su browser, permette di modificare la sequenza temporale con titoli ed effetti, inoltre per completare i progetti offre un catalogo di musica e immagini stock esenti da royalty.

In ogni caso non lo consigliamo per montaggi particolarmente complessi. Il caricamento e il download dei file, infatti, richiedono non solo molto tempo ma anche un’ottima connessione internet e inoltre i vari strumenti di modifica offerti non sono completi quanto quelli di un’applicazione professionale.

L'interfaccia di Movie Maker Online è unica e richiede un minimo di pratica, soprattutto perché la sua timeline è posizionata in verticale anziché in orizzontale come avviene nei più diffusi programmi di editing video.

Detto questo, se avete bisogno di uno strumento per tagliare, combinare e ritoccare rapidamente le clip senza sgradevoli watermark, Movie Maker Online potrebbe essere lo strumento perfetto per voi.

Le funzionalità di Movie Maker Online

Innanzitutto, un avvertimento: gli sviluppatori di Movie Maker Online si finanziano con annunci pubblicitari che potrebbero distrarvi non poco durante il montaggio e neanche gli ad-block potranno aiutarvi dato che prima di potere usare il programma, dovrete disattivare tutti i plugin di questo tipo. Movie Maker Online è uno strumento eccellente ed è giusto che i suoi sviluppatori guadagnino qualcosa per il loro lavoro.

L’editor consente di caricare video, immagini e musica e combinarli in un progetto trascinandoli e rilasciandoli sulla timeline. L'interfaccia della pagina è però strana e dovrete scorrere verso il basso per trovarla. Per iniziare bisogna trascinare i vostri file multimediali sulla pagina per caricarli e, quando richiesto, accettare i cookie per iniziare a modificarli.

Potete inoltre ritagliare i video caricati e sono disponibili numerosi filtri per dare un nuovo aspetto. Movie Maker Online offre opzioni di dissolvenza anche per audio e video, nonché sovrapposizioni di testo, transizioni e altro.

C'è anche una selezione di immagini e file musicali esenti da royalty di cui potete usufruire per completare il vostro progetto (tenete presente che sono gratuiti solo per uso non commerciale). La musica è fornita da Jamendo , una piattaforma per compositori indipendenti che condividono liberamente i loro lavori.

Come già scritto, dovrete studiare un po' l'interfaccia di questo programma prima di poterlo usare al meglio e inoltre potrete esportare i vostri progetti solo in formato MP4. Questo è però un problema minore dato che Movie Maker Online è probabilmente il migliore software online di editing video per principianti.

