Samsung Galaxy S24 Ultra, test di resistenza agli urti: è quasi indistruttibile

Samsung ha parlato tanto dei nuovi materiali utilizzati per il suo nuovo top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra, in particolare del telaio in titanio e del nuovo Gorilla Glass Armor che, a detta del produttore, lo rendono uno degli smartphone più resistenti mai visti. Ma sarà vero? Grazie a un video pubblicato su YouTube possiamo farci un'idea precisa della solidità del nuovo modello di punta Samsung.

Lo YouTuber ed esperto di riparazioni Zack Nelson di JerryRigEverything ha messo alla prova il Galaxy S24 Ultra per testarne la robustezza in un test di resistenza nel quale il top di gamma Samsung ha fatto un figurone.

La nuovissima struttura in titanio e il vetro Corning Gorilla Armour sembrano funzionare alla grande, facendo dell'S24 Ultra uno smartphone molto più resistente anche rispetto al precedente S23 Ultra.

Tosto come un Gorilla

La Corning Gorilla Armour è un'esclusiva presente solo sull'S24 Ultra. Corning sostiene che il suo ultimo vetro super resistente sia superiore al Gorilla Glass Victus e Victus 2 utilizzato nella maggior parte degli altri telefoni di punta e afferma che, oltre a essere difficile da rompere, riduce i riflessi dello schermo del 75%, come si vede nel video in cui il Galaxy S24 Ultra viene confrontato con il vecchio Samsung Galaxy Note 10 Plus.

La resistenza dello schermo è stata verificata utilizzando strumenti progressivamente più duri secondo la scala di durezza di Mohs, che va da 1 a 10. Lo schermo viene quindi colpito con strumenti più duri man mano che il numero avanza.

Il Galaxy S24 Ultra appare inflessibile ai primi livelli di durezza, con i primi graffi che si notano solo dal livello 7. Tuttavia, anche in questo caso i danni sono minimi e non sembrano avere alcun impatto sul funzionamento del telefono.

Nelson ha poi commentato che il livello di resistenza del nuovo vetro è molto elevato, affermando che i suoi strumenti hanno iniziato a percepire la profondità della frattura a livelli molto più avanzati rispetto al solito (circa 7 e 8).

Il video mostra che il Corning Gorilla Armour sembra resistere ai micrograffi tipici dell'uso quotidiano, offrendo un livello di protezione migliore rispetto ai precedenti tipi di Gorilla Glass. Anche in presenza di graffi di livello 7 sullo schermo, il lettore di impronte digitali ha continuato a funzionare bene.

Quasi indistruttibile

(Image credit: Corning )

Utilizzando gli stessi strumenti, Nelson ha sottoposto il telaio in titanio a una serie di graffi di intensità crescente; il tester ha notato che il titanio inizia a mostrare i primi segni di cedimento intorno al livello 6, mentre i tipici telai in alluminio sono solitamente classificati intorno al livello 3, il che suggerisce che il telaio dell'S24 Ultra offre un miglioramento significativo in termini di robustezza.

Samsung non elenca il grado di titanio utilizzato, anche se i risultati dei test suggeriscono che si tratta di un miglioramento significativo rispetto all'alluminio utilizzato nei telefoni Samsung precedenti. Il titanio viene classificato in base alla sua resistenza su una scala da 1 a 12: i gradi più bassi sono più deboli, mentre il 12 si distingue per l'estrema resistenza al calore e alla corrosione.

Probabilmente si tratta di un titanio di quinto grado, che è lo stesso utilizzato nell'iPhone 15 Pro e nell'iPhone 15 Pro Max di Apple. Lo stesso materiale viene comunemente usato nelle navicelle spaziali, nelle navi militari e nelle auto da corsa in quanto è uno dei metalli più duri conosciuti dall'uomo, ma è anche molto più costoso da produrre.

Quando Nelson ha tentato di piegare il Galaxy S24 Ultra con le mani, il telefono non ha ceduto nemmeno sotto pressione mostrando una flessione minima. Potete guardare il video per vedere con i vostri occhi l'incredibile resistenza del Samsung S24 Ultra.

La resistenza conta

Mentre l'aspetto generale e il design del Samsung Galaxy S24 Ultra non sono cambiati molto rispetto al modello dello scorso anno, i materiali aggiornati lo rendono molto più resistente rispetto al Galaxy S23.

La sua capacità di resistere a forti sollecitazioni e all'usura quotidiana potrebbe stabilire un nuovo standard per i dispositivi ultra-premium che potrebbero finalmente diventare più durevoli giustificando l'elevato prezzo di vendita a fronte di una maggiore longevità.