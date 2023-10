Samsung presenta Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE

Quest'anno Samsung sta puntando tutto sulla sua gamma FE: l'azienda ha infatti presentato varianti più economiche di Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy Buds 2.

Non si vedeva un Galaxy FE dal lancio del Samsung Galaxy S21 FE nel gennaio 2022 e l'etichetta non è mai stata applicata a tablet o auricolari negli anni passati. In origine, FE era l'acronimo di Fan Edition, ma a quanto pare non è più un acronimo: è semplicemente FE. L'idea alla base di questa gamma è quella di mantenere la qualità e le specifiche elevate dei prodotti di punta proponendo un prezzo di fascia media.

Ma andiamo a vedere come si compone la gamma Galaxy FE 2023...

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Abbiamo sentito molte speculazioni sul Samsung Galaxy S23 FE, molte delle quali si sono rivelate esatto: il telefono equipaggia un processore Snapdragon 8 Gen 1 del 2021 ed è disponibile con 128GB o 256GB di memoria. A bordo troviamo anche un display da 6,4 pollici e tre fotocamere posteriori: una sensore da 50MP, un ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 8MP, oltre alla selfie camera da 10MP.



Galaxy S23 FE è dotato di una batteria da 4.500 mAh che, secondo Samsung, "mantiene l'autonomia per tutto il giorno e fino a notte fonda". Le colorazioni disponibili sono Mint, Purple, Cream o Graphite. Naturalmente il sistema operativo è Android 13.

Samsung Galaxy S23 FE sarà disponibile a partire da 590$, cifra che riteniamo adeguata visti i componenti di cui dispone. Detto questo non conosciamo il prezzo per il mercato Europeo ma speriamo in una cifra che rimanga al di sotto dei 600€.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Il Samsung Galaxy Tab S9 è arrivato lo scorso agosto e oggi è già disponibile in versione FE. Sorprendentemente, anche la versione economica del tablet soddisfa le specifiche IP68 per la resistenza all'acqua. Sono pochi i tablet costruiti con queste specifiche di resistenza, soprattutto se si guarda ai modelli di fascia media.

In realtà sono disponibili due varianti: un Tab S9 FE da 10,9 pollici (2304 x 1440 pixel) e un Tab S9 FE Plus da 12,4 pollici (2560 x 1600 pixel). Il modello FE Plus (più grande) dispone solo dell'opzione Wi-Fi, mentre il modello più piccolo ha anche l'opzione 5G.

Entrambi i modelli sono dotati di un chipset Samsung Exynos 1380 e di una memoria interna da 128 GB o 256 GB. Il modello Plus offre 8 o 12 GB di RAM, rispetto ai 6 o 8 GB del modello più piccolo. Ha anche una batteria più grande, da 10.090 mAh anziché 8.000 mAh.

Per quanto riguarda i prezzi, il Galaxy Tab S9 FE costerà 449,99 dollari per il modello Wi-Fi da 128 GB. Al momento non conosciamo i dettagli sui prezzi delle varie versioni e configurazioni per l'Europa.

Samsung Galaxy Buds FE

The Samsung Galaxy Buds FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Infine abbiamo i Samsung Galaxy Buds FE, gli auricolari di fascia media Samsung che offrono un'autonomia di sei ore con la cancellazione del rumore attivata o di 9 ore con l'ANC disattivato. Con la custodia invece gli auricolari raggiungono rispettivamente a 21 e 30 ore di autonomia.

C'è anche la modalità audio ambientale che abbiamo visto su altri Galaxy Buds di Samsung che consente di sentire i suoni esterni più importanti isolando i rumori di sottofondo e i ronzii e l'Auto Switch per passare rapidamente da un dispositivo audio all'altro (a patto che sia marchiato Samsung).

Le Galaxy Buds FE sono disponibili nei colori grafite o bianco a un prezzo di 99,99 dollari, leggermente meno rispetto ai Galaxy Buds 2 che costano 149,99 dollari. Anche in questo caso non abbiamo ancora alcuna indicazione per i prezzi in Euro.