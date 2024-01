Samsung Galaxy S24 non ha più segreti: ecco le specifiche di tutti i modelli

Probabilmente Samsung non avrà molto da svelare il 17 gennaio, dato che anche se questa è la data di annuncio ufficiale della linea Samsung Galaxy S24, le fughe di notizie e le indiscrezioni hanno già rivelato la maggior parte delle probabili specifiche e caratteristiche, e anche numerose immagini dei prossimi smartphone Samsung. Ora però è trapelata la fuga di notizie più dettagliata di sempre sulle specifiche del Samsung Galaxy S24.

La notizia proviene da WinFuture, secondo cui si tratta di una "scheda tecnica ufficiale" e che proviene da "fonti attendibili". Potete vederla qui sotto, ma se vi siete tenuti aggiornati sulle fughe di notizie relative a Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra non ci saranno molte novità, poiché la maggior parte di queste specifiche sono già trapelate in precedenza.

Tuttavia, il fatto di rivederle qui aggiunge credibilità alle precedenti indiscrezioni, e ci sono alcuni nuovi dettagli degni di nota, come si può vedere nella tabella qui sotto.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensioni: 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79 x 8.6mm Peso: 167g 196g 232g Display: 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster 6.8" Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster Risoluzione: 1080 x 2340, 418ppi 1440 x 3120, 516ppi 1440 x 3120, 505ppi Chipset: Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4nm, deca-core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4nm, deca-core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4nm, octa-core (3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz) Fotocamere posteriori: Principale 50MP (f/1.8, autofocus Dual Pixel, OIS), Teleobiettivo 10MP (f/2.4, zoom ottico 3x, autofocus a rilevamento di fase, OIS), Ultra-wide 12MP (f/2.2, campo visivo 120°) Principale 50MP (f/1.8, autofocus Dual Pixel, OIS), Teleobiettivo 10MP (f/2.4, zoom ottico 3x, autofocus a rilevamento di fase, OIS), Ultra-wide 12MP (f/2.2, campo visivo 120°) Principale 200MP wide (f/1.7, autofocus Super Quad Pixel, OIS, Super Clear Lens), Teleobiettivo 50MP (f/3.4, zoom ottico 5x, autofocus quad pixel, OIS), Teleobiettivo 10MP (f/2.4, zoom ottico 3x, autofocus dual pixel, OIS), Ultra-wide 12MP (f/2.2, campo visivo 120°) Fotocamera frontale: 12MP (f/2.2, autofocus dual pixel) 12MP (f/2.2, autofocus dual pixel) 12MP (f/2.2, autofocus dual pixel) RAM: 8GB 12GB 12GB Spazio di archiviazione: 128GB / 256GB 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB Batteria: 4.000 mAh (25W cablata, 15W wireless, Wireless Power Share) 4.900 mAh (45W cablata, 15W wireless, Wireless Power Share) 5.000 mAh (45W cablata, 15W wireless, Wireless Power Share) Colori: Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray, Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange

Per prima cosa, possiamo vedere che il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, piuttosto che la versione standard dello Snapdragon 8 Gen 3 disponibile per altri telefoni.

L'azienda ha fatto una cosa simile con la linea Samsung Galaxy S23 e, stando a questa scheda tecnica, la versione "for Galaxy" funziona fino a 3,39GHz, rispetto ai 3,3GHz dello Snapdragon 8 Gen 3 standard. Ma, come sottolinea WinFuture, gli altri core sono in realtà leggermente più lenti rispetto alla versione standard, secondo questi dati.

Questo è strano e ci fa dubitare un po' di questi dati; ma anche se fossero accurati, dovrebbero significare che la versione "per Galaxy" è leggermente più veloce nel complesso.

Solo uno Snapdragon

Questo elenco di specifiche mostra anche che solo il Galaxy S24 Ultra ha un chipset Snapdragon 8 Gen 3, mentre gli altri due telefoni hanno un Exynos 2400, almeno in Europa.

Altri dettagli nuovi sono le risoluzioni esatte degli schermi, con il Samsung Galaxy S24 che sembra avere una risoluzione di 1080 x 2340, mentre sia il Galaxy S24 Plus che il Samsung Galaxy S24 Ultra sono indicati come 1440 x 3120. Si tratterebbe di un cambiamento significativo solo per l'S24 Plus, dato che il suo predecessore ha un display da 1080 x 2340 pixel.

L'elenco delle specifiche menziona anche che, senza sorpresa, tutti e tre i telefoni si ricaricheranno in modalità wireless a 15W, proprio come i loro predecessori, e include dimensioni e pesi per tutti e tre, come si può vedere nella tabella qui sopra. Questi, tuttavia, sono simili a quelli della linea Galaxy S23.