Samsung Galaxy S24 costerà tanto quanto il Galaxy S23

In questi giorni stiamo raccogliendo numerose fughe di notizie sul Samsung Galaxy S24, in vista della presentazione prevista per gennaio, e l'ultima novità suggerisce che Samsung potrebbe mantenere gli stessi prezzi proposti quest'anno per la gamma Galaxy S23.

Secondo quanto riferito dal Korea Economic Daily, Samsung è intenzionata a congelare i prezzi del Samsung Galaxy S24, del Samsung Galaxy S24 Plus e del Samsung Galaxy S24 Ultra il prossimo anno.

Come riferimento, lo smartphone Samsung Galaxy S23 è stato messo in vendita a partire da 979€.

A quanto pare, parte del motivo per cui Samsung riuscirà a mantenere lo stesso schema di prezzi è che in alcuni Paesi utilizzerà i processori Exynos. Quest'anno, tutti i telefoni Galaxy S23 hanno invece utilizzato chipset Snapdragon.

