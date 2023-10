Problemi per iPhone 15 Pro Max: segnalati diversi casi di "burn-in" dello schermo

Il lancio dell'iPhone 15 non è stato del tutto privo di problemi e di recente alcuni possessori della variante Pro Max stanno segnalando episodi di burn in sullo schermo. Questo fenomeno, già noto in ambito TV, consiste in un'immagine fantasma che permane sullo schermo anche quando vengono trasmesse altre immagini.

Il "burn in" si verifica principalmente sui pannelli OLED quando il contenuto dello schermo rimane statico per lungo tempo, lasciando una sorta di filigrana. Tuttavia, gli schermi e i dispositivi OLED più recenti sono in grado di ridurre al minimo il rischio di questo fenomeno, che negli ultimi anni è praticamente sparito dai TV dei principali produttori.

Apple's iPhone 15 Pro Max is reportedly experiencing screen burn-in issues, adding to a growing list of problems for the company this year.#iPhone15Series #iphone15pro #Apple pic.twitter.com/HDsQ0iccHwOctober 11, 2023 See more

Da parte nostra non abbiamo notato alcun burn-in durante la prova dell'iPhone 15 Pro Max. Secondo le lamentele degli utenti (riportate da Phandroid e altri utenti) il modello più costoso dell'iPhone 15 sembra però incline a sviluppare il problema.

Abbiamo letto segnalazioni sia su Reddit e X (ex Twitter) che sui forum ufficiali della comunità Apple. Finora l'iPhone 15 Pro Max sembra essere l'unico modello interessato, anche se è difficile farsi un'idea precisa rispetto alla diffusione del problema.

Si può chiedere la sostituzione

Dalle immagini pubblicate online, sembra che il problema del burn in possa verificarsi con qualsiasi immagine: abbiamo visto immagini di tastiere fantasma e icone della schermata iniziale che rimangono sempre visibili sul display.

Molti utenti affermano che Apple ha provveduto alla restituzione, quindi se avete riscontrato il problema sul vostro iPhone 15 Pro Max, la cosa migliore da fare è contattare Apple - attraverso il sito ufficiale o un Apple Store locale - e chiedere la sostituzione.

Per il momento, l'azienda di Cupertino non ha confermato ufficialmente il problema che sembra affliggere l'iPhone 15 Pro Max. È possibile che il difetto riguardi solo alcuni display utilizzati sul top di gamma, magari una partita difettosa. In ogni caso l'intervento di sostituzione richiede pochi minuti.

Anche se il problema non dovesse essere particolarmente diffuso, si tratta dell'ennesimo "difetto" di fabbricazione relativo ai modelli della gamma iPhone 15. Di recente Apple ha riconosciuto un problema di surriscaldamento che riguardava l'iPhone 15 Pro per il quale è stata rilasciata una correzione, e sono stati segnalati anche casi di iPhone che si spengono misteriosamente durante la notte.