iPhone 16 Pro avrà la stessa fotocamera del 15 Pro Max

Per la prima volta da quando era uscito iPhone 12 Pro Max, gli ultimi iPhone Pro e Pro Max di Apple sono separati da qualcosa di più rispetto alle dimensioni del display e della batteria: iPhone 15 Pro Max vanta infatti una fotocamera con un sistema di lenti a periscopio basato su prismi superiore alla più convenzionale fotocamera con teleobiettivo 3x dell'iPhone 15 Pro.

Questa impressionante caratteristica della fotocamera, tuttavia, non dovrebbe rimanere per sempre un'esclusiva degli iPhone Pro Max di Apple. Secondo Ming-Chi Kuo, anche iPhone 16 Pro, che arriverà quasi sicuramente a settembre del prossimo anno, beneficerà di una fotocamera con zoom periscopico.

Si tratta di un'indiscrezione che abbiamo già sentito un paio di volte - una volta dallo stesso Kuo, prima del lancio della linea iPhone 15, e un'altra volta in un report proveniente da The Elec.

Anche le indiscrezioni sulle dimensioni dello schermo dell'iPhone 16 Pro e dell'iPhone 16 Pro Max sembrano confermare questa previsione. Ross Young, un altro informatore di Apple, ha affermato in precedenza che l'iPhone 16 Pro avrà un display da 6,3 pollici, abbastanza grande per ospitare un complesso sistema di telecamere periscopiche (si pensa infatti che il display da 6,1 pollici dell'iPhone 15 Pro non fosse abbastanza grande per ospitare un obiettivo di questo tipo).

Per quanto riguarda il funzionamento della fotocamera con zoom a periscopio di Apple - che simula gli effetti di un obiettivo da 120 mm per offrire primi piani migliori - l'azienda afferma che "i raggi luminosi vengono riflessi quattro volte attraverso la struttura di vetro dell'obiettivo, consentendo alla luce di viaggiare più a lungo in un formato più piccolo. Questo crea una separazione sufficiente tra l'obiettivo e il sensore per consentire una maggiore lunghezza focale".

iPhone 16 Pro Max avrà una fotocamera migliore?

iPhone 15 Pro Max (qui sopra) potrebbe essere l'ultimo iPhone Pro Max con display da 6,7" (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tuttavia, l'aggiunta di un obiettivo zoom periscopico sull'iPhone 16 Pro non porterà necessariamente alla parità tra l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max.

Secondo alcuni leaker, l'iPhone 16 Pro Max potrebbe avere la cosiddetta fotocamera con periscopio "super-teleobiettivo", un aggiornamento reso possibile dal possibile display da 6,9 pollici che avrà il telefono.

"Super-teleobiettivo" è un termine usato per descrivere gli obiettivi con lunghezza focale superiore a 300 mm, che consentono ai fotografi di catturare immagini ravvicinate di scene e soggetti lontani, come eventi sportivi e animali selvatici.

L'iPhone 15 Pro Max di Apple è sicuramente uno dei migliori smartphone per la fotocamera sul mercato, ma questa fotocamera con periscopio "super-teleobiettivo" rappresenterebbe un aggiornamento potenzialmente rivoluzionario per l'iPhone 16 Pro Max.

Per questo motivo, potrebbe esserci un divario tecnologico altrettanto grande tra la prossima generazione dei migliori iPhone di Apple, con gli iPhone Pro di dimensioni standard destinati a rimanere sotto i top di gamma per il prossimo futuro.