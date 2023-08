iPhone 15 venderà pochissimo: ecco perchè

The iPhone 14 Pro Max

Ci aspettiamo grandi cose da iPhone 15, tra cui l'arrivo della Dynamic Island e una porta USB-C su tutti i modelli, grandi aggiornamenti della fotocamera e modifiche al design e alla qualità costruttiva, tra cui l'impiego del titanio per le cornici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, questi telefoni potrebbero non essere tra i più performanti di Apple.

Secondo Ming-Chi Kuo, infatti, "la domanda di iPhone 15 sarà inferiore a quella di iPhone 14".

Kuo non spiega il perché di questa affermazione, ma sostiene che le previsioni di vendita per i prodotti hardware di Apple nella seconda metà di quest'anno sono "quasi universalmente più deboli" rispetto alla seconda metà dell'anno scorso - quindi non si tratta di un problema puramente legato all'iPhone, ma di un problema che potrebbe riguardare anche i Mac e MacBook, gli iPad e tutti gli altri dispositivi di Apple.

Tuttavia, l'iPhone rimane il prodotto chiave per Apple e quest'anno non sembra ci saranno pochi aggiornamenti, quindi a primo acchito questa previsione potrebbe lasciare spiazzati.

Non abbastanza

iPhone 14 Pro è stato un grande aggiornamento rispetto al predecessore. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Perché la domanda di iPhone 15 potrebbe essere più scarsa? Possiamo pensare ad alcune possibili ragioni. Innanzitutto, gli aggiornamenti di cui si vocifera sono certamente sostanziali, ma probabilmente non così importanti come per la linea iPhone 14. Con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, abbiamo visto l'introduzione della Dynamic Island, che rappresenta il più grande cambiamento di design dopo l'iPhone X, oltre a grandi aggiornamenti delle fotocamere principali.

Si prevede che questi aggiornamenti arriveranno anche ai modelli standard con iPhone 15, il che è senza dubbio notevole, ma non si tratta più di funzioni completamente nuove.

Per quanto riguarda le vere novità dell'iPhone, una delle funzioni più attese di quest'anno è la porta USB-C. Ma se da un lato si tratta di un miglioramento rispetto alle porte Lightning attualmente utilizzate dai telefoni Apple, dall'altro è un elemento divisivo: alcuni sono stranamente affezionati allo standard Lightning (Apple compresa) e molti lamentano il fatto che i caricabatterie e gli accessori Lightning non funzioneranno più senza un adattatore. Questo potrebbe quindi danneggiare la diffusione dei nuovi telefoni.

Ma anche senza questo problema, gli aggiornamenti di cui si vocifera quest'anno non sembrano così importanti come quelli dell'anno scorso, pur essendo comunque significativi: quindi, anche se i prossimi smartphone Apple saranno sicuramente tra i migliori iPhone, potrebbero non essere i più interessanti.

Un mercato in declino

Poi, naturalmente, c'è lo stato del mercato degli smartphone e dell'economia globale in generale.

Naturalmente, questo era vero anche l'anno scorso e, se non altro, sia l'economia globale che il mercato degli smartphone stanno mostrando segni di lenta ripresa.

Ma i dati di Canalys di luglio 2023 dimostrano che, pur rallentando, il declino del mercato degli smartphone è ancora in atto, con vendite inferiori del 10% nel secondo trimestre del 2023 rispetto al secondo trimestre del 2022. Questo calo ha colpito la maggior parte delle aziende, compresa Apple.

The upgrade cycle could work in Apple's favor

Detto questo, ci sono anche segnali positivi: recentemente Dan Ives ha previsto che, in effetti, la serie iPhone 15 potrebbe avere un enorme successo. Ciò è dovuto al fatto che, secondo quanto riferito, ci sono circa 250 milioni di iPhone che non sono stati cambiati da oltre quattro anni, molti dei quali probabilmente verranno aggiornati quest'anno.

Questa teoria è avvalorata dai dati del 2019 dell'analista Toni Sacconaghi di Bernstein, che suggeriscono che oggi le persone aggiornano gli iPhone di solito ogni quattro anni.

Non è quindi chiaro quale di questi analisti avrà ragione. Se dovessimo tirare a indovinare, diremmo che la linea iPhone 15 probabilmente avrà meno successo della serie iPhone 14, a causa degli aggiornamenti marginalmente meno interessanti, del divisivo passaggio all'USB-C e dello stato generale del mercato degli smartphone.

Ma se davvero ci sono 250 milioni di persone che non vedono l'ora di fare l'upgrade, la situazione potrebbe facilmente cambiare.