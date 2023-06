iPhone 15, trapela un'altra caratteristica in comune con iPhone 14 Pro

The iPhone 14 uses a traditional glass rear panel

Sappiamo già che iPhone 15 erediterà sia la Dynamic Island che il sensore della fotocamera principale da 48MP dell'iPhone 14 Pro, ma ora pare che un'altra caratteristica del design di iPhone 14 Pro potrebbe arrivare sul prossimo iPhone 15 standard.

Secondo lo stesso utente Weibo che aveva condiviso in anticipo la notizia riguardante l'esistenza dell'iPhone 14 giallo, iPhone 15 standard sarà dotato di un pannello posteriore in vetro opaco testurizzato in stile iPhone 14 Pro, al posto del tradizionale pannello posteriore lucido utilizzato da iPhone 14.

Presumibilmente, Apple sta apportando questa modifica per dare al suo prossimo modello standard un aspetto più premium, anche se questa mossa potrebbe anche alludere ai cambiamenti in arrivo per iPhone 15 Pro e il tanto vociferato iPhone 15 Ultra, che si dice avranno entrambi una struttura in titanio.

A livello pratico, il pannello posteriore in vetro opaco testurizzato utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rendono questi smartphone più facili da tenere in mano rispetto alle loro controparti standard.

(Image credit: Future)

In ogni caso, il fatto stesso che iPhone 15 potrebbe ereditare questa caratteristica da iPhone 14 Pro suggerisce che Apple sia davvero intenzionata ad alzare l'asticella per il suo prossimo modello di iPhone standard.

Non tutte le caratteristiche di iPhone 14 Pro saranno presenti nell'iPhone 15: si prevede che il dispositivo manterrà la frequenza di aggiornamento statica di 60Hz dell'iPhone 14, mentre la tecnologia ProMotion di Apple - che consente una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz sull'iPhone 14 Pro e sull'iPhone 14 Pro Max - sarà riservata all'iPhone 15 Pro e all'iPhone 15 Ultra.

(Image credit: Apple)

Tra l'altro, l'utente di Weibo sopracitato sostiene anche che Apple ha in programma il debutto di una serie di colori con la serie iPhone 15.

Così come l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max sono stati resi disponibili nel nuovo colore Deep Purple, iPhone 15 Pro debutterà in un nuovo colore rosso intenso.

Anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in un nuovo colore azzurro, che dovrebbe aiutare a distinguere tra la prossima serie di iPhone standard e i dispositivi top di gamma di Apple.