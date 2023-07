iPhone 15 ripropone una delle caratteristiche migliori di iPhone 12

The iPhone 12 was available in six colors

Il lancio della serie iPhone 15 si sta avvicinando, e finalmente stiamo iniziando a costruire un quadro più chiaro dei colori che saranno offerti per i prossimi migliori iPhone.

Da tempo sentiamo dire che il colore esclusivo di quest'anno per i Pro sarà il rosso scuro, e un nuovo post su Weibo conferma questa voce, affermando che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra saranno effettivamente disponibili in una tonalità "cremisi". Questa tonalità di rosso scuro "potrebbe essere un po' più chiara" del colore Viola scuro attualmente disponibile per iPhone 14 Pro.

Anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno un'opzione di colore esclusiva. Lo stesso leaker afferma che Apple offrirà entrambi i telefoni in un colore verde menta, descritto come "simile al verde dell'iPhone 12 e dell'iPhone 11".

Apple non ha offerto un'opzione verde per la serie iPhone 14, quindi è bello sapere che l'azienda potrebbe prepararsi a offrire i suoi prossimi modelli standard in questa tonalità più fresca.

iPhone 12 nella colorazione Verde. (Image credit: Future / Apple)

Questa non è la prima volta che sentiamo voci sul ritorno di un iPhone verde. Lo stesso utente di Weibo che ha correttamente rivelato in anticipo l'arrivo dell'iPhone 14 giallo ha anche suggerito, a giugno, che iPhone 15 sarebbe stato disponibile in un'opzione di colore ciano.

Certo, il ciano vira più sul turchese che sul verde menta, ma i leaker sono comunque concordi nell'affermare che con iPhone 15 vedremo tornare qualcosa di simile al verde dell'iPhone 12.

iPhone 15 sembra destinato a prendere in prestito anche una manciata di altre caratteristiche dagli iPhone precedenti. Secondo le indiscrezioni, tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno i bordi leggermente curvi, una particolarità che non vedevamo dai tempi dell'iPhone 11.

Per saperne di più sulla prossima serie di iPhone di Apple, date un'occhiata alle nostre previsioni sul design di iPhone 15, sui colori di iPhone 15 e sul prezzo di iPhone 15.