iPhone 15: ecco tutti i possibili colori

The iPhone 14 Pro in four shades

Nuovi iPhone significano quasi inevitabilmente nuove finiture, e abbiamo già sentito parlare di alcuni dei colori che potremmo vedere al lancio della serie iPhone 15 a settembre.

Se Apple agirà secondo le consueta tabella di marcia, probabilmente ci sarà un mix di tonalità inedite e già viste per ogni modello.

Di seguito troverete una panoramica dei colori che riteniamo possano essere resi disponibili per iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus: colori

Basandoci sulle scorse uscite, al momento del lancio ci saranno probabilmente cinque tonalità disponibili per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con i due telefoni che saranno quasi certamente disponibili negli stessi colori.

Al momento in cui scriviamo, sono sei le colorazioni papabili, quindi almeno una delle opzioni sotto elencate probabilmente non sarà disponibile, o potrebbe debuttare in un secondo momento.

Ciano

iPhone 12 nel colore Verde. (Image credit: Apple)

Un'indiscrezione indica che ci sarà una versione Cyan di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Questa notizia proviene dalla stessa fonte che aveva correttamente condiviso la soffiata riguardo l'arrivo di iPhone 14 nel colore Giallo, quindi potrebbe rivelarsi affidabile.

La fonte aggiunge che, a quanto pare, questi smartphone avranno la scocca in vetro opaco testurizzato come iPhone 14 Pro, anziché la finitura lucida di iPhone 14.

Secondo quanto riferito, questa tonalità sarebbe simile al colore Verde di iPhone 12.

Azzurro

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) The iPhone 14 in blue (Image credit: Apple)

Una fonte che ha parlato a 9to5Mac sostiene che Apple starebbe prendendo in considerazione una tonalità di blu chiaro per iPhone 15 - che potrebbe essere sulla falsariga della tonalità esadecimale mostrata qui sopra, molto diversa dal blu offerto da iPhone 14.

Questo colore è stato apparentemente testato a febbraio (quando è stata fatta l'affermazione), la fonte ha avvertito che Apple potrebbe cambiare i suoi piani più vicino al rilascio.

Personalmente riteniamo che questo colore ha buone probabilità di essere realizzato, dato che Apple ha incluso un modello blu nelle ultime generazioni di iPhone (anche se potrebbe essere arrivato il momento di cambiare).

Rosa

Image 1 of 2 (Image credit: color-hex.com) The iPhone 13 in pink (Image credit: Apple)

La stessa fonte di 9to5Mac ha menzionato anche il rosa come possibile colore, con la tonalità esadecimale di cui sopra che rappresenta la specifica sfumatura di rosa che potremmo vedere.

Ha aggiunto la stessa avvertenza dell'azzurro, ovvero che questo colore era apparentemente in fase di test, ma potrebbe non arrivare al lancio. Apple ha già utilizzato il rosa in passato, anche con lPhone 13, ma iPhone 14 non è disponibile in rosa e la tonalità utilizzata dall'iPhone 13 è molto più chiara di quella ipotizzata.

Mezzanotte

iPhone 14 nel colore Mezzanotte. (Image credit: Apple)

Mezzanotte è il colore scelto da Apple per la tonalità di nero che abbiamo visto usare da iPhone 14 e iPhone 13. iPhone 12 e iPhone 11 non offrivano questo colore, ma avevano una tonalità nera simile.

Quindi, anche se non ci sono ancora voci su un'opzione Mezzanotte, pensiamo che questo o un altro colore nero o quasi nero sarà offerto con iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Come regola generale nel mercato della telefonia mobile, a prescindere dal numero di varianti di colore disponibili per un prodotto, c'è praticamente sempre un'opzione nera.

Galassia

iPhone 14 nel colore Galassia. (Image credit: Apple)

Galassia è un altro colore che Apple utilizza da tempo. Questa tonalità di bianco è stata utilizzata in modo simile da iPhone 14 e iPhone 13, mentre un'altra tonalità di bianco è stata offerta con iPhone 12 e iPhone 11.

Quindi, la tonalità Galassia o un altro colore simile al bianco saranno probabilmente disponibili per la serie iPhone 15.

Product (RED)

iPhone 14 nel colore Product (RED). (Image credit: Apple)

Infine, arriviamo al Product (RED), che, come suggerisce il nome, è una tonalità rossa, anch'essa utilizzata frequentemente da Apple in passato. In particolare, gli iPhone 14, 13, 12 e 11 sono stati tutti offerti in questa tonalità, così come alcuni modelli ancora più vecchi.

Questa lunga storia, unita al fatto che alcuni proventi derivanti dall'acquisto di questa tonalità vanno in beneficenza, significa che siamo quasi certi che Apple offrirà iPhone 15 e iPhone 15 Plus nella colorazione rossa.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra: colori

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno probabilmente offerti in una selezione di tonalità diversa da quella della serie iPhone 15 standard. In totale, ci si può aspettare quattro diverse opzioni di colore.

Rosso scuro

Image 1 of 2 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: color-hex.com)

Molteplici fonti hanno indicato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) saranno disponibili in una nuova tonalità rosso scuro o rosso intenso.

Le stesse fonti ci hanno riferito delle tonalità ciano e azzurro/rosa di cui sopra. 9to5Mac e Ian Zelbo hanno creato un render di come potrebbe essere, che potete vedere qui sopra, con l'esatta tonalità di colore rosso scuro di cui si vocifera.

Argento

Image 1 of 2 iPhone 14 Pro nel colore Argento. (Image credit: Apple) The Apple Watch Ultra (Image credit: Apple)

Una prima fuga di notizie risalente a dicembre dello scorso anno indica che iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) sarà disponibile in una tonalità argentata, simile al colore dell'Apple Watch Ultra. Tuttavia, sembra che questa tonalità sarà esclusiva di questo telefono e non sarà disponibile per iPhone 15 Pro.

Apple ha quasi sempre offerto una versione argento per i suoi modelli Pro, quindi (anche se dubitiamo che sarà un'esclusiva del Pro Max), non ci sorprenderebbe l'arrivo di questa tonalità per i nuovi iPhone di fascia alta.

Oro

iPhone 14 Pro nel colore Oro. (Image credit: Apple)

Un'altra tonalità molto probabile è l'oro, dato che ogni precedente modello Pro è stato disponibile in una versione dorata, chiara e sobria.

Grafite, Grigio siderale o Nero siderale

iPhone 14 Pro nel colore Nero siderale. (Image credit: Apple)

Allo stesso modo, tutti i precedenti modelli di iPhone Pro sono stati disponibili in Grafite, Grigio siderale o Nero siderale, tutte varianti del grigio e del nero.

Quindi, anche se non possiamo prevedere con esattezza quale di questi sarà utilizzato quest'anno, è molto probabile che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in una qualche tonalità di grigio o nero.