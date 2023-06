iPhone 15 Pro: il processore a 3nm sarà un mostro di potenza

Non si può negare che il chipset della serie Samsung Galaxy S23 sia potente. In effetti, Samsung ha un'esclusiva sulla versione più prestante del miglior chipset attualmente disponibile per smartphone Android, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy. Tuttavia, che troveremo su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbe essere significativamente più potente.

Infatti, mentre tutte le versioni dello Snapdragon 8 Gen 2 sono state costruite con un processo a 4nm, il chipset A17 Bionic che ci aspettiamo nei prossimi iPhone Pro di Apple probabilmente utilizzerà un processo a 3nm.

Non si tratta di un'informazione nuova, le notizie riguardo il fatto che Apple stesse lavorando su un chipset a 3nm sono iniziate a circolare già nell'aprile del 2022, ma più di recente un report di DigiTimes ha affermato che Apple si è accaparrata il 90% della capacità produttiva a 3nm di TSMC per il 2023.

TSMC è l'azienda che produce la maggior parte dei chipset di punta, compresi quelli della serie A e lo Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy. Con Apple che ha prenotato la maggior parte della capacità produttiva dell'azienda, è improbabile che un chipset a 3nm rivale possa essere lanciato quest'anno.

Più transistor e più potenza

Ma cosa significa tutto questo? Un processo di produzione a 3nm significa essenzialmente che è possibile inserire un numero molto maggiore di transistor nello stesso spazio di un chipset a 4nm. L'A16 Bionic a 4nm di iPhone 14 Pro, ad esempio, ha 16 miliardi di transistor, come lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre l'A15 Bionic a 5nm di iPhone 13 Pro ne ha 15 miliardi.

Tuttavia, il salto verso l'A17 Bionic potrebbe essere ancora più grande: secondo quanto riferito, infatti, questo dispositivo avrebbe un numero di transistor compreso tra 18 e 24 miliardi, a seconda di quale sia la fonte a cui si fa riferimento.

Un numero maggiore di transistor significa in genere maggiore potenza e maggiore efficienza energetica, per cui iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potrebbero vantare prestazioni e durata della batteria nettamente superiori rispetto agli altri migliori smartphone.

Apple forse sarà la prima anche nella corsa ai 2nm

L'anno prossimo è probabile che Samsung e altri produttori Android si mettano al passo, soprattutto perché si dice che sia in cantiere una nuova versione del processo produttivo a 3nm che renderebbe i chipset molto più accessibili. Questo è importante perché gli alti costi di produzione di questi chipset attualmente potrebbero scoraggiare anche altri produttori oltre ad Apple.

Tuttavia, Apple potrebbe tornare in testa subito dopo: secondo il sito taiwanese Commercial Times, TSMC sta già sviluppando un processo a 2nm e finora solo Apple e Nvidia hanno messo la firma per questi chipset, e quest'ultima non produce chipset per telefoni.

Ciò suggerisce che potremmo aspettare ancora a lungo per un chipset Snapdragon a 2nm. D'altra parte, secondo quanto riferito, anche Apple non ne beneficerà prima del 2025, probabilmente con il lancio di iPhone 17, e c'è la possibilità che Samsung riesca ad avere la meglio con un chipset a 2nm di produzione propria, piuttosto che affidarsi a Snapdragon e TSMC. In ogni caso, gli altri produttori Android potrebbero rimanere indietro.