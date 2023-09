iPhone 15, ecco le 7 novità principali

Quattro degli smartphone più interessanti del 2023 sono arrivati: Apple ha presentato iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Sono molte le novità di quest'anno, e qui di seguito troverete sette nuove caratteristiche dell'iPhone 15: in molti casi si tratta di novità già annunciate da Apple, e sono tra i motivi principali per prendere in considerazione l'acquisto di un telefono della linea iPhone 15.

1. Fotocamera periscopica

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I produttori di smartphone - ad eccezione di Samsung - sono stati lenti nell'adottare le fotocamere a periscopio, un tipo di design dell'obiettivo che consente di ottenere uno zoom ottico a distanza maggiore rispetto a quello di una tipica fotocamera con teleobiettivo.

Così, mentre Samsung ha offerto uno zoom ottico 10x sui suoi telefoni Galaxy Ultra per diverse generazioni, Apple è rimasta ferma a 3x. Questo fino ad ora.

Sebbene non sia ancora in grado di eguagliare lo zoom ottico 10x di Samsung, l'iPhone 15 Pro Max ha almeno una fotocamera con zoom ottico 5x, che consente di ingrandire molto di più rispetto al 3x del suo predecessore.

Questo sarà l'ideale per scattare foto di animali, parti alte di edifici e altri soggetti a cui non è facile avvicinarsi.

2. Porta USB-C

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Forse il cambiamento più atteso per la linea iPhone 15 è stato il passaggio all'USB-C. L'Unione Europea aveva imposto ai produttori di dispositivi elettronici di effettuare questo cambiamento nel 2024, quindi era probabile che Apple avrebbe anticipato i tempi quest'anno. Ma anche se non è stata una scelta di Apple, l'USB-C è una novità assoluta per gli iPhone.

Questo passaggio significa che sarà possibile utilizzare lo stesso cavo per la maggior parte dei dispositivi, dato che i migliori smartphone Android e la maggior parte degli altri gadget alimentati a batteria utilizzano l'USB-C, così come i recenti iPad e MacBook.

L'USB-C consente inoltre di raggiungere velocità di trasferimento dati molto più elevate, anche se solo l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max ne usufruiscono, con il supporto di velocità di 10 Gbps.

3. Dynamic Island per tutti

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La caratteristica principale della linea iPhone 14 è stata probabilmente la Dynamic Island, che ha sostituito il tanto criticato notch con qualcosa di veramente utile e diverso. Ma questa funzione era inizialmente esclusiva dei telefoni Pro.

Ora, però, tutti i modelli di iPhone 15 sono dotati di Dynamic Island, quindi non è necessario acquistare l'iPhone 15 Pro o l'iPhone 15 Pro Max per ottenere questo interessante aggiornamento.

4. Il Tasto Azione

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una caratteristica esclusiva dei modelli iPhone 15 Pro e Pro Max è il Tasto Azione, che si trova al posto del tasto Suoneria/Silenzioso.

Se si vuole solo silenziare e riattivare il suono del telefono come con il precedente interruttore, il nuovo tasto è in grado di farlo. Ma è anche personalizzabile, in modo da poterlo impostare per attivare numerose altre funzioni, come l'accensione e lo spegnimento della torcia o l'avvio della fotocamera.

Si tratta di una funzione molto più utile del tasto precedente, e ci si chiede perché non sia stata aggiunta anni fa e perché i modelli standard ne siano rimasti fuori.

5. Una grande fotocamera

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Se il principale aggiornamento della fotocamera della linea iPhone 15 è probabilmente la fotocamera a periscopio dell'iPhone 15 Pro Max, anche l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus hanno ricevuto un importante aggiornamento, con un sensore principale da 48MP che sostituisce quello da 12MP dei loro predecessori.

Questo sensore è in grado di scattare foto con una risoluzione molto più elevata rispetto alla fotocamera dell'iPhone 14 e dell'iPhone 14 Plus. Apple ha dichiarato che le foto scattate con questi nuovi telefoni dovrebbero essere migliori in quasi tutte le situazioni, compresi i ritratti e gli ambienti con scarsa illuminazione.

6. Un teleobiettivo anche sui modelli standard

The iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La fotocamera da 48MP dell'iPhone 15 e dell'iPhone 15 Plus non solo rappresenta un miglioramento in termini di megapixel, ma funge anche da teleobiettivo, in quanto l'inquadratura può essere ritagliata per scattare foto con zoom 2x di qualità ottica a 12MP.

Ciò significa che per la prima volta su un iPhone non-Pro si dispone di tre fotocamere posteriori, tra cui un teleobiettivo. Naturalmente, tecnicamente si tratta sempre di due obiettivi, ma questo aumenta notevolmente la versatilità della fotocamera dell'iPhone 15.

7. Un nuovo chipset super-potente

(Image credit: Apple)

Mentre l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus hanno ereditato l'eccellente chipset A16 Bionic dalla linea iPhone 14 Pro, c'è qualcosa di nuovo sotto la scocca di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Denominato A17 Pro, è l'ultimo chipset per smartphone di Apple e offre prestazioni della CPU fino al 10% più veloci, una GPU del 20% più veloce e persino la capacità di gestire il ray-tracing con accelerazione hardware, che dovrebbe garantire una grafica impressionante nei futuri giochi per iOS. Le prestazioni del Neural Engine, che gestisce le funzioni intelligenti dell'iPhone, sono state raddoppiate.

Alcune di queste cifre sono più impressionanti di altre. Ma a un anno dal lancio, l'A16 Bionic è ancora in grado di competere con i migliori chipset dei telefoni Android, quindi l'A17 Pro dovrebbe essere una vera bestia.