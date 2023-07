iPhone 15 e Dynamic Island: ecco quali modelli la avranno

La serie iPhone 14 presentava più differenze del solito tra i migliori iPhone di fascia alta e i modelli base: mentre iPhone 14 e iPhone 14 Plus hanno adottato il solito design con notch, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lo hanno abbandonato per sostituirlo con la nuova Dynamic Island.

Vi starete quindi chiedendo se questa soluzione si ripeterà anche quest'anno, se tutti e quattro i modelli avranno una Dynamic Island o se è in programma qualcosa di diverso.

Anche se non sappiamo ancora con certezza la risposta, abbiamo potuto farci un'idea abbastanza precisa grazie a un gran numero di fughe di notizie e indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi.

Cos'è la Dynamic Island?

La Dynamic Island di iPhone 14 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dynamic Island è il nome dato da Apple all'apertura sullo schermo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che ospita la fotocamera frontale e i componenti del Face ID.

Questa sostituisce il notch presente nella maggior parte degli altri iPhone e avvicina il design a quello di molti smartphone Android, anche se in questo caso l'intaglio è più grande, in quanto ospita i già citati sensori di riconoscimento facciale e la fotocamera.

Tuttavia, Apple ha intelligentemente reso questo elemento parte dell'interfaccia, da cui il nome Dynamic Island. Invece di essere solo un ritaglio nero statico, può espandersi e contrarsi per ospitare avvisi e notifiche.

Se si sta ascoltando della musica, ad esempio, la Dynamic Island potrebbe ospitare una piccola immagine dell'album e un'animazione delle onde sonore. Per quanto riguarda i timer, è possibile vedere il conto alla rovescia. Quando scatta una sveglia, si vedrà un campanello.

Anche le chiamate in arrivo, i promemoria vocali e molte altre cose possono apparire nella Dynamic Island, con le dimensioni dell'isola che cambiano in base a ciò che deve essere visualizzato.

Toccando la Dynamic Island si aprirà l'app utilizzata in quel momento, mentre tenendo premuto il dito la Dynamic Island si espanderà ulteriormente per fornire ulteriori informazioni o controlli.

iPhone 15 avrà la Dynamic Island?

iPhone 15 manterrà il notch di iPhone 14 o no? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Finora non è stato confermato nulla su iPhone 15 - tutto ciò che abbiamo a disposizione sono fughe di notizie e indiscrezioni. Ma queste ultime puntano decisamente verso la presenza di una Dynamic Island.

A gennaio, ad esempio, Mark Gurman ha affermato che l'iPhone 15 avrà una Dynamic Island. Un'altra fonte altrettanto attendibile ha poi affermato che ogni modello di iPhone 15 ne sarà provvisto.

Inoltre, nessuna fonte ha mai sostenuto (al contrario) che iPhone 15 non avrà la Dynamic Island. Quindi, dato che una serie di fonti attendibili afferma che sarà presente e non ci sono voci contrarie, riteniamo molto probabile che l'iPhone 15 avrà la Dynamic Island e quindi non avrà il notch.

E iPhone 15 Plus?

Ecco come potrebbe essere iPhone 15 Plus. (Image credit: 9to5Mac)

Le fughe di notizie di cui sopra, che parlano di iPhone 15, specificano per lo più che tutti e quattro i prossimi iPhone ne avranno una, il che significa che anche l'iPhone 15 Plus ne sarà provvisto.

Ci sono anche alcune fughe di notizie che parlano specificamente dell'iPhone 15 Plus, come alcuni render che fanno vedere lo smartphone con Dynamic Island. Uno di questi è visibile qui sopra.

Inoltre, nessun leaker ha mai affermato che l'iPhone 15 Plus non avrà la Dynamic Island, e sarebbe molto strano per Apple darla a iPhone 15 standard ma non a iPhone 15 Plus (dato che il modello Plus è fondamentalmente solo una versione più grande di quello standard).

In altre parole, o entrambi i telefoni avranno la Dynamic Island o nessuno dei due, ma è più probabile che entrambi avranno questa funzione.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Ecco come potrebbe essere iPhone 15 Pro. (Image credit: 9to5Mac)

È ancora più probabile che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra, come è probabile che si chiami) abbiano una Dynamic Island. Dopotutto, i loro predecessori ce l'hanno, quindi anche se è possibile che Apple cambi di nuovo il design, sembra improbabile.