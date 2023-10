iOS 17.1 risolve i problemi di burn-in di iPhone 15 Pro Max

No burn in problems on this iPhone 15 Pro Max

Mentre nella nostra recensione di iPhone 15 Pro Max non abbiamo riscontrato alcun problema allo schermo, numerosi proprietari del modello più costoso della serie iPhone 15 hanno riscontrato problemi di burn-in sullo schermo del telefono, problemi che iOS 17.1 è destinato a risolvere.

Come notato da MacRumors, il prossimo aggiornamento software menziona una correzione per i problemi che "possono causare la persistenza dell'immagine sul display", ovvero l'effetto burn-in. Non è ancora disponibile per tutti, ma è stato distribuito ai beta tester e agli sviluppatori.

La persistenza dell'immagine sullo schermo è un problema che si presenta quando si possono vedere deboli residui di ciò che è stato precedentemente visualizzato sul display. È stato un problema che ha afflitto a lungo i televisori OLED e spesso si verificava, ad esempio, sui televisori utilizzati come display, dove i loghi "bruciavano" lo schermo perché venivano visualizzati 24 ore su 24.

Negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologici lato hardware e software, il burn in si è attenuato e diventa potenzialmente un problema solo se si proietta un'immagine fissa su un display OLED per un periodo di tempo prolungato. Ciononostante, su alcuni schermi dell'iPhone 15 Pro Max sono stati riscontrati segni di burn-in sottoforma di testo e icone fantasma.

Soluzione in arrivo

Apple non entra nel dettaglio di come sono stati risolti i problemi, ma per gli utenti sarà un sollievo sapere che è disponibile una soluzione software.

Se avete un iPhone che mostra segni di burn-in, vi consigliamo di attendere l'uscita di iOS 17.1 per verificare se ha qualche effetto sul problema. Se dopo tale data il problema persiste, contattate direttamente Apple.

Secondo le autorità di regolamentazione francesi - dove la patch software risolverà i problemi di radiofrequenza dell'iPhone 12 - l'aggiornamento iOS 17.1 dovrebbe essere rilasciato entro martedì 24 ottobre, sulla base di tutte le nuove funzioni già viste in iOS 17.