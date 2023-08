Apple punta tutto sulla fotocamera con iOS 17 e i nuovi iPhone 15

Con l'arrivo dei nuovi iPhone 15 previsto per il 13 settembre, Apple si prepara a lanciare il suo nuovo sistema operativo dedicato agli smartphone, ovvero iOS 17.

Tra le molte novità previste per il comparto fotografico sembrano esserci anche delle nuove scorciatoie per la fotocamera integrate nell'app Shortcuts. Queste consentiranno agli utenti di accedere più facilmente a modalità di scatto specifiche senza dover necessariamente aprire l'app fotocamera.

L'aggiornamento di Shortcuts, individuato nella beta di iOS 17 da un appassionato che risponde al nome di Matthew Cassinelli, rende disponibile l'accesso istantaneo ad alcune delle modalità più utili della fotocamera dell'iPhone. Grazie alle scorciatoie sarà possibile accedere direttamente alle seguenti modalità: Cinema, Pano, Foto, Ritratto, Ritratto Selfie, Selfie, Slo-Mo, Time-Lapse e Video.

Se ad esempio utilizzate spesso l'iPhone per i ritratti, saprete bene che per selezionare la modalità è necessario aprire l'app e scorrere fino alla voce "Ritratto". Bene, con iOS 17 basterà un singolo clic sulla shortcut per aprire l'app fotocamera direttamente in modalità ritratto. Certo, non è niente di rivoluzionario, ma in fin dei conti può essere molto utile a risparmiare tempo e per scattare foto "al volo" senza rischiare di perdere l'attimo.

Tante novità in arrivo

L'accesso rapido alla fotocamera tramite Shortcuts è un'ottima mossa da parte di Apple, ma è solo una delle tante novità che riguardano il comparto fotografico degli iPhone 15.

Stando alle indiscrezioni circolate finora, Apple apporterà miglioramenti alle fotocamere di tutti i modelli della gamma iPhone. Tra questi, ad esempio, c'è il nuovo sensore da 48MP che verrà equipaggiato sia sull'iPhone 15 che sull'iPhone 15 Plus, anche se probabilmente (a differenza di quanto credevamo inizialmente) non si tratterà dello stesso sensore utilizzato negli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Al contempo l'iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) potrebbe avere uno zoom più potente grazie all'integrazione di un obiettivo periscopico, opzione già presente su alcuni dei migliori smartphone Android.

A quanto pare, l'iPhone 15 Pro sarà l'unica eccezione: Apple, in linea di massima, dovrebbe riproporre la stessa configurazione della fotocamera vista su iPhone 14 Pro. Del resto, secondo alcune fonti, potrebbe esserci un nuovo sensore in ballo, mentre gli altri miglioramenti in termini di qualità dell'immagine arriveranno principalmente dal software aggiornato e dal nuovo processore A17 Bionic.

Con tutte queste novità in arrivo, non c'è da stupirsi che Apple abbia puntato sull'accesso rapido alla fotocamera. Sarebbe un vero peccato non invogliare gli utenti a sfruttare tutto il potenziale fotografico dei nuovi iPhone, non trovate?