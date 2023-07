iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno la stessa fotocamera dell'iPhone 14 Pro

Stando a recenti indiscrezioni l'iPhone 15 dovrebbe ereditare la fotocamera da 48 megapixel dell'iPhone 14 Pro così da potersela giocare a armi pari con i rivali Google e Samsung di fasci alta. La notizia arriva dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo dopo mesi di report e speculazioni da parte di altre fonti e conferma quanto ipotizzato già diverse settimane fa riguardo il sensore fotografico dell'iPhone 15.

Secondo Ming-Chi Kuo , "Il CIS [sensore di immagine della fotocamera] wide dei due modelli standard di iPhone 15 sarà aggiornato a 48MP e adotterà un nuovo design CIS impilato. A causa del basso tasso di rendimento, Sony ha aumentato la capacità di produzione di CIS per Apple del 100-120% per soddisfare la domanda dell'azienda, con una conseguente riduzione significativa della fornitura di CIS di fascia alta per Android".

Un precedente reoirt degli analisti di Wedbus ipotizzava che Apple avrebbe fatto del suo meglio per evitare che i nuovi iPhone avessero ancora un sensore da 12MP.

Dopo anni di sensori da 12MP equipaggiati su tutti i modelli di iPhone, con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max abbiamo assistito all'arrivo dei primi sensori ad alta risoluzione da 48MP. In questo modo l'azienda si è allineata ai migliori cameraphone targati Android, perlomeno in termini di risoluzione del sensore.

Sebbene la nuova indiscrezione significhi che gli iPhone più economici avranno finalmente dei sensori ad alta risoluzione, Apple dovrebbe comunque differenziarli dagli iPhone più costosi aggiungendo un obiettivo periscopico sui modelli di fascia alta.

Adesso si ragiona

Sia chiaro, la fotocamera dell'iPhone 14 è una delle migliori fotocamere per smartphone che si possano acquistare, ma non ha una risoluzione al passo con i tempi. Abbiamo visto telefoni di fascia bassa con fotocamere da 100, a volte 200MP, e seppur qualitativamente inferiori a quelle degli iPhone rimangono comunque soluzioni capaci di produrre scatti ad alta risoluzione utili per i ritagli in post produzione.

Detto questo i megapixel non sono gli unici elementi che contano, ma averne pochi è comunque un limite e Apple ha certamente pensato anche all'effetto "wow", ormai svanito da un pezzo per i suoi iPhone di fascia entry level. Persino Google, che a lungo ha seguito l'esempio di Apple per il minimalismo delle specifiche, ha adottato un sensore da 64 MP per il suo Google Pixel 7a e Apple non può certo restare con le mani in mano.

Del resto, come tutti gli esperti di marketing sanno, molto spesso per gli acquirenti "più grande è meglio".