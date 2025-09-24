iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: il test decisivo

L'arte della fotografia smartphone ha ora raggiunto il punto di sfiorare la qualità delle fotocamere tradizionali. Non ci siamo ancora del tutto, ma l'iPhone 17 Pro Max e il Samsung Galaxy S25 Ultra hanno prodotto gli argomenti più convincenti finora per lasciare a casa la voluminosa fotocamera professionale e i suoi obiettivi.

Quindi chi vince? È complicato perché entrambi gli smartphone sono capaci di fotografia eccellente. Ci sono più megapixel che mai e tonnellate di controlli. Questo test, tuttavia, è per tutte le persone che non si dilettano con le impostazioni; tirano semplicemente fuori il telefono dalla tasca, puntano e scattano. In quello scenario, un telefono si eleva leggermente sopra l'altro.

Prima di tutto, un promemoria sulle fotocamere dei due telefoni:

iPhone 17 Pro Max:

• Fotocamera principale: 48MP f/1.78

• Ultra-grandangolare: 48MP f/2.2

• Teleobiettivo: 48MP (zoom ottico 4x) f/2.8

• Fotocamera selfie: 18MP

Samsung Galaxy S25 Ultra

• Fotocamera principale: 200MP f/1.7

• Teleobiettivo 5x: 50MP (fornisce anche lo zoom 10x tramite crop del sensore) f/3.4

• Teleobiettivo 3x: 10MP f/2.4

• Ultra-grandangolare: 50MP f/1.9

• Fotocamera selfie: 12MP

Questa è stata una sfida opportunistica, il che significa che ho fotografato quello che vedevo quando lo vedevo. In generale non sono andato a caccia di momenti; ho semplicemente guardato quello che avevo intorno, ho puntato le fotocamere e ho scattato le foto.

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Ecco perché questa prima immagine è una foto macro di un'ape coperta di polline su un fiore. Per ogni foto, mi sono avvicinato il più possibile all'ape con gli obiettivi ultra-grandangolari, rimanendo a fuoco e senza essere punto. Ho catturato queste due immagini straordinarie.

Alcune cose saltano immediatamente all'occhio. Il contrasto dell'S25 Ultra è piuttosto forte, ma c'è anche una mancanza di gamma dinamica. Sebbene ci sia un livello squisito di dettagli nell'ape e nel polline, l'insetto si perde un po' nell'oscurità di ciò che lo circonda.

La macro di Apple qui è più calda, e i passaggi dal nero profondo sul dorso dell'ape ai fiori bianchi sono molto più sottili. Le foglie verdi sembrano più illuminate dal sole nell'immagine dell'iPhone 17 Pro Max. Mentre nell'S25 Ultra, otteniamo un verde vibrante ma perdiamo le informazioni cromatiche della luce solare.

Vincitore: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Uanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Anche se non è una corrispondenza perfetta, ho spesso confrontato lo zoom ottico 4x da 48MP dell'iPhone 17 Pro Max con lo zoom ottico 5x da 50MP del Galaxy S25 Ultra. In questo scatto del vaso di fiori, l'S25 Ultra ha nuovamente spinto il contrasto, ma in questo caso funziona a suo favore. Il vaso di Samsung appare molto più accattivante rispetto alla versione leggermente sovraesposta dell'iPhone 17 Pro Max. Al 100% entrambe le immagini hanno un po' più di granulosità di quanto preferirei, ma il dettaglio è forte su ciascuna. Tuttavia, preferisco l'approccio di Samsung qui. Ha mantenuto la verità cromatica aggiungendo abbastanza contrasto per far risaltare l'intera scena.

Vincitore: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Ho scattato la stessa foto con la fotocamera principale di ciascun telefono e ho ottenuto risultati simili. Anche se ho avuto più fortuna nel trovare il punto di messa a fuoco su ognuno. Per l'iPhone 17 Pro Max, ha scelto il fiore più vicino nel vaso. Il Galaxy S25 Ultra ha scelto un fiore in alto a sinistra. Quel punto di messa a fuoco ha dato a ogni foto un po' più di profondità e chiarezza.

Lo scatto dell'iPhone 17 Pro Max sembra ancora un po' sovraesposto, almeno rispetto all'S25 Ultra, che offre una gamma migliore dal nero profondo al giallo vibrante. Mentre la profondità di campo dell'iPhone 17 Pro Max è un po' più ampia, l'uso del contrasto nell'immagine Samsung aiuta anche tutto ad apparire più ben definito.

Vincitore: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Ho alzato lo sguardo e ho notato questi boccioli e fiori di corniolo a tre petali contro un cielo azzurro quasi senza nuvole. Erano troppo lontani per la fotocamera principale, quindi ho usato lo zoom 4x sull'iPhone 17 Pro Max e lo zoom 5x sul Samsung Galaxy S25 Ultra.

Senza dubbio, la maggior parte delle persone sarebbe molto soddisfatta di entrambe le immagini, ma ho notato alcune differenze.

Nell'immagine dell'S25 Ultra, i colori sono un po' innaturali. Il cielo è troppo blu e i petali rosa sono troppo brillanti. Infatti, l'intero gruppo di boccioli e fiori ha un bagliore strano e sembra un po' come un ritaglio contro il cielo. A proposito, posso notare alcuni artefatti di pixelazione nel cielo con alcuni piccoli punti blu più scuri mescolati con il blu più chiaro. Al contrario, l'immagine dell'iPhone 17 Pro Max appare reale e autentica. I fiori sono contro lo sfondo del cielo, ma sembrano completamente parte della scena. I colori sono chiari, brillanti e accurati, e il cielo è una bella combinazione di blu chiaro e profondo, senza pixelazione visibile tra le variazioni cromatiche.

Vincitore: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Non tutte le fotocamere selfie sono uguali

La fotocamera frontale di Samsung è un sensore da 10MP. Dietro la nuova fotocamera frontale Center Stage di Apple c'è un nuovo sensore quadrato da 18MP. Apple non usa sempre tutti quei megapixel per catturare un'immagine. Infatti, la nuova modalità orizzontale, che non richiede di ruotare il telefono, è chiaramente un crop del sensore (quella è la modalità che ho usato per questo test). Anche così, la differenza in megabyte tra i miei selfie iPhone e Galaxy è notevole. Il selfie del Samsung Galaxy S25 Ultra ha prodotto un'immagine di circa 4K da 2,3MB, mentre l'iPhone 17 Pro Max ha catturato un'immagine di quasi 5K da 4,1MB.

Come per le altre immagini, il Galaxy S25 Ultra punta sul contrasto, che rende tutti i colori un po' meno caldi. Il mio tono della pelle e i dettagli sono eccellenti, e c'è un bel contrasto tra il mio viso e le ombre. Dove l'S25 Ultra ha inciampato un po' è sui colori. Nell'ombra, la mia felpa grigia diventa blu scuro. Inoltre, la trama del mio cappello è quasi fastidiosa.

L'iPhone 17 Pro Max rende chiaro che la fonte di luce è la luce solare; metà del mio viso è immersa in un bagliore caldo e giallo. Il lato che è in ombra ha, penso, il colore della pelle perfetto e il livello di dettaglio giusto. L'iPhone 17 Pro Max ha anche fatto un lavoro molto migliore nel mantenere il colore della felpa. È grigio chiaro sotto la luce del sole e grigio scuro e veritiero nell'ombra.

Non ho regolato l'immagine né ho cercato di trasformarla in uno scatto in modalità ritratto, ma ho notato che l'iPhone 17 Pro Max ha automaticamente creato un bokeh migliore e più piacevole visivamente rispetto al Galaxy S25 Ultra, che ha lasciato lo sfondo un po' troppo nitido e sovrasaturato, distraendo dal selfie.

Vincitore: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Samsung e Apple offrono entrambi opzioni di crop del sensore che essenzialmente raddoppiano i loro sforzi teleobiettivo senza introdurre una tonnellata di artefatti digitali.

Per il Galaxy S25 Ultra, un crop del sensore sullo zoom 5x da 50MP risulta in uno zoom simile al 10x. Allo stesso modo, l'iPhone 17 Pro Max di Apple effettua un crop del sensore sullo zoom 4x da 48MP per ottenere un'approssimazione 8x. Nessuno dei due è ottico puro, ma prendendo i pixel centrali e facendo un po' di lavoro sulla pipeline delle immagini, entrambi i telefoni producono approssimazioni di obiettivi da 200mm sorprendentemente buone.

Mi piace testare queste capacità su cieli e nuvole perché penso che siano alcuni dei soggetti fotografici più impegnativi. Entrambe queste immagini sembrano buone, ma mentre l'iPhone 17 Pro Max produce un cielo azzurro chiaro e abbastanza liscio, il Galaxy S25 Ultra fatica con la distesa blu. Posso vedere pixelazione e artefatti tra i blu più chiari e quelli più scuri.

Mentre le nuvole di Apple sono lisce, dettagliate e vaporose, le formazioni nuvolose dell'S25 Ultra degenerano in alcune pixelazioni stridente. Ancora una volta, questi non sono problemi che noterai a meno che non guardi le immagini, come ho fatto io, al 100%. Onestamente, il livello di dettaglio nitido nell'immagine del 17 Pro Max è notevole.

Vincitore: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Per questo ultimo set di immagini, ho messo a fuoco gli obiettivi zoom principali (4x sull'iPhone e 5x sul Galaxy) su alcuni piccioni sul mio tetto.

Le differenze di qualità qui sono minime. Entrambi i telefoni catturano l'intera gamma di colori dei piccioni, incluso il tocco di rosa sul collo dell'uccello. Il cielo blu appare perfetto in ogni immagine.

Dove l'iPhone 17 Pro Max si distingue leggermente è su alcuni dettagli delle piume e, più notevolmente, sui miei cornicioni. Anche se vorrei che fossero bianchi e puliti come raffigurati nell'immagine dell'S25 Ultra, so che sono sporchi e macchiati come appaiono nell'inquadratura dell'iPhone 17 Pro Max.

Ombre e altri dettagli sono più o meno alla pari.

Vincitore: iPhone 17 Pro Max

Ecco fatto. L'iPhone 17 Pro Max di Apple ha superato il Samsung Galaxy S25 Ultra in cinque dei miei sette test fotografici, ma non è affatto una vittoria schiacciante. Sono sicuro che la maggior parte delle persone sarebbe soddisfatta di qualsiasi delle immagini dell'S25 Ultra. È solo nel confronto diretto con le foto del 17 Pro Max che vediamo le carenze relativamente minori.

Alla fine, però, se vuoi la migliore fotografia smartphone, è chiaro che l'iPhone 17 Pro Max dovrebbe essere in cima alla tua lista.