Arriva iOS 17.1, ecco i 4 aggiornamenti più importanti

Il primo aggiornamento significativo di iOS 17 è quasi arrivato: si dice che iOS 17.1 arriverà entro martedì 24 ottobre. Se il vostro iPhone è in grado di eseguire iOS 17, allora sarà idoneo anche per iOS 17.1: funzionerà sugli iPhone dal 2018 in poi, inclusi iPhone XR e iPhone XS.

Ciò significa che sono in arrivo ulteriori novità e aggiornamenti, e noi abbiamo scelto i più importanti nell'elenco che segue. Oltre alle funzionalità che abbiamo evidenziato, ci saranno numerose patch di sicurezza e correzioni di bug, tra cui, speriamo, correzioni per risolvere i problemi di burn-in dello schermo e i misteriosi reset che hanno colpito iPhone 15.

1. StandBy personalizzato

StandBy trasforma essenzialmente l'iPhone in un orologio da tenere sul comodino mentre è in carica: può mostrare l'ora e la data, ad esempio, o una selezione di foto dalla galleria del telefono. È disponibile su tutti gli iPhone che possono eseguire iOS 17, ma funziona meglio con gli schermi always-on dei modelli iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La modalità StandBy è stata introdotta con iOS 17, ma iOS 17.1 aggiunge un'altra opzione di personalizzazione che consente di controllare quando si spegne: Automaticamente (quando la stanza è buia e l'iPhone non è in uso), dopo 20 secondi o mai. È possibile trovare queste opzioni scegliendo StandBy e poi Schermno e luminosità dalle Impostazioni di iOS.

(Image credit: Future)

2. Preferiti su Apple Music

Attualmente Apple Music consente di aggiungere artisti ai Preferiti, ma con iOS 17.1 questa funzione verrà estesa a brani, album e playlist. Tutti i brani che avete precedentemente "cuorato" nell'interfaccia di Apple Music saranno convertiti in Preferiti.

L'aggiornamento iOS 17.1 renderà anche più facile aggiungere brani ai Preferiti con alcune modifiche all'interfaccia. Sarà possibile aggiungere un brano ai preferiti toccando il pulsante con l'icona della stella sul widget della schermata di blocco, ad esempio. Un pulsante simile sarà presente anche nella schermata di riproduzione e i Preferiti saranno accessibili anche dalla sezione Libreria.

3. Trasferimenti AirDrop

Un altro cambiamento in arrivo con iOS 17.1 è un miglioramento dei trasferimenti AirDrop: sarà possibile continuare i trasferimenti tramite Wi-Fi o rete cellulare una volta avviati. Ciò significa che non è necessario stare accanto a qualcuno per un lungo periodo di tempo per inviare un gran numero di file.

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento, nelle Impostazioni, in Generali > AirDrop, è presente un nuovo interruttore che abilita i trasferimenti su rete cellulare; i trasferimenti su Wi-Fi dovrebbero avvenire automaticamente se ci si sposta dal raggio d'azione di AirDrop.

(Image credit: Future)

4. Foto per la schermata di blocco

C'è un'opzione chiamata Photo Shuffle che si può usare nella schermata di blocco dell'iPhone: la si può trovare tenendo premuto sulla schermata di blocco, poi toccando il pulsante più, quindi selezionando Photo Shuffle.

Al momento, è possibile utilizzare solo le gallerie fornite da Apple - basate su foto a tema e in primo piano scelte dalla galleria Foto - o una selezione di immagini scelte manualmente. In iOS 17.1, sarà possibile scegliere album specifici per la riproduzione casuale, offrendo un'utile opzione di personalizzazione aggiuntiva.