Questo smartphone ha uno schermo con una tecnologia tutta nuova

Come avrete capito, siamo per lo più molto colpiti dal telefono di punta di Google, ma continuiamo a scoprire nuove funzionalità che il telefono ha da offrire, tra cui la tecnologia Adaptive Touch sul display.

Come rilevato da Android Authority, se ci si immerge nella sezione Display delle Impostazioni, c'è una nuova voce relativa al tocco adattivo nel menu della sensibilità al tocco. Quando la funzione è attivata, la sensibilità del touchscreen "si adatta automaticamente all'ambiente, alle attività e alla protezione dello schermo", secondo il comunicato ufficiale.

E questo riassume praticamente tutto: L'Adaptive Touch facilita l'utilizzo del display se si hanno le dita bagnate, se si ha una protezione dello schermo o se si indossano dei guanti, ad esempio. Sembra che la funzione sia abilitata di default sul Pixel 9, sul Pixel 9 Pro e sul Pixel 9 Pro XL.

Già a marzo si vociferava che l'Adaptive Touch fosse in arrivo per i Pixel 9, grazie a un codice nascosto in una versione beta di Android 14. Ora sembra che il codice sia attivo e funzionante. Ora sembra che il codice sia attivo e abilitato.

The Pixel 9 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Google non ha detto nulla di ufficiale sull'Adaptive Touch, ma forse non è una sorpresa: ha avuto molte informazioni da racchiudere nell'evento Made by Google 2024 di un paio di settimane fa, in cui è stata presentata la gamma Pixel 9.Sembra che la funzione richieda un supporto hardware di qualche tipo, poiché non c'è traccia di Adaptive Touch sui vecchi telefoni Google Pixel 8.

Questa non è la prima scoperta di una funzione non annunciata su questi dispositivi. In precedenza abbiamo notato che i telefoni Pixel 9 hanno migliorato il processo di aggiornamento, e anche il nuovo Pixel 9 Pro Fold è dotato di un importante aggiornamento in termini di sicurezza hardware.

Anche se questi miglioramenti non sono stati annunciati formalmente al lancio dei Pixel 9, essi aumentano l'attrattiva dei telefoni e, naturalmente, Google ha dedicato molto tempo a parlare di altre nuove funzionalità, tra cui una serie di trucchi AI.