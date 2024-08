Google Pixel 9a, c'è un nuovo design ma non ci convince

Sono emerse online alcune immagini del presunto Google Pixel 9a, che mostrano bordi squadrati e un nuovo alloggiamento per la fotocamera.

Android Authority riporta che due immagini di un possibile prototipo di Pixel 9a sono state condivise sul forum tecnologico vietnamita Tinthe il 6 agosto, prima di essere condivise su X (ex Twitter) dall'utente ShrimpApplePro il 26 agosto.

Le immagini suggeriscono che il dispositivo, ancora non annunciato, avrà bordi squadrati, in contrasto con il design arrotondato del Google Pixel 9. Inoltre, l'iconica barra di controllo del Pixel 9a è stata sostituita da una barra di controllo.

Inoltre, l'iconico alloggiamento della fotocamera con design a barra - aggiunto per la prima volta ai telefoni Pixel nel 2021 - sembra essere stato abbandonato in questo prototipo, con i progettisti che hanno invece optato per un anello lucido che circonda due obiettivi (vedere le immagini qui sotto).

Il resto della struttura del telefono sembra abbastanza standard, con un pulsante e un tasto del volume visibili sul bordo destro e un vassoio SIM, una porta USB-C e una griglia dell'altoparlante lungo la parte inferiore. Lo schermo piatto presenta un foro per la fotocamera frontale.

Il presunto prototipo del Pixel 9a si vede in nero in queste immagini, mentre ShrimpleApplePro suggerisce che verrà rilasciato in quattro colori entro la fine dell'anno.

Non siamo sicuri

Il Google Pixel 8a in bianco (Image credit: Peter Hoffmann)

Per quanto riguarda l'accuratezza di questa fuga di notizie, la mancanza di dettagli e i cambiamenti relativamente importanti in mostra rendono difficile prenderla troppo sul serio.

Per cominciare, Android Authority fa notare che la didascalia originale delle immagini affermava che il dispositivo in questione sarebbe stato lanciato il 13 agosto, ovvero la data di uscita della linea Pixel 9, ormai passata da tempo.

Inoltre, i Pixel della serie A hanno generalmente seguito il design delle loro ammiraglie "madri". Il Pixel 8a dello scorso anno, ad esempio, era essenzialmente un Pixel 8 in plastica , con una silhouette quasi identica.

I bordi squadrati che si vedono nelle immagini trapelate sembrano essere in metallo, anche se è difficile dirlo con l'illuminazione e la risoluzione non ottimali. Non è escluso che Google torni al metallo per la serie A, ma sarebbe strano che un'opzione a basso costo sia alla base delle modifiche al design, dato che Google tende a introdurre importanti modifiche al design dei Pixel a livello di flagship.

Le immagini mostrano un logo Google alterato sul retro del telefono, ma questa è una tattica nota ai produttori per confondere i leaker.

Il lancio del Pixel 9a prima della fine dell'anno romperebbe inoltre la tradizione di Google, in quanto i telefoni della serie A - che si posizionano come alternative di fascia media ai telefoni Pixel di punta di Google - vengono solitamente rilasciati a metà anno.Tuttavia, come suggerisce 9to5Google, i cambiamenti potrebbero essere una mossa intenzionale per distinguere la serie A dalla linea di punta Pixel.

A questo punto, quindi, è troppo poco chiaro per dire qualcosa di definitivo; spetterà a Google confermare se altri telefoni Pixel 9 sono in arrivo.