Secret Invasion è la serie giusta per riconquistare la vecchia fanbase Marvel

Il trailer ufficiale di Secret Invasion è disponibile da ieri e, dopo averlo visto, sono abbastanza sicuro che la nuova serie Marvel riuscirà a scalfire anche il cuore dei fan arrabbiati che nel tempo si sono allontanati dal MCU, me compreso.

Secret Invasion fa parte della fase 5 del MCU e verrà trasmessa dal 21 giugno su Disney Plus. Siamo ad aprile e questo è il primo show Marvel del 2023. Come forse ricorderete, i Marvel's studio (in accordo con Disney), hanno deciso di dilatare i tempi di uscita delle serie e dei film del MCU per evitare un congestionamento che iniziava a stufare i fan, costringendo al contempo i produttori ad affrettarsi a concludere le riprese (con risultati spesso altalenanti).

La fretta e la voglia di strafare sono già costate troppo alla Marvel. Personalmente ho amato i film ispirati ai fumetti di Stan Lee e soci, dal primo X-Men (2000) ai vari Capitan America (2011) e Iron Man (2008). Avendo seguito l'evoluzione del fenomeno dalla sua nascita, mi sono reso conto di cosa stava accadendo molto prima che iniziassero le prime "lamentele" dei fan più incalliti: man mano che la fanbase cresceva, i film e le serie TV Marvel sono diventati sempre più edulcorati per strizzare l'occhio alle famiglie e fare numeri al botteghino.

Basti pensare alle serie TV Marvel che spesso definisco "pre Disney", come Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist e in particolare The Punisher e Daredevil. Erano serie realizzate con budget inferiori rispetto agli ultimi lavori Marvel, gli effetti speciali non erano certamente a livello di quelli visti su Loki e Wanda Vision, giusto per citarne due.

Tuttavia, le atmosfere dark di Daredevil e The Punisher riuscivano a coinvolgere lo spettatore in modo totalmente diverso. Gran parte dell'azione avveniva di notte, quando Hell's Kitchen pullulava di piccoli criminali e boss della malavita pronti a mettere a ferro e fuoco le strade della città. Scene come l'assalto in solitaria di Luke Cage, che entra in una palazzina piena zeppa di nemici armati fino ai denti a mani nude con i Wu-Tang Clan in cuffia, erano in grado di trasmettere un hype che nel tempo si è perso tra le battutine di Thor e i drammi familiari di Wanda.

Eppure, quando ho visto il trailer di Secret Invasion è scattato qualcosa nella mia testa. Ho provato nuovamente un brivido che non sentivo da tempo. Saranno le musiche cupe, l'atmosfera tesa che si respira per tutta la durata del filmato o uno spettacolare Samuel L. Jackson nei panni di un Fury incazzato e determinato a risolvere le cose "a modo suo". Forse è proprio il mix di questi elementi e la mancanza di scene che spezzano il ritmo con le solite battutine "acchiappa risata" da propinare al pubblico.

Poche manfrine, dritto al punto: la terra è in pericolo, gli Avengers sono "fuori servizio" e Nick Fury dovrà sbrigarsela da solo (o quasi) senza riuscire a distinguere gli amici dai nemici.

Se non lo avete visto, qui sotto trovate il tariler ufficiale di Secret Invasion.

Film Marvel in ordine cronologico e di uscita (Si apre in una nuova scheda) : come e dove vederli

Dark side of The Marvel

Se avete provato le mie stesse emozioni vedendo le immagini del trailer, probabilmente avrete vissuto gli ultimi anni di produzioni MCU in modo simile al mio.

Quando Disney decise di acquisire la Marvel, la prima cosa che mi venne in mente fu: speriamo che non trasformino il franchise in un prodotto per famiglie. Purtroppo, in gran parte, è andata proprio cosi. Onestamente non sono riuscito a vedere per intero Thor Love and Thunder, ho provato due volte a vedere Spider Man: Far from home ma non sono mai durato fino alla fine. Non ce la faccio, sono troppo innamorato dello Spider-Man di Raimi con Tobey Maguire per accettare l'Uomo Ragno in salsa Disney (non me ne vogliano i fan di Holland).

Ci sono state alcune eccezioni, come il criticatissimo Dr Strange nel Multiverso della Follia (Sam Raimi) che mi hanno fatto passare una bella serata al cinema, ma se dovessi riassumere il mio rapporto con il franchise potrei dire che una volta non mi perdevo una serie TV Marvel ed ero sempre tra i primi ad andare al cinema, oggi mi trovo spesso ad aspettare che escano su Disney Plus e nella buona parte dei casi non riesco nemmeno a vederli per intero.

Mi sono chiesto anche se fossero cambiati i miei gusti, o semplicemente avessi perso interesse per questo genere. Eppure no, non è affatto cosi. Al contrario è da tempo che aspetto un segnale da parte della Marvel, qualcosa che dica: "hey, c'è ancora qualcosa da vedere anche per chi non ha un pargoletto da portare in sala".

Non pretendo che il Blade che dovrebbe uscire tra la fine di quest'anno e il 2024 sia cattivo come quello di Wesley Snipes, ma non riuscirei mai ad accettare una versione light del vampiro più cazzuto della storia del cinema.

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Per fortuna c'è Nick Fury, che con un occhio solo e senza superpoteri non ha alcuna paura di gestire da solo un'invasione aliena. Non c'è che dire, sono davvero curioso di vedere Secret Invasion e spero che, con la nuova serie, i Marvel Studios vogliano dare un segnale forte ai fan della prima ora e a tutti coloro che sperano in un "ritorno alle origini" per la serie.

Certo, film divertenti come Guardiani della Galassia o un Thor un po' broccolone (come quello dei fumetti) sono uno spasso da guardare, ma per favore, mamma Marvel, diamoci un taglio con le battutine e torniamo a far sobbalzare sulla sedia gli spettatori over 18. Oppure, una volta per tutte, diciamo che i film Marvel (come sosteneva qualche big di Hollywood al tempo) non sono altro che dei cinepanettoni interpretati dai supereroi e lasciamo la parte divertente per gli adulti a serie come The Boys o Invincible.

In alternativa (com'era in parte nel primo periodo dell'acquisizione) si potrebbe pensare a due filoni diversi. Uno dedicato a un pubblico più ampio ed eterogeneo e l'altro che porti sullo schermo dei soggetti più simili a quelli trattati dai fumetti.

Il rischio è quello di perdere una fetta di utenti che, pur essendo minoritaria, è direttamente responsabile del successo dei film Marvel. Parlo di coloro che nei primi anni 2000 hanno costituito la fanbase che ha convinto Disney a investire su un franchise che (come altri presenti su Disney Plus) ha gradualmente perso la sua identità in cambio di qualche record di incassi.

Secret Invasion rappresenta un segnale forte e una speranza per tutti coloro che sognano un "ritorno alle origini", o perlomeno un cambio di rotta capace di riaccendere l'interesse dei fan della prima ora. Speriamo che la serie sia bella quanto il trailer, le premesse ci sono tutte.