Zombicide al Black Friday Amazon: questo è il momento perfetto per comprarlo!

Il Black Friday Amazon continua a stupirci con incredibili sconti sui giochi da tavolo. E Zombicide è una serie di board game molto apprezzata dagli appassionati di tutto il mondo, sebbene il prezzo medio delle scatole base possa superare anche €100.

Ecco perché i saldi dal Black Friday sono davvero il momento perfetto per acquistare Zombicide in una delle sue incarnazioni.

Se amate i giochi "American", in cui miniature e tiri di dado costituiscono la meccanica principale, Zombicide è il titolo che fa per voi: con le sue tre ambientazioni di base (moderna, futuristica e fantasy), potrà soddisfare tutti gli appassionati di caccia ai non-morti!

Ecco qui tutti gli sconti migliori del Black Friday Amazon per Zombicide!

Black Friday Amazon - Zombicide

Zombicide Invader prezzo top Zombicide Invader €99,99 €68,70 Una delle serie di giochi da tavolo "American/Ameritrash" più amate di sempre. Se vi piacciono le miniature e vi manca Starquest, Zombicide Invader non è solo il miglior titolo della serie (per chi vi scrive) ma oggi è a un prezzo assolutamente imbattibile.

Zombicide: Black Ops a Zombicide: Black Ops a €59,99 a €44,01 Espansione di Zombicide Invader, che aggiunge 6 nuovi personaggi giocanti, un nuovo Abominio, insieme alle carte equipaggiamento/arma e spawn, oltre che nuove tile per comporre le mappe delle missioni incluse in questa scatola. Non è un'espansione stand-alone, per essere usata richiede la scatola base di Zombicide Invader.

Zombicide Black Plague a Zombicide Black Plague a €89,99 €74,98 La scatola basa ambientata in un medioevo fantasy dove gli zombi vengono abbattuti a colpi di spada, arco e altre armi bianche. Non mancano gli incantesimi e ambientazioni che vi faranno vivere un'avventura incredibile!

Zombicide Green Horde a Zombicide Green Horde a €89,89 €57,07 Espansione stand-alone di Zombicide Black Plague, questo box vi consente di giocare diverse missioni ambientate in un medioevo fantasy in cui dovrete affrontare orde e orde di orchi e altre creature mostruose in versione zombi. Può essere combinata con le altre scatole della serie Black Plague per espandere il gioco e creare nuove missioni personalizzate.

La Notte dei Morti Viventi - Zombicide a La Notte dei Morti Viventi - Zombicide a €89,89 €65,63 Ispirata alla leggendaria pellicola di George A. Romero che ha dato il via il fenomeno zombi sia al cinema che su altri media, La Notte dei Morti Viventi è un gioco che si basa sul motore di regole di Zombicide ma che ci catapulta nel mitico film del 1968. Imperdibile per gli appassionati del genere!

Ma cos'è Zombicide?

Zombicide è un gioco di miniature in cui controlleremo una serie di personaggi, detti sopravvissuti, che si troveranno a fronteggiare un'orda sempre più grande di creature mostruose, come zombi, orchi, lupi mannari e molto altro.

A turno, dovremo spostarci sulla mappa, compiere missioni specifiche e... non farci divorare! Grazie ai tiri di dadi e alle carte equipaggiamento trovate sulla plancia di gioco, potremo colpire i nostri nemici con un arsenale vastissimo, che va dalle padelle ai lanciafiamme, passando per bile di drago o armi al plasma.

Infatti, Zombicide si divide in tre ambientazioni:

- Zombicide 2a edizione: ambientato ai giorni nostri, con richiami a serie come The Walking Dead, i nostri sopravvissuti dovranno farsi strada in un ambiente urbano, cercando di sopravvivere ai Deambulanti, ai Corridori, ai Ciccioni e ai terribili Abomini.

- Zombicide Invader: nello spazio, nessuno può sentirvi lanciare i dadi! Nei panni di militari e civili dislocati in una lontana colonia nello spazio profondo, dovremo fronteggiare la minaccia degli Xeno, creature aliene un tempo pacifiche, ma trasformate in zombi affamati di carne umana. Il nostro arsenale includerà anche una sentry gun e un bot da combattimento.

Zombicide Black Plague: nel medioevo dark fantasy di questa ambientazione, potremo giocare nei panni di guerrieri, monache e altri personaggi tipici di questo genere, affrontando orde di zombi, orchi, lupi mannari e necromanti, usando spade, scudi, ma anche incantesimi e bottiglie incendiarie fatte con la bile di drago!

L'Abominio Corruttore in Zombicide Invader (Image credit: Marco S. Doria)

Perché il Black Friday Amazon è il momento perfetto per acquistare Zombicide?

Zombicide è una serie di giochi da tavolo che si contraddistingue per due cose: una quantità esagerata di miniature dettagliate e pronte per essere dipinte (in alcuni casi anche oltre 70 pezzi) e un costo non indifferente.

Infatti, una scatola base di Zombicide può costare da €80 a oltre €100. Certo la qualità dei materiali, ma soprattutto la quantità di elementi inclusa in ogni box ne giustifica in pieno il prezzo, tuttavia non tutti possono essere disposti a spendere così tanto per un gioco da tavolo.

Il Black Friday propone alcune delle migliori scatole di Zombicide a sconti davvero imperdibili. Nel caso di Invader, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre.

Se volete acquistare Zombicide, questo è il vostro momento!