Xiaomi Mi Watch Lite è ufficialmente in arrivo: economico sì, ma promettente

Dopo l'arrivo di Xiaomi Mi Watch, il colosso cinese ne ha presentato una versione economica che prende il nome di Xiaomi Mi Watch Lite.

Il nuovo smartwatch Mi Watch Lite è stato svelato sul sito ufficiale Xiaomi, insieme alla lista delle specifiche e alcune foto che ne mostrano il design. Non viene attualmente fatta menzione del prezzo o della data di uscita, ma a giudicare dal nome stesso ci aspettiamo sarà una versione meno costosa del Mi Watch.

Qui sotto troverete la lista delle specifiche di Xiaomi Mi Watch Lite, che testeremo non appena ne avremo l'occasione per vedere se riuscirà a guadagnarsi un posto nella classifica dei migliori smartwatch.

Xiaomi Mi Watch Lite: specifiche

Xiaomi Mi Watch Lite ha un display LCD quadrato da 1.4" e risoluzione 320 x 320, a differenza del Mi Watch standard che ha un display AMOLED rotondo da 1.39". Lateralmente è presente solo una corona, mentre il Mi Watch ne ha due.

Le funzionalità per il fitness presenti sul Mi Watch Lite sono solo 11, pochissime se comparate alle 117 del mi Watch classico, ma se necessitate solo di quelle generiche come il ciclismo e la corsa questo non sarà un problema.

Tra le altre funzioni troviamo il monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, il contapassi, i promemoria automatici per l'attività fisica (che vi avvisano per esempio se siete stati fermi troppo a lungo) e un contatore che tiene traccia di quante volte vi alzate in piedi durante il giorno.

Ci sono inoltre i controlli per la musica, la possibilità di rispondere alle chiamate e ricevere notifiche, le previsioni del tempo e altre funzioni standard che troviamo normalmente negli smartwatch. Potrete poi scegliere tra 120 watch face per personalizzare l'interfaccia del vostro Mi Lite.

Vi faremo sapere non appena il Mi Watch Lite verrà messo in vendita. Non sappiamo ancora qual è il giorno prescelto, ma magari debutterà insieme allo Xiaomi Mi 11, che dovrebbe uscire tra poche settimane.