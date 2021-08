Xiaomi Mi Mix 4 avrà la fotocamera sotto al display, ma non fateci l'abitudine

The ZTE Axon 20 5G was the first smartphone to sport an under-display camera

É quasi certo che Xiaomi Mi Mix 4 avrà una fotocamera sotto al display, ma non per questo è detto che il vostro prossimo smartphone avrà la stessa tecnologia.

Xiaomi Mi Mix 4 probabilmente verrà messo in vendita entro i prossimi mesi, ma non ci aspettiamo che sarà uno dei cellulari più venduti. La serie Mi Mix tradizionalmente è quella utilizzata da Xiaomi per il debutto delle nuove tecnologie, prima che arrivino sui top di gamma come il futuro Xiaomi Mi 12.

Questo probabilmente è l'inizio della diffusione su larga scala delle fotocamere sotto al display, ma secondo alcune indiscrezioni dovremo aspettare un po' più a lungo del previsto prima che questa tecnologia diventi la norma sugli smartphone.

Secondo alcune voci di corridoio anche Galaxy Z Fold 3 sarà dotato di fotocamera sotto al display: se sarà vero, questa sarebbe la prima volta che vediamo tale tecnologia su uno smartphone Samsung.

Anche Oppo ha introdotto una nuova versione di fotocamera sotto al display (si tratta di una tecnologia di terza generazione) e potremmo vederla presto per la prima volta su uno degli smartphone di prossima uscita.

Ma come mai ancora per un po' questa novità non sarà la norma? Crediamo che questa tecnologia si evolverà gradualmente, ed è molto improbabile che la vedremo sui prossimi top di gamma come iPhone 13 e Samsung Galaxy S22.

Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione Samsung non farà in tempo ad arrivare al prossimo top di gamma del brand, quindi la fotocamera sotto al display sarebbe un'esclusiva del nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 3 per il prossimo futuro.

Se non vedete l'ora di provare uno smartphone con questa tecnologia, sappiate che le opzioni tra cui scegliere aumenteranno con il passare dei mesi. Aspettatevi sempre più brand che adotteranno la fotocamera sotto al display nel corso del prossimo anno, ma noi non pensiamo che tra questi smartphone ci saranno i top di gamma più acquistati, almeno per il 2021.

